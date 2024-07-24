Три варіанти, які допоможуть самостійно забезпечити себе комфортною пенсією

Солідарна пенсійна система, яку зараз використовує Україна для забезпечення літніх людей, залежить від внесків громадян працездатного віку. Однак тривала демографічна криза призвела до старіння населення, й це викликає серйозні труднощі у підтримці стабільних пенсійних виплат. Мінсоцполітики вже заявляє про невтішні прогнози на майбутнє, а ситуація ускладнюється з кожним роком. Як забезпечити собі гідну пенсію в умовах кризи, розповідає незалежний фінансовий консультант Тарас Радзівіл.

Чому держава не може забезпечити усіх громадян гідною пенсією

В Україні з 1960-х рр. працює солідарна пенсійна система, згідно з якою частина заробітної плати відраховується у загальний Пенсійний фонд. Фактично люди, які працюють, своїми внесками підтримують пенсії тих, хто вже «відпочиває».

Для того, щоб ця система працювала, країні потрібно мати набагато більше людей працездатного віку, ніж пенсіонерів. Згадайте своїх бабусь та дідусів: скільки у них було дітей, а скільки в середньому дітей у сучасних молодих сімʼях?

Статистика свідчить про демографічну кризу в розвинених, та тих, що розвиваються, країнах. Лише погляньте:

Згідно з даними Visual Capitalist, у 2022 році у світі налічувався 771 мільйон людей віком від 65 років, що становило майже 10% населення світу.

В Україні у 1950 році пенсіонери складали 7,5% населення, а станом на 2022 рік — 18,8%. Також, згідно з прогнозом на 2100 рік, ця частка складатиме 33,2%.

В Японії з 1950 року кількість пенсіонерів зросла від 4,8% до 29,9%, і зростатиме до 38%.

В Німеччині, Франції та Польщі середня частка літнього населення зараз становить 20,8%.

Якщо 50 років тому в Україні на кожного пенсіонера припадало 4 людей працездатного віку, то зараз на одну літню людину припадає менш ніж один «молодий» українець. Станом на червень 2024 року 9,5 млн офіційно працевлаштованих щодо 10,3 млн пенсіонерів. Зараз пенсіонери складають близько 25% українського населення, а співвідношення постійно змінюється не на користь найманих працівників.

Як забезпечити собі комфортну пенсію самостійно

Заступниця міністра соцполітики Дарина Марчак заявила, що громадянам доведеться працювати стільки, скільки вони зможуть. Пенсійні виплати будуть мінімальними, тож кожному доведеться самостійно думати про майбутні фінанси.

Наразі в Україні понад 50% пенсіонерів отримують пенсію менш ніж ₴5 000 на місяць, а ₴10 000 — трохи більше ніж 10%. Частина наших громадян сподівається на несподіване розв'язання проблеми без їхньої участі: ось зараз щось відбудеться й держава знову оголосить про якесь покращення щодо пенсії.

Громадяни можуть претендувати на державну пенсію у віці від 60 років за умови достатнього стажу. Наприклад, у 2024 році необхідно мати 31 рік стажу, у 2025 — 32, і ця цифра тільки зростатиме з кожним роком. Також необхідно враховувати, що пенсія складатиме приблизно 25% від вашої заробітної плати. Тобто, якщо ви отримували ₴15 000, то держава виплачуватиме вам у найкращому випадку ₴3 755 грн, що наразі менше ніж $100. А в умовах інфляції, еквівалент буде тільки зменшуватися.

Тож для самостійного розв’язання проблеми пенсійного забезпечення вам необхідно сформувати персональну стратегію, обрати способи пасивного заробітку, накопичення тощо. Передусім необхідно мати чітку мету, а щоб її знайти, ви маєте дати собі відповіді на такі питання:

У якому віці ви хочете вийти на пенсію?

Яку суму пенсійного забезпечення ви хочете мати?

Наприклад, ви хочете вийти на пенсію у віці 55 років та отримувати пенсію $1 000 на місяць. Для цього потрібно розрахувати суму, яку потрібно відкладати щомісяця, а також шукати додаткові джерела доходу та планувати свої витрати. Прогнозувати витрати можна за методом фінансової подушки, тобто якнайбільше врахувати свої потреби: важливі, термінові, екстрені та на яких можна заощадити.

Які є способи заробітку й накопичення за невтішних прогнозів

Щоб сформувати власну стратегію самостійного забезпечення у майбутньому, ви можете дізнатися приблизний розмір майбутньої пенсії за допомогою порталу Пенсійного фонду України.

Результати можуть бути невтішними, проте це дасть вам змогу прогнозувати ситуацію. Зрештою держава виплачуватиме пенсії, але навряд чи громадяни будуть задоволені їхнім розміром. Це спричинить кризу не тільки для літніх людей, а й для їхніх дітей, які будуть змушені додатково підтримувати батьків.

Розглянемо три варіанти, як можна самостійно забезпечити себе на пенсії. Ви можете обрати один із них або використовувати всі три.

1. Інвестування в фондовий ринок

З 2017 року українці мають право інвестувати на закордонних фондових ринках: США, країн Європейського Союзу та Азії. За допомогою інвестицій в акції можна забезпечити собі довгостроковий дохід.

Більшість людей вважає, що інвестування в акції — це дуже складно. Також побутує міф, що для інвестування в акції потрібно мати велику суму грошей. Хоча це не так.

Із розвитком технологій інвестування в акції стало легким, швидким та зручним.

Наприклад, для того, щоб купити одну акцію популярної компанії, вам потрібно менш ніж $100 та брокерський рахунок. Покриття комісій доступне для кожного, а середня дохідність інвестування у фондовий ринок США становить 9−11% річних.

Наприклад, акція Coca-Cola коштує приблизно $63, дивіденди — 3,09% річних. Акції компанії стабільно зростають із невеликими коливаннями у ціні.

2. Дохід від здачі нерухомості в оренду

Цей варіант подобається дуже багатьом, оскільки завжди вважалося, що нерухомість є надійним способом інвестування.

Схема дуже проста: ви купуєте нерухомість в хорошому місці та здаєте її в оренду. Таким чином ви отримуєте довгостроковий пасивний дохід, який можна розглядати як пенсію.

Як це працює? Наприклад, ви купуєте 1-кімнатну квартиру в новобудові у Києві за $90 000, що разом із ремонтом потягне на $120−130 тис. Ринкова вартість оренди квартири в новобудові складає ₴20−25 тисяч на місяць, відповідно за рік ви отримаєте ₴270 тис. Проте, щоб вийти на чистий прибуток, вам знадобиться близько 13 років, тобто за цей час квартира повністю окупить власну вартість, без урахування ремонту.

Також є декілька важливих моментів, які варто врахувати:

З початком війни ми побачили, що нерухомість не є абсолютно безпечним вкладенням.

Також нерухомість часто складно швидко продати.

Крім того, для купівлі майна потрібна значна сума грошей.

Навіть при виборі іпотеки сума першого внеску зазвичай становить від 20% до 30% вартості квартири.

Середня прибутковість від здачі квартири в оренду сягає 6−8% річних і залежить від низки чинників.

3. Накопичувальне страхування життя

Цей інструмент є одним із найдавніших та найпоширеніших у світі. Ним вже понад сто років користується чимало громадян розвинутих країн: у США, державах ЄС, в Японії.

В Україні працює декілька міжнародних страхових компаній, у яких можна відкрити власну накопичувальну пенсійну програму, наприклад, MetLife, Уніка Життя, AXA Страхування життя, Grawe. Це компанії із США, Австрії, Польщі та Німеччини відповідно.

Також є українські компанії: ТАС, Інго Життя.

Крім того, накопичувальні пенсійні рахунки можна відкривати в банках Приватбанк та Укрсиббанк, або у недержавних пенсійних фондах, таких як OTP Пенсія.

Накопичувати кошти можна у доларах США або українських гривнях. Програми підходять для осіб, які офіційно працевлаштовані в Україні.

Серед переваг цього способу:

Ви можете самостійно визначити, коли закінчиться договір на пенсію: у 65 років, 60 чи 55 років.

Держава спонукає людей відкривати собі пенсійні програми і зацікавлена, щоб українці самостійно розв'язували пенсійне питання.

Держава повертає частину накопичених коштів щороку, а саме 18% від покладених грошей на рахунок через механізм податкової знижки.

Наприклад, чоловік у віці 30 років, працює офіційно й відкриває собі пенсійну накопичувальну програму в австрійській компанії Граве.

Валюта: долар США.

Внесок: $1 000 на рік (внески здійснюються у гривні за курсом НБУ).

Термін: 25 років.

Компанія гарантує мінімальну річну дохідність на рівні 2,5% від суми накопичень. Цей показник не може зменшуватися протягом дії договору. Завдяки інвестиційній діяльності вам ще й виплачуватимуть додатковий прибуток — 2%, проте розмір прибутку гнучкий та змінюється щороку.

У результаті сума на рахунку станом на закінчення договору складатиме близько $47 500. Ці кошти можна забрати одноразово або частинами. Також кожного року клієнт зможе отримувати від держави повернення на суму $180 (₴7 381 станом на липень 2024, згідно з курсом НБУ).

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Чого очікувати в майбутньому

Важливо мати довгострокову фінансову подушку, яка зможе забезпечити ваші потреби на пенсії. Проте також варто мислити на перспективу, а, отже, враховувати інфляцію, політичні конфлікти, збройну агресію та багато інших чинників, що впливатимуть на майно, вартість та накопичені кошти.

Інвестуйте в себе та у свій розвиток вже зараз. Аналізуйте витрати в минулому, сьогодні та у майбутньому. Навички фінансової грамотності та розширення кругозору допоможуть вам заробляти кошти й забезпечити власне майбутнє.

Найважливіше у цій справі — не чекати, доки хтось розв'яже ці питання за вас, а діяти.