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3 травня 2024, 17:35

Як Apple і Tesla відволікають увагу інвесторів від своїх фінансових проблем

Цей тиждень знову став переможним для ринків та дав поштовх для нового зростання. Насамперед завдяки заспокійливій позиції ФРС, але й компанії не підвели. Як інвестори реагували на новини від Маска та як відзвітували техногіганти, розповів засновник First Kyiv Investment Club Іван Компан.

Цей тиждень знову став переможним для ринків та дав поштовх для нового зростання.

Маск домовився з Китаєм

Тон задав Маск, підтвердивши свою репутацію геніального продавця! Минулими вихідними, доки всі відпочивали, він собі сів на літак і злітав до Піднебесної, щоб вирішити декілька робочих питань із китайським прем'єром. І йому все вдалося якнайкраще: китайська влада дозволила використання технології «автопілоту» Tesla, чим врятувала акції компанії від вільного падіння.

От що не кажіть, а вміє Маск продавати мрії, адже після новин про китайські домовленості всі швидко забули, що компанія вже давно не виробляла нових моделей, бюджетний автомобіль існує лише в планах, а фінансові показники не вражають. Але нічого не вдієш — за нинішніх часів люди набагато охочіше платять за мрії та обіцянки, ніж за факти.

Цікаво, що отримали китайці, видавши дозвіл Маску, крім того, що посилили конкурента власного автопрому, який і так виробляє більше, ніж може продати, і допомогли зупинити акції Tesla від вільного падіння? Але це з’ясується лише згодом, а в результаті, у понеділок зранку ціна акцій Tesla зросла аж на 15%, хоча згодом інвестори оговталися й ціна почала поступово знижуватися. Хоч якась справедливість має ж існувати!

Техногіганти перевершили очікування

Колеги Маска по «Чудовій сімці» теж не розчарували. Amazon підтримав репутацію «чудової» компанії, перевищивши очікування і за виторгом, і за чистим прибутком. А все завдяки «хмарному бізнесу» — Amazon Web Services (AWS). До того ж СЕО компанії пообіцяв, що компанія продовжить і надалі активно інвестувати в AWS, щоб забезпечити щасливе майбутнє і собі, й акціонерам.

Із рекламним бізнесом у роздрібного гіганта теж все добре, а ось прогноз на другий квартал загалом виявився трохи нижчим, ніж очікувалося. Хоча навіть це не завадило акціям компанії трохи зрости в ціні після оголошення результатів.

У Apple справи трохи гірші: виторг зменшується, продажі iPhone теж — винні китайці, — але результати компанії загалом виявилися кращими за прогнози. До того ж зростають доходи в сегменті послуг, і найголовніше — є гроші, аж $110 мільярдів, щоб викуповувати назад свої акції, і це найбільша програма зворотного викупу в корпоративній історії. Попри побоювання серед інвесторів, що компанія починає відставати, особливо в розробці АІ, Apple тримає удар й акції продовжують зростати в ціні.

Зростання безробіття заспокоїло інвесторів

Напевно, найбільшою приємністю для ринків цього тижня стала пресконференція Пауелла по закінченню чергового засідання ФРС. Як і очікувалося, ставка залишилася на тому ж рівні, що й була, риторика підсумкового комюніке не змінилася, хоча Пауелл застеріг, що «цього року дані не додають нам впевненості — інфляція вище очікувань — ймовірніше, потрібно буде більше часу, щоб отримати впевненість (що рухаємося до 2%)».

Невтішні новини з «інфляційних фронтів» останнім часом навіть спровокували розмови серед інвесторів, що ФРС за певних умов може не те що не знизити, а навіть підвищити ставку, але у своєму виступі Пауелл запевнив ринки, що про підвищення поки що не йдеться. Кращого подарунку годі було й бажати!

Вишенькою на торті став звіт про стан ринку праці, який неочікувано продемонстрував певне охолодження: кількість створених робочих місць у квітні склала 175 тис., при очікуваних 240 тис. Рівень безробіття зріс до 3,9%, що вище прогнозу в 3,8%.

Темпи зростання зарплат сповільнилися до 0,2% за місяць, при тому, що передбачали 0,3%. Отже, питання можливого підвищення ставки, схоже, на якийсь час закрите, і знову можна прогнозувати її зменшення. А що не кажіть, а протягом останнього року танці інвесторів навколо ставки — це саме те, що рухає ринки, і, ймовірніше, продовжить рухати до кінця року.

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Ну що ж, загалом гарний тиждень: макроекономічні дані позитивні, корпоративні результати принаймні не розчарували, сімка, як і раніше, «Чудова», а оптимізм перемагає!

Автор:
Компан Іван
Фінансист, засновник First Kyiv Investment Club Компан Іван
First Kyiv Investment Club
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