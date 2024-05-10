Tesla, Amazon, Microsoft витрачають мільйони на лобізм: хто і за що платить найбільше

Найбільші технологічні компанії країни витратили приблизно $30 млн на лобіювання своїх інтересів у Конгресі США в першому кварталі. Що лобіювали та хто заплатив найбільше, розповів BI. «Мінфін» вибрав головне.

Минулого року багато технологічних гігантів переключилися на розробку інструментів штучного інтелекту. Alphabet, Microsoft, Meta та інші лідери галузі лише за останній рік витратили мільярди на розробку інструментів штучного інтелекту та великих мовних моделей, при цьому кожна компанія намагалася перевершити іншу.

Бігтехи намагаються досягти того, щоб їхні голоси були почуті заздалегідь під час дебатів у Конгресі, які регулюють цю сферу. Компанії витрачають великі гроші, намагаючись вплинути на законодавців, оскільки ті намагаються регулювати технологічну галузь, що постійно змінюється.

Загалом найбільші технологічні компанії країни витратили понад $28 млн на лобістські послуги у першому кварталі 2024 року.

Це видно з розкриття федеральної інформації про лобіювання, яка показує, що цього кварталу компанії витратили майже на $5 млн більше, порівнюючи з першим кварталом 2023 року, коли вони виділили на лобізм трохи менше ніж $23,6 млн.

Федеральні лобістські фірми — адвокати, яким платили за спробу вплинути на законодавців на Капітолійському пагорбі — згідно із законом, розкрили доходи від лобістських кампаній за перший квартал 22 квітня. У звітності вони вказують компанії, з якими співпрацювали, та деякі послуги, які вони лобіювали.

Meta

Після того, як лише у 2023 році проєкт Metaverse обійшовся Meta в $16 млрд, що призвело до того, що велика компанія закрила деякі зі своїх офісів і звільнила тисячі співробітників, у 2024 році основна увага компанії була зосереджена на новій моделі великої мови з відкритим вихідним кодом — Llama.

Meta витратила найбільше на лобіювання, порівнюючи зі своїми конкурентами, — $8,5 млн. Велика частина цієї суми — $ 7,64 млн — перепала власній команді лобістів Meta, а 886 250 доларів, що залишилися, були розділені між 19 фірмами.

Amazon

Тільки за перші три місяці 2024 року Amazon заплатила 29 різним лобістським фірмам $5,85 млн за лобіювання інтересів своїх вебсервісів, інтернет-аптек та інших інтересів компанії.

Amazon повідомила, що витратила $4,35 млн на свою власну лобістську команду, яка налічує понад 10 членів, і близько $1,24 млн на інші 28 фірм, найнятих технологічним гігантом.

Alphabet

Alphabet, материнська компанія Google, повідомила про прибуток у розмірі $23,7 млрд за квартал у першому кварталі, перевищивши очікування Волл-стріт.

Генеральний директор Сундар Пічаї заявив у своєму звіті про прибутки та збитки, що більша частина прибутку Google надійшла від її пошукової системи, але її входження в область генеративного ШІ з моделлю Gemini також було прибутковим.

Alphabet повідомила, що в першому кварталі 2024 року витратила на лобіювання $3,7 млн, із яких $3 млн залишилися всередині команди. Решта 700 000 доларів були поділені між 18 зовнішніми лобістськими фірмами.

ByteDance

ByteDance — материнська компанія TikTok — повідомила, що лише в першому кварталі 2024 року витратила на лобіювання $2,8 млн, тоді як сам TikTok також повідомив, що витратив 440 000 доларів на аналогічні послуги. Разом вони витратили близько $3,2 млн.

Раніше у 2024 році Конгрес представив і ухвалив закон, згідно з яким TikTok буде заборонено в магазинах додатків США, якщо ByteDance не продасть його, попри те, що генеральний директор TikTok Шоу Цзи Чу особисто вирушив до Вашингтона, округ Колумбія, щоб лобіювати проти такого рішення.

Microsoft

У липні 2019 року Microsoft зробила велику ставку на OpenAI, інвестувавши $1 млрд «у створення безпечного, етичного ШІ, який заслуговує на довіру та служитиме суспільству». Повідомляється, що з того часу Microsoft інвестувала у стартап $13 млрд.

Інвестиції виявилися успішними для компанії та допомогли їй стати лідером у сфері штучного інтелекту.

Повідомляється, що Microsoft працює над власною великою мовною моделлю MAI-1, щоб скласти конкуренцію Google та OpenAI, хоча терміни її випуску невідомі.

У 2024 році компанія витратила $3,2 млн на лобіювання в залах Капітолію, близько $2,8 млн із яких дісталося її власній команді лобістів.

Apple

Apple ще офіційно не анонсувала своє входження у створення великих мовних моделей чи загальнодоступних інструментів штучного інтелекту, але генеральний директор Тім Кук у нещодавньому повідомленні про фінансові результати натякнув, що компанія зробить велику заяву щодо штучного інтелекту «найближчими тижнями».

WSJ повідомила 6 травня, що компанія займається розробкою комп'ютерних чипів, створених спеціально для програмного забезпечення штучного інтелекту.

За перші три місяці 2024 року Apple витратила $2,88 млн на федеральних лобістів, із яких $2,1 млн витратили на власну команду лобістів. Решта лобістських інвестицій Apple була розділена між вісьмома іншими фірмами.

OpenAI

Після стрімкого зльоту у 2023 році OpenAI витратила 530 000 доларів на лобіювання на Капітолійському пагорбі. Основна частина витрат OpenAI на лобіювання — 340 000 доларів — припала на її внутрішню команду.

OpenAI також повідомила, що заплатила 80 000 доларів юридичній фірмі Akin Gump Strauss Hauer & Feld, 90 000 доларів глобальній фірмі DLA Piper та 20 000 доларів Hogan Lovells, яка спеціалізується на «корпоративному, фінансовому, судовому, нормативному праві та праві інтелектуальної власності».

Tesla

Tesla повідомила, що в першому кварталі 2024 року витратила 390 000 доларів. 71% цієї суми, або 280 000 доларів, пішов на потреби особистої лобістської команди Tesla. Виробник електромобілів також витратив 80 000 доларів на лобістські послуги від Cassidy & Associates та 30 000 доларів на Pioneer Public Relations.

Ілон Маск останніми роками був затятим противником державних субсидій, попри те, що Tesla та її дочірні компанії з 2007 року отримали $2,83 млрд у вигляді федеральних та державних позик.

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X

У 2024 році компанія X, що належить Маску, витратила на лобіювання 240 000 доларів, причому переважна більшість — 170 000 доларів — дісталася її власній лобістській команді. 70 000 доларів, що залишилися, були розділені між The Joseph Group та TwinLogic Strategies.

Минулого року Маск особливо вклав ресурси в розробку Grok, чат-бота на основі штучного інтелекту, який він хоче використати для узагальнення новин на X, і який мав неоднозначний успіх.

Nvidia

Nvidia — компанія, відома виробництвом графічних процесорів та комп'ютерних чипів, отримала величезний зиск від швидкого зростання штучного інтелекту, оскільки її чипи стали «де-факто галузевим стандартом» для розробки моделей штучного інтелекту.

Компанія повідомила, що витратила на лобіювання найменше серед великих технологічних компаній у цьому списку — 160 000 доларів, які були порівну розділені між The Nickles Group та Tiber Creek Group.