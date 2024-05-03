Як Apple і Tesla відволікають увагу інвесторів від своїх фінансових проблем

Цей тиждень знову став переможним для ринків та дав поштовх для нового зростання. Насамперед завдяки заспокійливій позиції ФРС, але й компанії не підвели. Як інвестори реагували на новини від Маска та як відзвітували техногіганти, розповів засновник First Kyiv Investment Club Іван Компан.

Маск домовився з Китаєм

Тон задав Маск, підтвердивши свою репутацію геніального продавця! Минулими вихідними, доки всі відпочивали, він собі сів на літак і злітав до Піднебесної, щоб вирішити декілька робочих питань із китайським прем'єром. І йому все вдалося якнайкраще: китайська влада дозволила використання технології «автопілоту» Tesla, чим врятувала акції компанії від вільного падіння.

От що не кажіть, а вміє Маск продавати мрії, адже після новин про китайські домовленості всі швидко забули, що компанія вже давно не виробляла нових моделей, бюджетний автомобіль існує лише в планах, а фінансові показники не вражають. Але нічого не вдієш — за нинішніх часів люди набагато охочіше платять за мрії та обіцянки, ніж за факти.

Цікаво, що отримали китайці, видавши дозвіл Маску, крім того, що посилили конкурента власного автопрому, який і так виробляє більше, ніж може продати, і допомогли зупинити акції Tesla від вільного падіння? Але це з’ясується лише згодом, а в результаті, у понеділок зранку ціна акцій Tesla зросла аж на 15%, хоча згодом інвестори оговталися й ціна почала поступово знижуватися. Хоч якась справедливість має ж існувати!

Техногіганти перевершили очікування

Колеги Маска по «Чудовій сімці» теж не розчарували. Amazon підтримав репутацію «чудової» компанії, перевищивши очікування і за виторгом, і за чистим прибутком. А все завдяки «хмарному бізнесу» — Amazon Web Services (AWS). До того ж СЕО компанії пообіцяв, що компанія продовжить і надалі активно інвестувати в AWS, щоб забезпечити щасливе майбутнє і собі, й акціонерам.

Із рекламним бізнесом у роздрібного гіганта теж все добре, а ось прогноз на другий квартал загалом виявився трохи нижчим, ніж очікувалося. Хоча навіть це не завадило акціям компанії трохи зрости в ціні після оголошення результатів.

У Apple справи трохи гірші: виторг зменшується, продажі iPhone теж — винні китайці, — але результати компанії загалом виявилися кращими за прогнози. До того ж зростають доходи в сегменті послуг, і найголовніше — є гроші, аж $110 мільярдів, щоб викуповувати назад свої акції, і це найбільша програма зворотного викупу в корпоративній історії. Попри побоювання серед інвесторів, що компанія починає відставати, особливо в розробці АІ, Apple тримає удар й акції продовжують зростати в ціні.

Зростання безробіття заспокоїло інвесторів

Напевно, найбільшою приємністю для ринків цього тижня стала пресконференція Пауелла по закінченню чергового засідання ФРС. Як і очікувалося, ставка залишилася на тому ж рівні, що й була, риторика підсумкового комюніке не змінилася, хоча Пауелл застеріг, що «цього року дані не додають нам впевненості — інфляція вище очікувань — ймовірніше, потрібно буде більше часу, щоб отримати впевненість (що рухаємося до 2%)».

Невтішні новини з «інфляційних фронтів» останнім часом навіть спровокували розмови серед інвесторів, що ФРС за певних умов може не те що не знизити, а навіть підвищити ставку, але у своєму виступі Пауелл запевнив ринки, що про підвищення поки що не йдеться. Кращого подарунку годі було й бажати!

Вишенькою на торті став звіт про стан ринку праці, який неочікувано продемонстрував певне охолодження: кількість створених робочих місць у квітні склала 175 тис., при очікуваних 240 тис. Рівень безробіття зріс до 3,9%, що вище прогнозу в 3,8%.

Темпи зростання зарплат сповільнилися до 0,2% за місяць, при тому, що передбачали 0,3%. Отже, питання можливого підвищення ставки, схоже, на якийсь час закрите, і знову можна прогнозувати її зменшення. А що не кажіть, а протягом останнього року танці інвесторів навколо ставки — це саме те, що рухає ринки, і, ймовірніше, продовжить рухати до кінця року.

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Ну що ж, загалом гарний тиждень: макроекономічні дані позитивні, корпоративні результати принаймні не розчарували, сімка, як і раніше, «Чудова», а оптимізм перемагає!