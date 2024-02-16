ШІ вирішить і не такі проблеми: інвестори вперто ігнорують всі погані новини

Минулий тиждень ще раз продемонстрував безстрашність сучасного інвестора. Що б не відбувалося на ринках, які б дані не з’являлися та які б застереження не лунали від регуляторів, все це не зупиняє їхнього бажання купити й собі частку яскравого та щасливого майбутнього, немає значення, за якою ціною воно продається, розповідає засновник First Kyiv Investment Club Іван Компан.

Інфляція принесла сюрприз

Першим випробуванням віри інвесторів в те, що ринки лише зростають, цього тижня стало оголошення даних про споживчу інфляцію. Схоже, що всі погодилися з тим, що кульмінація інфляційної драми вже позаду і справа прямує до розв’язки. Але, як це часто буває, виявилося, що «останню милю» не так вже й легко пройти. І недарма ФРС багато разів попереджав, що боротьбу зі зростанням цін ще не закінчено, і не варто чекати на лібералізацію монетарної політики найближчим часом. Так воно й вийшло: фактичне зростання цін у грудні виявилося вищим, аніж прогнози.

Це миттєво похитнуло віру ринків в те, що центральний банк розпочне зниження вартості грошей вже в березні, і якщо вірити ринку ф’ючерсів, то тепер не варто чекати на лібералізацію раніше червня. Звісно, інвестори засмутилися, а індекси зачервоніли, адже, теоретично, зниження ставки має позитивно впливати на вартість фінансових інструментів.

Втрати вівторка, після оголошення інфляції, виявилися досить суттєвими, і дехто навіть почав ставити питання — а чи не є це падіння початком чогось більшого? Може, ми досягнули вершини і вже час розпродавати активи?

Жадібність перемагає

Але вже в середу стало очевидно, що жадібність впевнено перемагає страх: інвестори досить впевнено «погнали» ринок вгору, компенсувавши значну частину втрат попереднього дня. Ну то й що, що інфляція, напевно вирішили ринки, згадавши про те, що штучний інтелект може вирішити і не таку проблему, і не вагаючись продовжили купувати акції компаній, які мають хоч якесь відношення до технологічної революції. Віра інвесторів в «Чудову сімку» (Apple, Amazon, Meta, Alphabet, Tesla, Microsoft та Nvidia), попри шалені ціни, є непохитною!

Навіть відомий скептик Майкл Б’юррі, і той інвестував в Amazon та Alphabet. А ось Баффетт, навпаки, продав частину своїх акцій Apple і, натомість, збільшив частку в нафтових компаніях: Chevron та Occidental Petroleum. Можна було б назвати Баффета «несучасним», але, з огляду на те, наскільки за останні роки він обігнав «надсучасну» Кеті Вуд, то якось язик не повертається.

Четвер приніс нове випробовування — обсяги роздрібних продажів суттєво знизилися, що точно погано для економіки, але віра інвесторів в нескінченне зростання знову встояла. І не тільки встояла, а й забезпечила зростання S&P 500 до нового історичного максимуму. Очевидно, що ані вища за очікувану інфляція, ані падіння роздрібних продажів не здатні вплинути на бажання інвесторів купити більше, і немає значення, за якою ціною.

Отже, закінчуємо тиждень на рекордних рівнях, але що далі? Віра — це віра, заради неї інвестори готові на все, і не виключено, що певна інерція може штовхнути ринки ще вище. Але мені здається, що все це виглядає досить ризиковано, і може є сенс звернути увагу на ті компанії, з якісними фундаментальними показниками, які останнім часом залишалися в тіні зірок «Великої сімки»?

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Зазвичай, передбачуваність та прогнозованість таких компаній винагороджує інвесторів в часи, коли зростання сповільнюється. І ще одне — дані про інфляцію знову штовхнули дохідність облігацій вгору — гарна можливість заробити з мінімальним ризиком?