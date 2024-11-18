Як перемога Трампа обвалила ціну золота

За даними Deutsche Bank, за два дні після перемоги кандидата від республіканців дорогоцінний метал показав найгірші результати щонайменше за 13 виборів президента США. З дня виборів ціни на золото впали майже на 7%, тоді як декілька інших класів активів насолоджувалися зростанням після виборів. У чому причина тенденції, пише Bloomberg. «Мінфін» публікує переклад статті.

«Люди дійсно цікавляться золотом, коли ніщо інше не працює», — сказав Роб Хаворт, старший директор із інвестиційної стратегії в US Bank. «Акції працюють добре; можна навіть отримати солідну дохідність за низькоякісним корпоративним кредитом. Тому навряд чи хтось захоче шукати альтернативні інструменти для зростання портфеля».

Падіння золота — це помітний розворот для активу, який зріс на понад 30% на рік, що передує виборам у США, і декілька разів оновив рекордні максимуми. Геополітичні та економічні ризики робили золото привабливим для інвесторів. Довгострокова невизначеність зберігається, оскільки Трамп відомий своїми іноді непередбачуваними позиціями, проте більша привабливість золота, як безпечного активу, здебільшого зникла після того, як найбільш бичачий сценарій для золота — вибори, що оспорюються, — не матеріалізувався.

Зростання долара в дні після переобрання Трампа також негативно позначається на золоті, оскільки воно оцінюється в американській валюті. При цьому економіка США почувається непогано: інфляція сповільнюється, а Федеральна резервна система не поспішає зі зниженням відсоткової ставки.

З огляду на те, що американська економіка виглядає сильною, «золото було б контрінтуїтивним вибором», — вважає Метт Міскін, головний інвестиційний стратег у John Hancock Investment Management. «Настрій зараз такий, що ризик — як фундаментальний, так і геополітичний — є мінімальним. За таких умов нелегко йти проти течії».

Деякі інвестори можуть не погоджуватися з платформою обраного президента, але просто знання того, чого очікувати від Трампа 2.0, допомогло прибрати деяку невизначеність, яка підвищила ціни на дорогоцінний метал до нових висот. Підтвердження чистої перемоги республіканців також означає, що буде більше свободи для реалізації політики, про яку він говорив у ході кампанії. Порядок денний Трампа — від зниження податків до дерегулювання фінансів і тарифів — спонукав гедж-фонди вкладатися в сектори, які можуть виграти від цих заходів, включаючи великі банки та внутрішню промисловість.

«У нас просто є переконливіші місця для вкладення капіталу», — сказав Джей Хетфілд, генеральний директор Infrastructure Capital Advisors, посилаючись на можливості у фінансовому секторі та інших ризикованіших активах. «Хто хоче пропустити 10%-ве ралі в Goldman Sachs».

Криптовалюти також різко зросли з дня виборів на тлі очікувань, що політика Трампа підтримає цифрові активи. Загальні активи iShares Bitcoin Trust ETF, спотового біткоїна-ETF BlackRock Inc., вперше перевищили 40 млрд доларів минулого тижня. Це зростання збіглося з різким відтоком із SPDR Gold Shares, найбільшого у світі фізично підтримуваного золотого ETF.

«Перемога Трампа, ймовірно, призведе до послаблення регулювання криптовалют. Це має відтягнути бодай частину капіталу від золота; цей спекулятивний попит тепер цілком може перейти до криптовалют», — вважає Крістіна Хупер, головний стратег із глобальних ринків в Invesco Advisers.

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Проте у золота може залишатися потенціал для зростання в довгостроковій перспективі. Жорсткі обіцянки Трампа щодо податків і тарифів, ймовірно, зрештою призведуть до збільшення дефіциту та інфляції, що може повернути інвесторів до золота з метою інфляційного хеджування. Якщо другий термін Трампа порушить глобальну торгівлю та геополітику, центральні банки в інших країнах продовжать купувати золото, щоб диверсифікувати резерви та знизити частку долара.