Ілон Маск знову підтвердив свою репутацію геніального продавця: китайська влада дозволила використання технології «автопілоту» Tesla, чим врятувала акції компанії від вільного падіння. Водночас, як пише Project syndicate, політика Маска влаштовує переважну більшість акціонерів компанії. «Мінфін» публікує переклад статті.
Як Маск зробив Tesla мемом і на цьому розбагатів
Як розбагатів Маск
Попри те, що Tesla, здається, надзвичайно переоцінена, порівнянюючи з автовиробниками-конкурентами, її акціонери роблять ставку на те, що найближчим часом вони зможуть продати свої активи «ще більшому дурню», а Ілон Маск охоче потурає їхньому спекулятивному притоку.
З погляду Америки та світу, Tesla є історично важливим підприємством, що створює технології вістрям списа у переході від автомобілів із двигунами внутрішнього згоряння. З погляду довгострокових акціонерів, вона має потенціал стати стійким прибутковим підприємством.
З погляду постачальників, співробітників і клієнтів, це джерело доходу і виробництва. А з погляду спекулянтів із Волл-стріт, це кулька, що стрибає в колесі рулетки: гра в казино з технологічною бульбашкою.
На початку 2018 року рада директорів і акціонери Tesla схвалили платіжний пакет для генерального директора Ілона Маска, надавши йому 12 траншів опціонів на акції, кожен із яких дорівнює приблизно 1% від загального капіталу компанії. Перший транш він отримує, якщо ринкова капіталізація Tesla перевищуватиме $100 млрд, а кожен наступний — коли капіталізація зростатиме ще на $50 млрд та за умови, що компанія також досягне різних цільових показників.
У результаті, Маск володіє приблизно 22% акцій Tesla замість 10%, які він мав до отримання цього пакету. З-поміж інших його активів лише SpaceX має великі перспективи. Ніхто не здивується, якщо X (колишній Twitter), The Boring Company та інші зійдуть на нуль. На папері статки Маска можуть оцінюватись у $160 млрд, але його частка в $120 млрд у Tesla є єдиною складовою його багатства, яка не залежить від якогось покупця, який з’явиться з правильною оцінкою в потрібний час.
До пакету опціонів Маск був звичайним, хоча і вагомим, мільярдером Кремнієвої долини. Він, очевидно, є ефективним збирачем коштів і тренером для інженерів, які працюють над акумуляторами, електромобілями та ракетами. Без нього ці технології не просунулися б вперед настільки, як зараз. Коли буде написана історія зусиль людства щодо боротьби зі зміною клімату, Маск зразка 2010-х, безумовно, стане одним із її головних героїв.
Протягом того десятиліття статки Маска становили «лише» близько $9 млрд. Станом на середину 2019 року вони зросли приблизно до $20 млрд, а потім досягли піку в $340 млрд у листопаді 2021 року, зрештою знизившись до $170 млрд. Водночас ринкова капіталізація Tesla зросла з $25 млрд у середині 2010-х років до $40 млрд у середині 2019 року, до понад $1,1 трлн наприкінці 2021 року, перш ніж повернутися до $550 млрд на сьогодні.
Цей розбіг розблокував усі транші винагороди та дозволив Маску переключити увагу на інші справи. Він перейшов від електрокарів, мереж зарядних пристроїв і акумуляторів до соціальних мереж, штучного інтелекту, повністю автономного водіння, людиноподібних роботів, роботаксі і — зовсім недавно — використання чипів у неактивних автомобілях Tesla, як розподілений Суперкомп'ютер ШІ. Проте він продовжує виголошувати надзвичайні обіцянки, надзвичайних досягнень немає. Фандрайзер і тренер для розробників перетворився на персонажа з мемів.
«Меми», як бізнес-стратегія
Звичайно, це також може бути прибутковим бізнесом. Але це бізнес, кардинально відмінний від створення прибуткового підприємства, яке залучатиме довгострокових акціонерів.
Під час останнього звіту Маск заявив: «Нас варто сприймати як компанію зі штучного інтелекту або робототехніки. Якщо ви цінуєте Tesla, як автомобільну компанію, це просто неправильне розуміння. І я думаю, що наше зростання вартості активів може стати найбільшим в історії, коли настане той день, коли ви зможете керувати автомобілем без нагляду».
Але зачекайте: «автомобільні доходи» склали понад 80% продажів Tesla в першому кварталі. Попри те, що виробництво автомобілів має суттєву економію на масштабі, ціннісна пропозиція не наближається до рівня інфотехнологій, де ви можете написати програму один раз і працювати у всьому світі за нульових витрат.
Для всіх нинішніх акціонерів Tesla, які планують продати свої пакети акцій протягом наступних декількох років, все залежить від успіху компанії, як «мему», і Маск старанно працює над досягненням цієї мети. Оскільки довгострокових акціонерів Tesla практично немає, ринок не хвилює, що компанії не вистачає генерального директора, який намагався б перетворити її на довгостроковий прибутковий бізнес.
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Але для співробітників, постачальників і клієнтів Tesla успіх компанії, як продуктивного бізнесу, має велике значення. І в інтересах Америки та світу, щоб Tesla залишалася технологічним підприємством на передньому краї переходу до чистої енергії.
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