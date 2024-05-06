Як Маск зробив Tesla мемом і на цьому розбагатів

Як розбагатів Маск

Попри те, що Tesla, здається, надзвичайно переоцінена, порівнянюючи з автовиробниками-конкурентами, її акціонери роблять ставку на те, що найближчим часом вони зможуть продати свої активи «ще більшому дурню», а Ілон Маск охоче потурає їхньому спекулятивному притоку.

З погляду Америки та світу, Tesla є історично важливим підприємством, що створює технології вістрям списа у переході від автомобілів із двигунами внутрішнього згоряння. З погляду довгострокових акціонерів, вона має потенціал стати стійким прибутковим підприємством.

З погляду постачальників, співробітників і клієнтів, це джерело доходу і виробництва. А з погляду спекулянтів із Волл-стріт, це кулька, що стрибає в колесі рулетки: гра в казино з технологічною бульбашкою.

На початку 2018 року рада директорів і акціонери Tesla схвалили платіжний пакет для генерального директора Ілона Маска, надавши йому 12 траншів опціонів на акції, кожен із яких дорівнює приблизно 1% від загального капіталу компанії. Перший транш він отримує, якщо ринкова капіталізація Tesla перевищуватиме $100 млрд, а кожен наступний — коли капіталізація зростатиме ще на $50 млрд та за умови, що компанія також досягне різних цільових показників.

У результаті, Маск володіє приблизно 22% акцій Tesla замість 10%, які він мав до отримання цього пакету. З-поміж інших його активів лише SpaceX має великі перспективи. Ніхто не здивується, якщо X (колишній Twitter), The Boring Company та інші зійдуть на нуль. На папері статки Маска можуть оцінюватись у $160 млрд, але його частка в $120 млрд у Tesla є єдиною складовою його багатства, яка не залежить від якогось покупця, який з’явиться з правильною оцінкою в потрібний час.

До пакету опціонів Маск був звичайним, хоча і вагомим, мільярдером Кремнієвої долини. Він, очевидно, є ефективним збирачем коштів і тренером для інженерів, які працюють над акумуляторами, електромобілями та ракетами. Без нього ці технології не просунулися б вперед настільки, як зараз. Коли буде написана історія зусиль людства щодо боротьби зі зміною клімату, Маск зразка 2010-х, безумовно, стане одним із її головних героїв.

Протягом того десятиліття статки Маска становили «лише» близько $9 млрд. Станом на середину 2019 року вони зросли приблизно до $20 млрд, а потім досягли піку в $340 млрд у листопаді 2021 року, зрештою знизившись до $170 млрд. Водночас ринкова капіталізація Tesla зросла з $25 млрд у середині 2010-х років до $40 млрд у середині 2019 року, до понад $1,1 трлн наприкінці 2021 року, перш ніж повернутися до $550 млрд на сьогодні.

Цей розбіг розблокував усі транші винагороди та дозволив Маску переключити увагу на інші справи. Він перейшов від електрокарів, мереж зарядних пристроїв і акумуляторів до соціальних мереж, штучного інтелекту, повністю автономного водіння, людиноподібних роботів, роботаксі і — зовсім недавно — використання чипів у неактивних автомобілях Tesla, як розподілений Суперкомп'ютер ШІ. Проте він продовжує виголошувати надзвичайні обіцянки, надзвичайних досягнень немає. Фандрайзер і тренер для розробників перетворився на персонажа з мемів.

«Меми», як бізнес-стратегія

Звичайно, це також може бути прибутковим бізнесом. Але це бізнес, кардинально відмінний від створення прибуткового підприємства, яке залучатиме довгострокових акціонерів.

Під час останнього звіту Маск заявив: «Нас варто сприймати як компанію зі штучного інтелекту або робототехніки. Якщо ви цінуєте Tesla, як автомобільну компанію, це просто неправильне розуміння. І я думаю, що наше зростання вартості активів може стати найбільшим в історії, коли настане той день, коли ви зможете керувати автомобілем без нагляду».

Але зачекайте: «автомобільні доходи» склали понад 80% продажів Tesla в першому кварталі. Попри те, що виробництво автомобілів має суттєву економію на масштабі, ціннісна пропозиція не наближається до рівня інфотехнологій, де ви можете написати програму один раз і працювати у всьому світі за нульових витрат.

Для всіх нинішніх акціонерів Tesla, які планують продати свої пакети акцій протягом наступних декількох років, все залежить від успіху компанії, як «мему», і Маск старанно працює над досягненням цієї мети. Оскільки довгострокових акціонерів Tesla практично немає, ринок не хвилює, що компанії не вистачає генерального директора, який намагався б перетворити її на довгостроковий прибутковий бізнес.

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Але для співробітників, постачальників і клієнтів Tesla успіх компанії, як продуктивного бізнесу, має велике значення. І в інтересах Америки та світу, щоб Tesla залишалася технологічним підприємством на передньому краї переходу до чистої енергії.