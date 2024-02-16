ШІ вирішить і не такі проблеми: інвестори вперто ігнорують всі погані новини

Мінфін - Курси валют України

Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСЦПВ
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Каталог брокерів
Інвестиційні пропозиції
Академія
Криптовалюта
Каталог криптобірж
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняКАСКОРейтинг КАСКООСЦПВРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
КриптовалютаКаталог криптобірж
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроектиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняКАСКОРейтинг КАСКООСЦПВРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобірж
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
16 лютого 2024, 16:03

ШІ вирішить і не такі проблеми: інвестори вперто ігнорують всі погані новини

Минулий тиждень ще раз продемонстрував безстрашність сучасного інвестора. Що б не відбувалося на ринках, які б дані не з’являлися та які б застереження не лунали від регуляторів, все це не зупиняє їхнього бажання купити й собі частку яскравого та щасливого майбутнього, немає значення, за якою ціною воно продається, розповідає засновник First Kyiv Investment Club Іван Компан.

Минулий тиждень ще раз продемонстрував безстрашність сучасного інвестора.

Інфляція принесла сюрприз

Першим випробуванням віри інвесторів в те, що ринки лише зростають, цього тижня стало оголошення даних про споживчу інфляцію. Схоже, що всі погодилися з тим, що кульмінація інфляційної драми вже позаду і справа прямує до розв’язки. Але, як це часто буває, виявилося, що «останню милю» не так вже й легко пройти. І недарма ФРС багато разів попереджав, що боротьбу зі зростанням цін ще не закінчено, і не варто чекати на лібералізацію монетарної політики найближчим часом. Так воно й вийшло: фактичне зростання цін у грудні виявилося вищим, аніж прогнози.

Це миттєво похитнуло віру ринків в те, що центральний банк розпочне зниження вартості грошей вже в березні, і якщо вірити ринку ф’ючерсів, то тепер не варто чекати на лібералізацію раніше червня. Звісно, інвестори засмутилися, а індекси зачервоніли, адже, теоретично, зниження ставки має позитивно впливати на вартість фінансових інструментів.

Втрати вівторка, після оголошення інфляції, виявилися досить суттєвими, і дехто навіть почав ставити питання — а чи не є це падіння початком чогось більшого? Може, ми досягнули вершини і вже час розпродавати активи?

Жадібність перемагає

Але вже в середу стало очевидно, що жадібність впевнено перемагає страх: інвестори досить впевнено «погнали» ринок вгору, компенсувавши значну частину втрат попереднього дня. Ну то й що, що інфляція, напевно вирішили ринки, згадавши про те, що штучний інтелект може вирішити і не таку проблему, і не вагаючись продовжили купувати акції компаній, які мають хоч якесь відношення до технологічної революції. Віра інвесторів в «Чудову сімку» (Apple, Amazon, Meta, Alphabet, Tesla, Microsoft та Nvidia), попри шалені ціни, є непохитною!

Навіть відомий скептик Майкл Б’юррі, і той інвестував в Amazon та Alphabet. А ось Баффетт, навпаки, продав частину своїх акцій Apple і, натомість, збільшив частку в нафтових компаніях: Chevron та Occidental Petroleum. Можна було б назвати Баффета «несучасним», але, з огляду на те, наскільки за останні роки він обігнав «надсучасну» Кеті Вуд, то якось язик не повертається.

Четвер приніс нове випробовування — обсяги роздрібних продажів суттєво знизилися, що точно погано для економіки, але віра інвесторів в нескінченне зростання знову встояла. І не тільки встояла, а й забезпечила зростання S&P 500 до нового історичного максимуму. Очевидно, що ані вища за очікувану інфляція, ані падіння роздрібних продажів не здатні вплинути на бажання інвесторів купити більше, і немає значення, за якою ціною.

Отже, закінчуємо тиждень на рекордних рівнях, але що далі? Віра — це віра, заради неї інвестори готові на все, і не виключено, що певна інерція може штовхнути ринки ще вище. Але мені здається, що все це виглядає досить ризиковано, і може є сенс звернути увагу на ті компанії, з якісними фундаментальними показниками, які останнім часом залишалися в тіні зірок «Великої сімки»?

Читайте також: Магія ШІ: Як SoftBank та його власник Масайосі Сон заробили за день $34 млрд

Зазвичай, передбачуваність та прогнозованість таких компаній винагороджує інвесторів в часи, коли зростання сповільнюється. І ще одне — дані про інфляцію знову штовхнули дохідність облігацій вгору — гарна можливість заробити з мінімальним ризиком?

Автор:
Компан Іван
Фінансист, засновник First Kyiv Investment Club Компан Іван
First Kyiv Investment Club
Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами