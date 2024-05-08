SpaceX та OpenAI не продаються приватним інвесторам: хто й як пускає їх по руках

З березня цього року у всіх на слуху фонд Destiny Tech100. Він володіє акціями таких стартапів, як Stripe, SpaceX та OpenAI, та пропонує їх інвесторам. У квітні його акції зросли на 1000%, а минулої п'ятниці різко обвалилися. Що ж сталося?

Ціна запитання

Якщо компанія торгується на біржі, як Apple чи Amazon, будь-хто може легко купувати та продавати її акції. Але приватні технологічні стартапи, такі як Stripe, зазвичай мають невелике коло власників, таких як їхні засновники та співробітники, а також багаті люди та компанії венчурного капіталу, які надали фінансування для зростання компаній. Акції компаній зазвичай не переходять із рук до рук.

Тепер, коли ці стартапи дорослішають і, схоже, не поспішають виходити на біржу, ширше коло інвесторів виявляє бажання володіти акціями, пише NYT.

За даними компанії Industry Ventures, що спеціалізується на вторинних угодах, десять років тому фондовий ринок приватних компаній становив приблизно $16 млрд. За прогнозами, цього року ринок акцій таких популярних стартапів, як SpaceX і Stripe, досягне рекордних 64 мільярдів доларів.

За даними Sacra, дослідницької компанії, що спеціалізується на приватних інвестиціях, ринок акцій приватних компаній, також відомий як вторинний ринок, цього року може досягти рекордних $64 млрд, на 40% більше, ніж минулого року.

З'явилися нові онлайн-ринки, які допомагають продавцям стартового капіталу знайти зацікавлених покупців. З'явилися такі фонди, як Destiny. Destiny — один із небагатьох варіантів для роздрібних інвесторів, оскільки більшість інших фондів та торгових майданчиків призначені лише для «акредитованих» інвесторів із високими доходами чи власним капіталом.

Як купували акції приватних компаній

Перш ніж Facebook став публічною компанією у 2012 році, її приватні акції перейшли з рук до рук на таких торгових майданчиках, як SharesPost і SecondMarket. Комісія з цінних паперів та бірж попередила, що такі торгові майданчики ризиковані «навіть для досвідчених інвесторів», і оштрафувала SharesPost на $80 тис. за відмову зареєструватися як брокер-дилер.

Після цього стартапи спробували обмежити продаж своїх акцій. Але посередники, включаючи Forge Global, тоді відому як Equidate, знайшли способи оминути цю проблему. Вони популяризували «форвардні контракти», згідно з якими співробітникам стартапів виплачували гроші, якщо вони обіцяли передати акції своєї компанії інвестору у майбутньому.

Форвардні контракти прижилися у таких стартапах, як Airbnb. Коли Airbnb публічно розмістив свої акції у 2020 році, Forge займався передачею акцій на суму $475 млн понад 100 інвесторам.

«Це був адміністративний жах», — сказала Келлі Родрікес, виконавчий директор Forge. З того часу Forge розробила технологію для управління цим процесом і більше не укладає форвардних контрактів.

Деякі компанії, які найдовше залишалися приватними, у тому числі Stripe, якій 14 років, та SpaceX, якій 22 роки, почали регулярно пропонувати співробітникам можливість продати частину своїх акцій за встановленою ціною. Попри те, що компанії історично чинили опір торгівлі своїми приватними акціями, все більше схиляються до цієї ідеї, сказав Родрікес. «Ринок ніколи не був більш сприйнятливим до вторинної ліквідності, ніж зараз», — сказав він.

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Що за компанії виходять на ринок

Серед онлайн-майданчиків для купівлі та продажу акцій приватних компаній — Hiive, яка відкрилася у 2022 році. Наразі вона пропонує клієнтам акції Anthropic — популярного стартапу в галузі штучного інтелекту.

Hiive купила акції Anthropic на $15 млн і дозволяє інвесторам купувати акції всього на $25 тис. Майданчик відстежує угоди на суму близько $20 млн на тиждень.

У Augment, що відкрився минулого року, інвестори, зацікавлені у володінні акціями Stripe, мають можливість переглянути інформацію про чотири «ордери на продаж» або людей, які намагаються продати акції Stripe. За даними компанії, у березні Augment провела транзакцій на суму понад $20 млн.

Деякі інвестиційні фонди, у тому числі Stack Capital, Fundrise, Private Shares Fund та ARK Venture Fund компанії ARK Invest, також пропонують можливість володіти частиною приватних стартапів.

Destiny, яка торгується на Нью-Йоркській фондовій біржі та володіє акціями 23 стартапів на суму близько $53 млн, — одна з небагатьох, які торгуються публічно.

Люди прагнуть отримати акції стартапів, — каже Джефф Паркс, виконавчий директор Stack Capital, яка пропонує інвесторам доступ до таких компаній, як SpaceX та Canva, стартапу з розробки програмного забезпечення.

Кому не подобаються такі фонди

Стартапи така активізація інвесткомпаній, на кшталт Destiny, непокоїть, оскільки вони тривалий час чинили опір тому, щоб їхні акції вільно переходили з рук до рук. Чим більше людей володіють акціями, тим більше акціонерів, що може призвести, окрім інших проблем, до труднощів із дотриманням законодавства про цінні папери. Хоча деякі стартапи частково дозволяють торгівлю своїми акціями, інші угоди відбуваються без їхнього дозволу.

Щоб отримати акції для фонду, Destiny використав форвардні контракти на купівлю акцій Stripe and Plaid на суму $1,7 млн. Обидві компанії незадоволені претензіями Destiny на акції. Такі угоди порушили б її правила, заявив Plaid, і компанія «не визнає акції, придбані таким чином».

Stripe також опублікувала повідомлення на своєму сайті. «Нам стало відомо про деякі інвестиційні фонди, які не володіють акціями Stripe і заявляють, що пропонують роздрібним інвесторам доступ до Stripe», — йдеться в повідомленні, попередивши, що «їхні інвестиції можуть взагалі не мати жодної цінності». Stripe забороняє форвардні контракти та заявляє, що такі угоди є недійсними. Stripe закликала акціонерів повідомляти про такі пропозиції до правоохоронних органів.

16 квітня Robinhood видалила можливість купувати акції Destiny зі свого додатку. Представник Robinhood заявив, що компанія не допускає розміщення у додатку пропозицій CEF, і що фонд Destiny був помилково названий одним із її постачальників акцій.

Ark Invest, яку очолює Кеті Вуд, опублікувала повідомлення про те, що стратегія Destiny є хибною, оскільки її ринкова капіталізація набагато перевищує вартість стартових інвестицій. Ark стверджує, що їхній фонд забезпечує кращий доступ до приватних компаній, ніж такі фонди, як Destiny.

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Що це за фонди

Більшість із них заявляє, що прагне дати людям доступ до провідних великих технологічних компаній. Перший скрін Stack Capital заявляє про «демократизацію приватних інвестицій».

Професійні інвестори після появи Destiny зламали чимало списів, щоб пояснити, чому вони не рекомендують вкладатись у папери цього фонду. Але хайпові компанії в портфелі Destiny швидко вивели її в ранг мемних, люди активно купували її акції, і врешті-решт у квітні вона зросла на 1000%.

На перший погляд, такі фонди схожі на ETF, але, насправді, система їх роботи не нова, і має цілком усталену назву — CEF, закриті інвестфонди.

Такі фонди запускаються через IPO, припливу нового капіталу не відбувається. CEF торгується на біржі, як і акції, і на його ціну впливає ринковий попит, а не чиста вартість активів, якими він володіє. Це може призвести до того, що ціни будуть або вищими, або нижчими за реальну вартість базових активів, на відміну від ETF і взаємних фондів, які постійно вирівнюють ціни з вартістю своїх чистих активів.

З їхніх плюсів — стабільна капітальна база, яка дозволяє їм інвестувати у неліквідні цінні папери. З мінусів — оцінки того, чим вони володіють і як розпоряджаються, дуже умовні. Суть таких фондів детальніше пояснила Fidelity, додавши, що фонди такого типу існують у США вже приблизно 100 років.

Взаємні фонди Fidelity, Baron Capital та Neuberger Berman також володіють SpaceX, на частку якого припадає 35% активів Destiny Tech100, приблизно за тією ж ціною, що і Destiny Tech100. Однак у цих взаємних фондах інвестори платять величезну премію не лише для того, щоб отримати частину SpaceX, пише Morningstar.

Наприклад, станом на грудень 2023 року на частку SpaceX припадало близько 13% активів BPTRX Baron Partners. Оскільки взаємні фонди оцінюються за чистою вартістю фонду, інвестор, який купує акції Baron Partners, фактично заплатить $97 за акцію за позицію SpaceX, тоді як інвестор Destiny заплатив би $864 долара за акцію SpaceX через 900% премії фонду до NAV.

Інвестори також пригадали історію про GSV Capital Corp, яка починала у 2011 році, швидко злетіла, встигла тричі змінити назву та частину топменеджменту. «Якби ви тримали свої акції протягом 13 років, ваш сукупний річний темп зростання становив би -9,9%», — наводить розрахунки один із інвесторів, передбачаючи Destiny таку саму долю.

Поки що такі пророцтва справджуються. Destiny повідомила про плани зібрати більше грошей, щоб «прискорити наш темп». Але ціна акцій Destiny стрімко впала. 3 травня її ринкова капіталізація становила лише $141 млн. «DXYZ сьогодні — це просто ще одна форма азартних ігор, така сама, як ставки на спорт на мобільному телефоні», — цитує Bloomberg Коул Сміда, президента Smead Capital Management.