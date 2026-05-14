США чи Європа: компанії якого регіону варто вибрати для інвестицій

Редакція продовжує новий проєкт — портфель читачів «Мінфіну». Ми пропонуємо вам на вибір декілька активів, а ви голосуєте та визначаєте, який із них варто додати до портфелю. Цього разу обираємо з-поміж індексних фондів ринку США та Європи. Тож обирайте, який із них має кращі перспективи.

Що вже в портфелі

У минулій публікації ми поставили на голосування інвестиції у золото або мідь. У голосуванні на сайті та соціальних мережах «Мінфіну» взяли участь 916 читачів. Із них 42% — проголосували за золото. Ще 34,3% — висловились за мідь, і 23,7% — проти обох варіантів.

Тому, за результатами голосування, ми додаємо до портфелю 1 акцію фонду SPDR Gold Shares, що вкладає кошти інвесторів у фізичне золото, а тому його коливання відображають зміну ціни металу.

На момент відкриття ринку вранці у понеділок ціна акцій фонду становила $435,5. Наразі ж вона впала до $430,8, тобто поки що інвестиції «в мінусі» на $4,7, або ж на 1,08%.

Тепер же розглянемо варіанти для нашої другої інвестиції.

Фондовий ринок США

Інвестувати у фондовий ринок США ми пропонуємо, придбавши одну акцію індексного фонду SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY). Цей фонд вкладає кошти в компанії з індексу S&P 500, повністю повторюючи його коливання. При цьому чим більшою є капіталізація компанії і її частка у індексі, тим більше фонд купує її акцій.

До індексу входить 500 найбільших публічних компаній США із загальною капіталізацією $58 трлн. Це близько 80% всього фондового ринку Штатів. Тому вважається, що придбання акцій цього фонду забезпечує ідеальну диверсифікацію і дозволяє вкладати гроші практично в усю американську економіку.

Традиційно перевагою інвестицій в компанії США вважається динамічніше зростання американської економіки. Наприклад, минулого року ВВП США додав близько 2%, в той час як ЄС — лише 1%. А в 2024 році — 2,8%, проти менш ніж 1% у Європі.

Компаніям зі США легше залучати інвестиції, в них менш зарегульоване законодавство та ринок праці, нижчі податки, плюс дешевші енергоносії, завдяки власному видобутку нафти та газу. Водночас головна перевага фондового ринку США, порівнюючи з європейським, — це ключова роль технологічних гігантів. До індексу S&P 500, зокрема, входить найдорожча компанія світу NVIDIA з капіталізацією майже $5,5 трлн. Також до позначки $5 трлн наближається Alphabet (Google), понад $4 трлн коштує Apple, а Microsoft — понад $3 трлн. Загалом у першій десятці найбільших компаній індексу 8 представляють технологічний сектор. Лише замикають десятку інвестиційна компанія Воррена Баффета Berkshire Hathaway та лідер американського ритейлу Walmart.

Впровадження штучного інтелекту та акцент на новітніх технологіях — опора стрімкого зростання американського ринку. При цьому, якщо раніше на ШІ-революції зростали переважно компанії, які безпосередньо до неї дотичні, на кшталт постачальника «заліза» для обчислювальних центрів NVIDIA чи розробника власного чат-боту Alphabet, то зараз список бенефіціарів розширюється.

Наприклад, через потребу сучасних дата-центрів у електроенергії у виграші її постачальники, виробники сонячних панелей, сервісні компанії тощо. Їх зростання експерти порівнюють з постачанням лопат під час золотої лихоманки.

Стрімкий розвиток технологій позначається на індексі S&P 500. У 2023 і 2024 роках він зростав приблизно на 24%. Минулого року зростання трохи пригальмувало, але все ще продемонструвало приголомшливі 16%.

Деякі інвестиційні банки очікують на «продовження бенкету». У Morgan Stanley вважають, що з нинішнього 7 481 пункту за рік індекс дійде до 8 300, тобто зросте приблизно на 11%. Приблизно на тому ж рівні побачити індекс очікують фахівці Yardeni Research.

Водночас Goldman Sachs та HSBC прогнозують досить скромне зростання — до 7 600 пунктів, тобто на 1,5%. Песимізму додає геополітична нестабільність, дорога нафта та непередбачувана тарифна політика Трампа. Та найбільший «чорний лебідь» ховається в оцінці технологічних компаній. Фахівці дедалі частіше говорять про ШІ-бульбашку, подібну до перекупленості ринку напередодні кризи доткомів початку нульових.

І дійсно, мало хто має сумніви, що приватники компаній, які зараз стрімко зростають, не витримають темпу і проваляться. Подібно до того, як пішов у небуття колишній інтернет-лідер Yahoo.

Але саме в цьому і є перевага індексного фонду. Ми не знаємо, хто в майбутньому стане лідером ШІ-ринку. Але можемо не мати сумнівів, це буде хтось із американських компаній. І ця компанія обов'язково входитиме до складу S&P 500.

Ще рік-два тому багато експертів прогнозували ледь не банкрутство Alphabet. Мовляв, традиційним пошуком ніхто вже не користуватиметься, всі підуть до чат-ботів. А що в результаті? Alphabet стрімко розвиває власні ШІ-моделі і вже наступає на п’яти ChatGPT. Акції корпорації за рік подорожчали на 148%. Можливо, якісь техногіки це передбачили і непогано заробили. Але заробили також і інвестори в індекс S&P 500, при цьому вони могли взагалі не цікавитися, як там справи у техногіганта. Просто в їхньому портфелі вже був весь сектор та сотні інших компаній.

Фондовий ринок Європи

Якщо вам не до вподоби надмірна залежність американського індексу від технологічного сектору та лякає можлива бульбашка, варто придивитись до європейських акцій.

Аналог S&P 500 в Європі — STOXX 600. Як можна зрозуміти з назви, до нього входить 600 найбільших компаній континенту. Існують й ETF, які орієнтуються на цей індекс, зокрема, iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF.

Загальна капіталізація компаній індексу є куди скромнішою, ніж у американського аналогу, — близько $7,7 трлн. Водночас європейські акції значно менш перекуплені. Якщо співвідношення ціни компаній до прибутку у S&P 500 близько 30, то у представників STOXX 600 — 18.

Європейський ринок є диверсифікованішим та не залежить від одного напряму. Погляньмо, які компанії входять до першої десятки індексу за капіталізацією.

На першій сходинці нідерландський виробник машин для створення мікросхем ASML із капіталізацією $601 млрд. Технологічний сектор у першій десятці також представляє німецький розробник програмного забезпечення для бізнесу SAP ($198 млрд).

Крім цього, серед ключових компаній індексу виробники люксових товарів LVMH ($264 млрд) і Hermès ($163 млрд). Промислові гіганти Siemens ($243 млрд) і Schneider Electric ($154 млрд). Виробник косметики L'Oréal ($190 млрд) та лідер енергетики Total ($201 млрд).

Також серед ключових компаній Європи фармацевти, банки, автомобільні гіганти. Одним словом, представники абсолютно різних галузей.

Великий перелік і країн, представники яких входять до індексу. Лідери тут, звісно, найбільші економіки Європи — Велика Британія, Франція, Німеччина, Швейцарія, Нідерланди. Але також є представники Польщі, Фінляндії, Португалії та багатьох інших країн.

Зростання STOXX 600 значно скромніше, ніж у S&P 500. За останній рік індекс додав 12,5%, а за 5 років — зріс на 38%. Для порівняння: «американець» за цей період підвищився на 78%.

Серед причини скромніших результатів «європейця» — гірша ситуація в економіці, війна в Україні, енергетичні кризи (спершу через російське вторгнення, а тепер війну в Ірані), а також торговельні конфлікти зі США та ослаблення ринку Китаю.

Водночас експерти вбачають потенціал зростання для європейських компаній. Надію дає невпинний зелений перехід, який з часом зробить континент енергетично незалежним та знизить вартість електрики. Також Європа активно автоматизує виробництво, що в майбутньому суттєво здешевить та покращить продукцію.

Прогнози зростання STOXX 600 на цей рік досить скромні, але все ж індекс має бути «в плюсі». UBS очікує зростання на 8−10%. Приблизно про той самий діапазон говорять Citigroup та Barclays. Goldman Sachs очікує зростання на 5%.

Загалом вибір інвестицій можна зробити за таким принципом. Якщо ви вірите у ШІ-революцію та подальше зростання технологічного сектору — вибирайте американський індекс. Якщо ж ви більше довіряєте класичному виробництву, фінансовому сектору та енергетичному переходу — ваша ставка на Європу.

Тож голосуйте, що вам більше до вподоби, та формуйте інвестиційний портфель.