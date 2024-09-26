Ринок золота продовжує підкорювати нові максимуми: ціни перевищили позначку $2 600 за тройську унцію. Ралі у золоті триватиме на тлі перспективи зниження відсоткових ставок і зростання геополітичної напруженості, але срібло перевершить золото за динамікою зростання протягом року, вважають аналітики UBS. На чому ґрунтуються такі прогнози, розглянемо нижче.
Срібло: як бюджетно вкластися в дорогоцінні метали і чи варто це робити зараз
Головним рецептом для збереження та заробітку на світових ринках зараз залишається та ж сама диверсифікація активів. У тому числі і в дорогоцінні метали.
Але золото, особливо після його стрибків до рівнів понад $2 500−2 600 за унцію, вже не завжди є доступним пересічному інвестору через дорожнечу. Якщо до цього додати ще й специфіку українського ринку дорогоцінних металів із низькою конкуренцією між продавцями та масою обмежень з боку Нацбанку, ціна на золото виходить для наших громадян ще вищою.
Тим, хто вже не може дозволити собі викласти кругленьку суму за золоті злитки, підійде варіант інвестування в срібло. На міжнародних майданчиках його вартість багато в чому повторює динаміку цін на золото. При цьому самі ціни залишаються дуже демократичними.
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Вартість золота
Вартість срібла
Саме завдяки нижчій, порівнюючи з золотом, вартості срібло користується попитом у вітчизняних інвесторів: люди вкладаються в цей метал як у вигляді срібних монет того ж таки Нацбанку чи інших країн, так і у вигляді злитків.
Нагадаю, що основна частина срібних монет за традицією карбується всіма світовими монетними дворами «у прив'язці» до тройської унції (31,1 г чистого металу). Тобто зазвичай ці монети містять 15,5 грама (пів унції) чистого срібла або 31,1 грам (унція).
Найпопулярнішими є срібні злитки, що використовуються в Україні для інвестицій та як сировина для ювелірів, вагою 100 грам, 250 грам, 500 грам та 1 кілограм. У результаті вибір у інвестора досить простий: або монети, у більшості з яких, окрім вартості самого дорогоцінного металу, є ще й нумізматична цінність, або злитки.
Хочу підкреслити ще одну принципову відмінність золота від срібла — це головні чинники, що впливають на вартість металу. Попит на золото формують не тільки приватні інвестори, а й великі інвестиційні фонди, а також центральні банки світу, які купують цей метал для своїх ЗВР.
Для вартості срібла вирішальне значення має попит із боку тих інвесторів, які не можуть дозволити собі інвестувати в золото, а також промислових споживачів (останнім часом — в електроніці, ювелірній промисловості, автомобілебудуванні та «зеленій» енергетиці). Тому багато інвесторів і використовують срібло, як додатковий інструмент для диверсифікації ризиків.
Перспективи срібла найближчим часом
Якщо подивитися на графік цін на срібло після завершення активної стадії пандемії, можна помітити загальну тенденцію до зростання. З $18 за унцію у 2022 році срібло на момент написання статті злетіло майже до $31 за унцію. Тобто ціна срібла зросла в 1,72 раза, що можна назвати дуже непоганим результатом для тих, хто в той період вклався у цей дорогоцінний метал, а тепер вирішив зафіксувати свій прибуток.
У гривні результат ще вищий через девальвацію нацвалюти щодо долара.
Якщо відштовхуватися від офіційного курсу Нацбанку щодо долара, то, якщо
Цикл зниження відсоткових ставок ФРС, що почався, та ще й з огляду на зростання геополітичної та військової напруженості у світі, за класикою економічної теорії працює на користь зміцнення позицій дорогоцінних металів. На золоті це видно дещо краще (див. графік вище), оскільки це основний інструмент вкладень у дорогоцінні метали для багатих консервативних інвесторів, але й срібло зросло на цих новинах майже до $31 за унцію.
Ключовими у визначенні світової ціни на срібло є:
Політика ФРС щодо темпів і термінів зниження відсоткових ставок.
Промислове споживання срібла, «ювелірка» та нумізматика. Особливо попит зріс у «зеленій» енергетиці та ювелірній промисловості. Срібло є ключовим елементом для сонячних панелей, у кожній з них використовується близько 20 грамів цього металу. У серпні 2022 року сенат США ухвалив Закон про зниження інфляції, який включає і законопроєкт про довгострокові витрати на суму близько $430 млрд для заохочення інвестицій у сонячну та інші джерела відновлюваної енергії. Аналогічних заходів вживає й Європа.
І хоча з технічною реалізацією цього проєкту в США за 2022−2024 роки все дуже непросто, а політизація будь-яких рішень законодавців Америки на тлі майбутніх президентських виборів торкнулася і «зеленої» енергетики, ця програма — серйозний сигнал для всіх світових гравців та спекулянтів, що спеціалізуються на ринку дорогоцінних металів.
Наприклад, лише одна Індія збільшила імпорт срібла у 2024 році до рекордних 2 295 тонн у лютому, що перевищило весь місячний обсяг світового виробництва. А за перші 4 місяці 2024 року ця країна імпортувала 4 172 тонни срібла, що перевершило весь обсяг імпорту цього металу за 2023 рік. Активно зростає у всьому світі й споживання срібла в нумізматичній галузі, оскільки все більше країн почали використовувати свої монетні двори для карбування інвестиційних та пам'ятних срібних монет.
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Прогноз цін до кінця 2024 року
З огляду на зростання промислового попиту срібло, і навіть збереження інтересу до нього інвесторів для диверсифікації своїх активів, довгостроковий прогноз щодо срібла залишається досить оптимістичним. Якщо зараз, після першого зниження ставок ФРС, срібло міцно закріпиться понад психологічний поріг у $30 за унцію, то до кінця 2024 року, при подальшому зниженні відсоткових ставок Федрезерва, ціни на срібло можуть стабілізуватися у вищому діапазоні. Різні аналітики прогнозують, що до кінця 2024 року ціна на срібло перебуватиме в межах від $30 до $48 за унцію.
Я все ж таки вважаю, що рівні понад $40 за унцію до кінця цього року поки що є малоймовірними. Причина — такий значний стрибок цін за такий короткий період призведе до помітного зниження споживання срібла у світовій промисловості через дорожнечу кінцевої продукції із вмістом срібла.
З огляду на тенденції щодо світових запасів срібла, поведінку інвесторів у фізичне золото та срібло, майбутні вибори у США та два майбутні засідання ФРС, на яких відсоткові ставки можуть бути знижені сукупно на 0,5% річних, найімовірніше, на нас очікує коридор зі срібла у межах $27−35 за унцію.
Варто також врахувати, що навіть ситуативні просідання цін на срібло у доларах у нас в Україні з лишком перекриваються девальвацією гривні щодо долара. Що в результаті призводить до того, що на даному етапі у гривні наші інвестори через рік-два отримають за свій злиток все одно більше, ніж сума, за яку вони його купували. Це добре видно на графіку вартості 1 грама срібла в Україні.
У цій ситуації я продовжую вважати срібло одним із інструментів диверсифікації ризиків для інвесторів як у світі, так і в Україні в межах консервативних 5−10% своїх заощаджень (сукупно вкладення в золото та срібло). Ризиковішим інвесторам у 2024 році можна збільшити цю частку до 15% заощаджень: 70% цієї частки в золоті і близько 30% — у сріблі.
Ще раз хочу нагадати, що інвестиції в дорогоцінні метали — це переважно вкладення з горизонтом щонайменше у 2−3 роки з можливими ситуативними стрибками цін на срібло та золото в цьому періоді. Тому я б зараз не робив ставку саме на моментальне зростання цін на срібло в межах 20−30% за рік або навіть за менший період.
Ліквідність вкладень у срібло: українська специфіка
На форумі «Мінфіну» деякі читачі пишуть про те, що, купивши злиток, ювелірну прикрасу чи срібну монету, можуть її здати лише за ціною брухту. Це не зовсім коректно, оскільки є специфіка в оцінці та інвестиційній природі цих речей:
Злитки. Тут все залежить від цінників прийому/продажу злитка банками, його збереження та цінової політики банку. Зараз, в умовах низької конкуренції, банки справді ставлять занижену, порівнюючи зі світовою, ціну на срібло чи золото у злитку та завищену ціну продажу.
Але якщо врахувати, що інвестиції в дорогоцінні метали — це вкладення з горизонтом щонайменше у 2−3 роки, то навіть подібні заниження банками своїх цінників викупу злитків із лишком перекриваються зростанням цін на ці дорогоцінні метали в межах цього горизонту.
Пам'ятні монети. Тут ціна спочатку залежить від двох чинників: нинішньої ціни самого дорогоцінного металу та нумізматичної цінності купленої монети, її стану, динаміки цін на неї і тиражу. Тому, купивши срібну або золоту монету, не варто її здавати в ломбард (там здебільшого дійсно її оцінять як за ціною брухту), а треба йти до нумізматів або на спеціалізовані сайти колекціонерів, де за неї і дадуть реальну ціну.
Деякі інвестиційні монети цінуються нумізматами не тільки за вартістю дорогоцінного металу, що міститься в них, а й за ступенем рідкості року її випуску тощо. Тобто це буде не тільки вартість металу, але й колекційна вартість. Але тут треба врахувати і стан монети, що продається. Звичайно, якщо непрофесійним зберіганням «вбити» колекційну цінність монети (удари, подряпини, просвердлювання дірок у ній тощо), її вартість буде значно нижчою, аж до вартості лише дорогоцінного металу, як брухту.
Ювелірні прикраси. Тут з самого початку до вартості виробу включається не лише ціна самого дорогоцінного металу, а й оцінка праці ювеліра, естетика виробу, масовість чи індивідуальність прикраси тощо.
Тому при здачі ювелірних прикрас їхня кінцева вартість залежить від сукупності перерахованих чинників. І якщо ювелірна прикраса має естетичну, історичну чи художню цінність, здавати її як брухт — немає сенсу. Знову ж таки, для цього існують спеціалізовані сайти для колекціонерів та ювелірів, або, принаймні, антикварні магазини, де проведуть реальну оцінку цієї прикраси, не лише з погляду вартості дорогоцінного металу.
Все вищесказане варто враховувати при виборі об'єкта інвестиції в дорогоцінні метали, з погляду його подальшої ліквідності. Щобільше, зі зростанням конкуренції та прозорості ринку дорогоцінних металів в Україні скорочуватиметься спред, який зараз дозволяють собі банки при купівлі/продажі як срібних, так і золотих злитків.
Тому, щоб не втрачати гроші, раджу, у будь-якому разі, перед операціями зі срібними злитками або інвестиційними срібними монетами уважно промоніторити нинішні пропозиції всіх банків щодо купівлі/продажу цього металу, а також поцікавитись вартістю монети на спеціалізованих колекційних сайтах. І тільки потім проводити будь-які операції за вже оптимально можливою вигідною для вас ціною.
Коментарі - 16
за унцію золота, можна купити 80 унцій срібла, на якому заробите значно більше, тому що перспектива росту у срібла цікавіша…
В нашей стране это обычный «лом» и цена ему (условно) «3» копейки.
На сама история следующая, в далеком 1957 подобные наборы были централизованно закуплены и как «подарки» (за символическую цену) распространялись на «сорокалетие октябрьской революции» поэтому как антиквариат, относительно, особой ценности не имеет. НО при этом. в той же Франции есть масса «лавок» которые удовлетворяют спрос на подобные вещи именно этого производителя. Ну и по цене это «небо и земля». Так что по поводу продажи я уже определился. тем более с вывозом определенных проблем нет, Жалею, что в свое время (сыграла жадность) не вывез этот металлолом раньше.