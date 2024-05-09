«Китайці» об`єднуються проти Tesla: які новинки вийдуть на ринок

Візит Маска до Китаю, схоже, не допоміг йому застовпити позиції у Піднебесній. Наприкінці квітня підприємець зустрівся з прем'єр-міністром Лі Цяном, сподіваючись відіграти падіння Tesla на американському ринку та запропонувати Китаю Full Self-Driving.

FSD — це розширена версія «автопілота» Маска, яка доступна в дорожчих версіях. Китай, який раніше не дозволяв використовувати цю технологію в усіх провінціях через побоювання в шпигунстві, зараз пішов підприємцю назустріч. Із 2021 року Tesla була зобов'язана зберігати локальні дані користувача на території країни саме через такі побоювання, пише CNN.

Через жорстку конкуренцію Tesla пішла на зниження цін на свої авто у Китаї, США та Німеччині. Стартові ціни на найпопулярніші чотири моделі в Китаї та Німеччині зменшили приблизно на $2 тис. Стартова ціна на Y тепер становить приблизно $34,5 тис. у Китаї, у Німеччині — приблизно 41 тис. євро.

«Солодкий» візит Маска відбувся після жорсткого візиту держсекретаря США Ентоні Блінкена. Маск і Лі Цян посміхалися та вихваляли один одного. Лі Цян сказав, що економіки Китаю та США глибоко інтегровані та обидві сторони можуть отримати вигоду від розвитку один одного. Маск сказав, що Tesla прагне й надалі поглиблювати співпрацю з Китаєм та досягати взаємовигідніших результатів.

Щоб посилити позиції на китайському ринку, Маск навіть відмовився від Індії. І ось, через декілька тижнів, з'ясовується, що усмішкам Китаю вірити не варто було.

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Нові «старі» конкуренти

Два конкуренти — китайські Nio та BYD — вирішили об'єднати зусилля і «вразити» Tesla. За повідомленням Reuters, Nio запускає прямого конкурента найпопулярнішої в Китаї Tesla Model Y, батареї для нового «вбивці Tesla» постачатиме BYD.

Новий автомобіль випускатиметься під суббрендом Onvo, модель називається L60, позиціонується, як «доступна за ціною», тобто продаватиметься дешевше, ніж Y (ймовірно, ціна складе $30 тис.), орієнтована на Європу, і буде представлена широкому загалу в травні.

За даними джерел Reuters, BYD погодилася надати акумулятори для Onvo. Ймовірно, BYD надасть невеликий акумуляторний блок для однієї версії Onvo EV, а китайський виробник акумуляторів CALB поставить більший акумулятор ємністю 85 кіловат-годин. Втім, Nio поки що називає такі новини «неточними», але інших коментарів не дає.

Для Nio, яка раніше орієнтувалася на преміальний ринок, Onvo — один із двох брендів для масового сегменту. Другий — Firefly, займається розробкою невеликих електромобілів, призначених для міських поїздок, і коштуватиме менше $30 тис.

Перші серійні Onvo L60 будуть випущені в усьому світі до кінця року. Бренд Firefly має бути представлений у 2025 році.

Альянс двох китайських конкурентів може сильно ускладнити життя Tesla у Китаї. Згідно з попередніми даними Китайської асоціації легкових автомобілів, повідомляє Bloomberg, постачання із заводу Tesla у Шанхаї у квітні впали на 18%, порівнюючи з минулим роком.