Чи зможе золото зрости до $3 тис. і як тут може перешкодити «Король долар»

Відколи перспектива другого президентства Дональда Трампа стала реальністю, ціна на золото знижується. Мінус $220 за тройську унцію, або на 8%, із кінця жовтня може здатися незначним, оскільки за рік воно все ще зростає на понад 25%. Але втрата імпульсу є суттєвою — золото більше не прямує «все вище і вище». Чи повернеться «золоте ралі», розповів Маркус Ешворт, оглядач Bloomberg та колишній головний ринковий стратег Haitong Securities. «Мінфін» вибрав головне.

Угоди в дусі «Америка передусім» призвели до відтоку з активів-притулків у ризиковіші, переважно номіновані в доларах. Золото не тільки виглядало переоціненим після досягнення цьогорічного рекорду, але і його ціна для інвесторів за межами США в доларовому еквіваленті стала на 5% дорожчою.

Цього місяця з основного американського біржового фонду, пов'язаного із фізичним золотом, було виведено понад $1,4 млрд, що еквівалентно приблизно 20 метричним тоннам. За даними аналітиків Commerzbank AG, Народний банк Китаю не збільшував свої запаси золота (2 264 тонни) останні шість місяців, ймовірно, через занадто високі ціни. Крім того, дані Швейцарської федеральної митної служби показують, що у серпні вперше за три роки не було експорту золота до Китаю, що вказує на зниження роздрібного попиту.

Усі дороги ведуть до американських активів

Аналітики Deutsche Bank AG під керівництвом Джорджа Саравелоса зробили три висновки з падіння цін на золото:

Незалежно від перемоги Трампа, ринки не виявляють занепокоєння кредитними ризиками США. Це виявляється у звуженні спредів корпоративних та високодохідних облігацій. Побоювання з приводу зростаючого бюджетного дефіциту та незалежності Федеральної резервної системи також зменшилися, що контрастує з передвиборчими настроями, які сприяли зростанню цін на золото. Попит на золото для поповнення резервів іноземними центральними банками падає. Deutsche Bank зазначає, що багато країн змушені витрачати доларові резерви для захисту своїх валют від відтоку капіталу на тлі зростання курсу долара. Це особливо зачіпає Китай, хоча він має значні запаси золота «на чорний день». Водночас індекс валют ринків MSCI Emerging Market, що розвиваються, з вересня знизився майже на 3%, звівши нанівець свій річний приріст. У приватному секторі продовжується зростання попиту на долари, попри те, що окремі іноземні державні організації змушені їх продавати. Deutsche Bank підкреслює, що чим більший ризик запровадження санкцій з боку США, тим вищий чистий попит на долар. «Король долар» залишається лідером, оскільки всі шляхи ведуть до сильних американських активів. Особливо виділяється біткоїн, який зріс на 37% після перемоги Трампа.

Важливо оцінити змінний інвестиційний ландшафт. Стратег Societe Generale SA Ендрю Лапторн каже, що американські акції «безперечно дорогі», але дискусії про їхню дорожнечу з інвесторами стають «дедалі рідкішими». США тепер займають близько 74% ринкової капіталізації індексу MSCI World, що є рекордом. Лапторн зазначає, що без премії за високу оцінку частка США в індексі склала б близько 50%.

Майкл Келлі, голова глобальних багатопрофільних стратегій Pinebridge Investments, вважає, що Трамп створює проблеми усюди: «Європа стає основною мішенню у всіх цих торгових питаннях», — говорить він. Крім того, заходи, які вживає зараз Китай, щоб уповільнити падіння економіки, не зможуть обернути її падіння назад. Тож країни та компанії, що залежать від експорту до Китаю, особливо постраждають, а європейські експортери будуть найуразливішими, якщо розпочнуться тарифні війни.

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Що далі впливатиме на ціну золота

За словами Кріса Уотлінга, засновника Longview Economics, трьома основними історичними драйверами цін на золото є долар, інфляційні очікування та прогнози відсоткових ставок. Пом'якшення інфляційних очікувань є менш сприятливим для золота. Попри те, що споживчі ціни в США зросли у жовтні, ринок казначейських облігацій був налаштований досить оптимістично, підвищивши очікування ще одного скорочення ставки ФРС на 25 базисних пунктів у грудні.

Проте голова ФРС Джером Пауелл нещодавно висловився з меншим ентузіазмом щодо необхідності послідовного зниження ставок, що уможливлює паузу на початку наступного року. За дохідності 10-річних казначейських облігацій США майже 4,5%, що дає понад 2% реальної дохідності, з огляду на інфляцію, золото виглядає менш привабливим: воно не приносить доходу і потребує витрат на зберігання. Фон різко змінився зі сприятливого на працюючий проти нього.

Стратеги Goldman Sachs Group Inc. зберігають оптимізм, очікуючи, що жовтий метал врешті-решт досягне $3 000 за унцію до кінця 2025 року завдяки відновленню покупок центральними банками та подальшому зниженню ставок ФРС. Вони вважають, що наміри адміністрації Трампа підвищувати тарифи та потенційне погіршення дефіциту бюджету у довгостроковій перспективі принесе користь золоту.

Хоча президентство Трампа буде непередбачуваним, золото завжди знайде своє застосування. Однак для нового стрибка, ймовірно, буде потрібно агресивніше зниження ставок ФРС, що значно послаблює долар. Зрештою, доля золота залежатиме від потреб і рішень Китаю.