Технологія автоводіння, новий завод і власні чипи: що розповів Маск після падіння акцій Tesla

Минулий тиждень був сповнений оптимізму — S&P 500 зріс ще на 1%, однак, імпульс поступово згасає. Як завжди, перед засіданням ФРС спікери регулятора взяли тайм-аут. Тому ринок сфокусував увагу на новинах макростатистики, що, в результаті, і визначило динаміку тижня. Детальніше про головні події минулого тижня на американському фондовому ринку «Мінфіну» розповів Микола Григор'єв, головний аналітик HUG’S .

Яку ціну платить Америка за зростання своєї економіки

Дані щодо американського ВВП за 4 квартал у першому читанні виявилися набагато вищими за очікування: +3,3% річних, при очікуваних 2,5%. Основа зростання — персональні витрати. І справа навіть не в інфляції: значення дефлятора становило лише 1,5%, тобто реальне зростання економіки становило 1,8% річних.

Дуже непогано, чи не так? Але тут є нюанс. ВВП у четвертому кварталі зріс на $329 млрд — до $27,939 трлн. При цьому дефіцит бюджету збільшився до $510 млрд, а зростання державного боргу США за той же період становило $834 млрд. Інакше кажучи, зараз, аби забезпечити зростання економіки на $1, Штатам потрібно збільшити свій борг на понад $2,5.

Економіка США живе в кредит сильніше, ніж будь-коли раніше. Цю тенденцію можна пояснити передвиборчим роком, коли адміністративний ресурс використовується на всю міць. Однак, це створює проблеми для наступного президента, незалежно від того, до якої партії належатиме новий хазяїн Білого дому.

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Акції та облігації: нові тренди

Агресивна емісія боргу негативно впливає на облігації США, довгострокові дохідності знову зростають. Загрозу облігаціям несе й нафта: ціни еталонної марки Brent після місячної перерви закріпилася понад $81 за барель. Ціни підштовхнула інформація про зниження запасів нафти та обсягів її видобутку в США, а також зростаючі витрати на транспортування вуглеводнів через активізацію атак хуситів на судна в Червоному морі.

Збільшення термінів та вартості логістики може призвести до повторного витку інфляції товарів, а потім, по ланцюжку, — й інфляції послуг.

В результаті, сектор енергетики був у лідерах зростання, разом із комунікаційними послугами, які витяг позитивний звіт Netflix, про що згодом.

Енергетика +4,33% Комунікації +3,91% Фінанси +2,15% Технології +1,19% Сировина +1,04% Товари першої необхідності +0,94% Промисловість +0,87% Комунальні підприємства +0,49% Медицина +0,05% Нерухомість -0,36% Циклічне споживання -0,61%

Падіння минулого тижня

Своїми здобутками та втратами лідери та аутсайдери індексу S&P 500 цього тижня завдячують публікаціям квартальних звітів (або навіть — перенесенням):

Компанія Тікер Результат за тиждень Archer Daniels ADM -23,67% Tesla TSLA -13,64% 3M MMM -10,92% Netflix NFLX +18,11% American Express AXP +9,97% International Business Machines IBM +9,3%

Акції Archer-Daniels-Midland (ADM) минулого тижня втратили майже чверть вартості через проблеми зі звітністю. Найбільше одноденне падіння акцій компанії з 1929 року відбулося після відправки фінансового директора Вікрама Лутара в адміністративну відпустку через розслідування практики ведення бухгалтерського обліку в своєму сегменті харчування ADM.

Розслідування розпочато на запит Комісії з цінних паперів про надання документів. Компанія відкликала прогноз щодо харчового сегменту і планує відкласти публікацію прибутку за 4-й квартал і за весь рік. Ринок вкрай не любить проблем, пов'язаних із бухгалтерським шахрайством, тож, ймовірно, капіталізація компанії продовжуватиме знижуватися.

Tesla (TSLA) впала після змішаного звіту. Компанія перебуває між «двома основними хвилями зростання». Ринок розчарований відсутністю прогнозів, а медіа розносять цитату з квартального звіту про ймовірне сповільнення темпів. Інвестори цього бояться, а відсутність чітких цифр у прогнозах створює атмосферу невизначеності, яку так не люблять ринки. Фактичні ж дані були доволі непогані.

Обсяг готівкових коштів виріс до $29 млрд, що за відсутності боргу робить баланс Tesla найстійкішим із усіх автомобільних корпорацій. Хоча ще 5 років тому ринок жваво обговорював можливість банкрутства компанії. При цьому 67% усіх зобов'язань покривається найліквіднішими активами.

Tesla Model Y стала найбільш продаваним автомобілем у світі: вона перевершила колишніх лідерів Toyota RAV4 та Corolla, і посіла перше місце в світовому рейтингу продажів 2023 року (було поставлено понад 1,2 млн електрокарів). Хоча ще 5 років назад автомобільна галузь не вірила у можливість експансії електромобілів.

Але найцікавіше не це. На телеконференції Ілон Маск оприлюднив багато важливої інформації щодо довгострокового потенціалу розвитку компанії.

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Про нові заводи та технології виробництва:

«Декілька років тому я сказав, що, можливо, найважливішою конкурентною характеристикою Tesla у майбутньому будуть технології виробництва, і ви дійсно побачите, що це стосуватиметься нашого автомобіля наступного покоління.

Першим виробничим майданчиком для цього буде наша Gigafactory та штаб-квартира в Остіні, штат Техас, а потім ми розвиватимемо її й в інших місцях у всьому світі. Ймовірно, завод, який ми збудуємо в Мексиці, буде другим, а потім ми шукатимемо третє місце, можливо, до кінця цього року або на початку наступного за межами Північної Америки".

Про технологію автономного водіння (FSD):

«Ми випустили 12-ту версію FSD, яка є повною переробкою архітектури, порівнюючи з попередніми версіями. Найближчі тижні ми поширюватимемо цю функцію на всіх клієнтів у США (>400 тис. авто в Північній Америці).

Щодо продажу ліцензій технології іншим автокомпаніям:

«У нас було декілька розмов минулого року, однак, більшість із них не вірить, що це реально. Я думаю, що це стане очевидним, мабуть, цього року».

Про власні чипи та Dojo:

«Ми збираємося завершити розробку чипа третього покоління, вже повністю власну технологію Tesla. Перше покоління було Mobileye, 2 покоління — Nvidia, а версія 3 буде вже виробництва Tesla.

Цілком можливо, що при правильних архітектурних рішеннях Tesla у майбутньому зможе мати більше обчислювальних ресурсів, ніж решта разом узятих".

Про перспективи:

«Я бачу шлях, яким Tesla одного разу зможе стати найдорожчою компанією у світі. Я наголошую, що це нелегкий і дуже важкий шлях, але зараз це цілком можливо. Раніше я б не подумав, що це колись зможе бути реальним сценарієм».

Мені це нагадало минулорічний звіт Microsoft, де ринок та інвестори спершу фокусувалися на тактичному сповільненні «хмарного» бізнесу, тоді як СЕО компанії на телеконференції вже чітко сказав сакральну фразу: «Настала епоха Штучного Інтелекту». Після цього, Microsoft зріс за рік на 68%.

На мою думку, те ж саме відбувається з Tesla: ринок фокусується на тактиці, випускаючи з поля зору стратегічні перспективи. Перевіримо наступного року.

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Злети минулого тижня

Акції American Express (AXP) зростають після звіту. Прибуток і виторг гірші за очікування, але компанія дала сильні прогнози. За даними American Express, із січня 2022 року виручка зросла на 40%, а витрати користувачів кредитних карток — на 37%. На 2024 рік AXP прогнозує зростання виручки на 9−11%, прибуток на акцію $12,65−13,15, при очікуванні $12,38. Компанія планує збільшити квартальні дивіденди з $0,6 до $0,7 на акцію з 1-го кварталу 2024 року.



Акції International Business Machines (IBM) теж зростають після звіту. Показники компанії перевершили прогнози, а її представники говорять про високий попит на ШІ.

IBM очікує близько $12 млрд вільного грошового потоку у 2024 році, а також анонсувала подальше скорочення персоналу, який замінить штучним інтелектом.

Акції Netflix (NFLX) також суттєво зросли після звіту. Кількість платних абонентів зросла відразу на 13 млн (аналітики чекали +8,7 млн), реклама — на 70% при середній кількості користувачів 23 млн, що приблизно на 8 млн більше, ніж у попередньому кварталі.

Аналітики інвестиційно-банківської консультативної фірми Evercore ISI кажуть: «Якщо цей темп зростання збережеться, Netflix цілком може досягти 50 мільйонів користувачів і наблизитися до 10% своєї абонентської бази до кінця 2024 року. Тепер ми говоримо про реальний масштаб, який може стати каталізатором значнішого і постійного переходу рекламного бюджету в бік Netflix».

Також варто відзначити постійно мінливу модель контенту Netflix: спортивні трансляції, більше ігор, ліцензійні шоу та оригінальні серіали.

Чому після хороших звітів ринок може піти в корекцію

Цього тижня пройде екватор сезону звітів: за підсумком п'ятниці відзвітує вже 67% капіталізації індексу S&P 500 (тобто всі важковаговики). Також цього тижня ми побачимо переважну більшість звітів саме технологічних компаній: у вівторок ввечері одночасно опублікують свої звіти Microsoft, AMD, Google, у четвер — Apple, Amazon, Meta Platforms (facebook).

Аналітики підвищують очікування напередодні звітів, що може дати зворотній ефект: компанії не зможуть перевершити зависоку планку, скоригуються і спровокують корекцію широкого ринку, яку на Wall Street планують викуповувати. Як показує статистичний аналіз сезонних коливань за останні 94 роки, ринки, зазвичай, добре зростають у першій половині лютого, а наступні 2 тижні зими вже йде спад.