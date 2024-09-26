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26 вересня 2024, 9:08

Срібло: як бюджетно вкластися в дорогоцінні метали і чи варто це робити зараз

Ринок золота продовжує підкорювати нові максимуми: ціни перевищили позначку $2 600 за тройську унцію. Ралі у золоті триватиме на тлі перспективи зниження відсоткових ставок і зростання геополітичної напруженості, але срібло перевершить золото за динамікою зростання протягом року, вважають аналітики UBS. На чому ґрунтуються такі прогнози, розглянемо нижче.

Ринок золота продовжує підкорювати нові максимуми: ціни перевищили позначку $2 600 за тройську унцію.
Навіть у епоху глобальної світової політичної та економічної турбулентності більшість інвесторів хочуть не лише зберегти свої заощадження, а й заробити. Економічні протиріччя між світовими центрами впливу зараз на піку, що лише посилює бажання консервативних приватних інвесторів та найбільших світових фінансових гравців застрахувати себе від потрясінь та катаклізмів.

Головним рецептом для збереження та заробітку на світових ринках зараз залишається та ж сама диверсифікація активів. У тому числі і в дорогоцінні метали.

Але золото, особливо після його стрибків до рівнів понад $2 500−2 600 за унцію, вже не завжди є доступним пересічному інвестору через дорожнечу. Якщо до цього додати ще й специфіку українського ринку дорогоцінних металів із низькою конкуренцією між продавцями та масою обмежень з боку Нацбанку, ціна на золото виходить для наших громадян ще вищою.

Тим, хто вже не може дозволити собі викласти кругленьку суму за золоті злитки, підійде варіант інвестування в срібло. На міжнародних майданчиках його вартість багато в чому повторює динаміку цін на золото. При цьому самі ціни залишаються дуже демократичними.

Читайте також: Нові рекорди цін на золото: чи варто його купувати, сподіваючись на подальше зростання

Вартість золота

Вартість срібла

Саме завдяки нижчій, порівнюючи з золотом, вартості срібло користується попитом у вітчизняних інвесторів: люди вкладаються в цей метал як у вигляді срібних монет того ж таки Нацбанку чи інших країн, так і у вигляді злитків.

Нагадаю, що основна частина срібних монет за традицією карбується всіма світовими монетними дворами «у прив'язці» до тройської унції (31,1 г чистого металу). Тобто зазвичай ці монети містять 15,5 грама (пів унції) чистого срібла або 31,1 грам (унція).

Найпопулярнішими є срібні злитки, що використовуються в Україні для інвестицій та як сировина для ювелірів, вагою 100 грам, 250 грам, 500 грам та 1 кілограм. У результаті вибір у інвестора досить простий: або монети, у більшості з яких, окрім вартості самого дорогоцінного металу, є ще й нумізматична цінність, або злитки.

Хочу підкреслити ще одну принципову відмінність золота від срібла — це головні чинники, що впливають на вартість металу. Попит на золото формують не тільки приватні інвестори, а й великі інвестиційні фонди, а також центральні банки світу, які купують цей метал для своїх ЗВР.

Для вартості срібла вирішальне значення має попит із боку тих інвесторів, які не можуть дозволити собі інвестувати в золото, а також промислових споживачів (останнім часом — в електроніці, ювелірній промисловості, автомобілебудуванні та «зеленій» енергетиці). Тому багато інвесторів і використовують срібло, як додатковий інструмент для диверсифікації ризиків.

Перспективи срібла найближчим часом

Якщо подивитися на графік цін на срібло після завершення активної стадії пандемії, можна помітити загальну тенденцію до зростання. З $18 за унцію у 2022 році срібло на момент написання статті злетіло майже до $31 за унцію. Тобто ціна срібла зросла в 1,72 раза, що можна назвати дуже непоганим результатом для тих, хто в той період вклався у цей дорогоцінний метал, а тепер вирішив зафіксувати свій прибуток.

У гривні результат ще вищий через девальвацію нацвалюти щодо долара.

Якщо відштовхуватися від офіційного курсу Нацбанку щодо долара, то, якщо 04.01.2022 р. тройська унція срібла коштувала 624,01 гривні, станом на 25.09.2024 р. — 1 276,60 грн. Тобто 1 унція срібла у гривнях за цей період подорожчала майже у 2,046 раза, що перевищує темпи офіційної інфляції в Україні за цей період:

Цикл зниження відсоткових ставок ФРС, що почався, та ще й з огляду на зростання геополітичної та військової напруженості у світі, за класикою економічної теорії працює на користь зміцнення позицій дорогоцінних металів. На золоті це видно дещо краще (див. графік вище), оскільки це основний інструмент вкладень у дорогоцінні метали для багатих консервативних інвесторів, але й срібло зросло на цих новинах майже до $31 за унцію.

Ключовими у визначенні світової ціни на срібло є:

Політика ФРС щодо темпів і термінів зниження відсоткових ставок.

Промислове споживання срібла, «ювелірка» та нумізматика. Особливо попит зріс у «зеленій» енергетиці та ювелірній промисловості. Срібло є ключовим елементом для сонячних панелей, у кожній з них використовується близько 20 грамів цього металу. У серпні 2022 року сенат США ухвалив Закон про зниження інфляції, який включає і законопроєкт про довгострокові витрати на суму близько $430 млрд для заохочення інвестицій у сонячну та інші джерела відновлюваної енергії. Аналогічних заходів вживає й Європа.

І хоча з технічною реалізацією цього проєкту в США за 2022−2024 роки все дуже непросто, а політизація будь-яких рішень законодавців Америки на тлі майбутніх президентських виборів торкнулася і «зеленої» енергетики, ця програма — серйозний сигнал для всіх світових гравців та спекулянтів, що спеціалізуються на ринку дорогоцінних металів.

Наприклад, лише одна Індія збільшила імпорт срібла у 2024 році до рекордних 2 295 тонн у лютому, що перевищило весь місячний обсяг світового виробництва. А за перші 4 місяці 2024 року ця країна імпортувала 4 172 тонни срібла, що перевершило весь обсяг імпорту цього металу за 2023 рік. Активно зростає у всьому світі й споживання срібла в нумізматичній галузі, оскільки все більше країн почали використовувати свої монетні двори для карбування інвестиційних та пам'ятних срібних монет.

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Прогноз цін до кінця 2024 року

З огляду на зростання промислового попиту срібло, і навіть збереження інтересу до нього інвесторів для диверсифікації своїх активів, довгостроковий прогноз щодо срібла залишається досить оптимістичним. Якщо зараз, після першого зниження ставок ФРС, срібло міцно закріпиться понад психологічний поріг у $30 за унцію, то до кінця 2024 року, при подальшому зниженні відсоткових ставок Федрезерва, ціни на срібло можуть стабілізуватися у вищому діапазоні. Різні аналітики прогнозують, що до кінця 2024 року ціна на срібло перебуватиме в межах від $30 до $48 за унцію.

Я все ж таки вважаю, що рівні понад $40 за унцію до кінця цього року поки що є малоймовірними. Причина — такий значний стрибок цін за такий короткий період призведе до помітного зниження споживання срібла у світовій промисловості через дорожнечу кінцевої продукції із вмістом срібла.

З огляду на тенденції щодо світових запасів срібла, поведінку інвесторів у фізичне золото та срібло, майбутні вибори у США та два майбутні засідання ФРС, на яких відсоткові ставки можуть бути знижені сукупно на 0,5% річних, найімовірніше, на нас очікує коридор зі срібла у межах $27−35 за унцію.

Варто також врахувати, що навіть ситуативні просідання цін на срібло у доларах у нас в Україні з лишком перекриваються девальвацією гривні щодо долара. Що в результаті призводить до того, що на даному етапі у гривні наші інвестори через рік-два отримають за свій злиток все одно більше, ніж сума, за яку вони його купували. Це добре видно на графіку вартості 1 грама срібла в Україні.

У цій ситуації я продовжую вважати срібло одним із інструментів диверсифікації ризиків для інвесторів як у світі, так і в Україні в межах консервативних 5−10% своїх заощаджень (сукупно вкладення в золото та срібло). Ризиковішим інвесторам у 2024 році можна збільшити цю частку до 15% заощаджень: 70% цієї частки в золоті і близько 30% — у сріблі.

Ще раз хочу нагадати, що інвестиції в дорогоцінні метали — це переважно вкладення з горизонтом щонайменше у 2−3 роки з можливими ситуативними стрибками цін на срібло та золото в цьому періоді. Тому я б зараз не робив ставку саме на моментальне зростання цін на срібло в межах 20−30% за рік або навіть за менший період.

Ліквідність вкладень у срібло: українська специфіка

На форумі «Мінфіну» деякі читачі пишуть про те, що, купивши злиток, ювелірну прикрасу чи срібну монету, можуть її здати лише за ціною брухту. Це не зовсім коректно, оскільки є специфіка в оцінці та інвестиційній природі цих речей:

Злитки. Тут все залежить від цінників прийому/продажу злитка банками, його збереження та цінової політики банку. Зараз, в умовах низької конкуренції, банки справді ставлять занижену, порівнюючи зі світовою, ціну на срібло чи золото у злитку та завищену ціну продажу.

Але якщо врахувати, що інвестиції в дорогоцінні метали — це вкладення з горизонтом щонайменше у 2−3 роки, то навіть подібні заниження банками своїх цінників викупу злитків із лишком перекриваються зростанням цін на ці дорогоцінні метали в межах цього горизонту.

Пам'ятні монети. Тут ціна спочатку залежить від двох чинників: нинішньої ціни самого дорогоцінного металу та нумізматичної цінності купленої монети, її стану, динаміки цін на неї і тиражу. Тому, купивши срібну або золоту монету, не варто її здавати в ломбард (там здебільшого дійсно її оцінять як за ціною брухту), а треба йти до нумізматів або на спеціалізовані сайти колекціонерів, де за неї і дадуть реальну ціну.

Деякі інвестиційні монети цінуються нумізматами не тільки за вартістю дорогоцінного металу, що міститься в них, а й за ступенем рідкості року її випуску тощо. Тобто це буде не тільки вартість металу, але й колекційна вартість. Але тут треба врахувати і стан монети, що продається. Звичайно, якщо непрофесійним зберіганням «вбити» колекційну цінність монети (удари, подряпини, просвердлювання дірок у ній тощо), її вартість буде значно нижчою, аж до вартості лише дорогоцінного металу, як брухту.

Ювелірні прикраси. Тут з самого початку до вартості виробу включається не лише ціна самого дорогоцінного металу, а й оцінка праці ювеліра, естетика виробу, масовість чи індивідуальність прикраси тощо.

Тому при здачі ювелірних прикрас їхня кінцева вартість залежить від сукупності перерахованих чинників. І якщо ювелірна прикраса має естетичну, історичну чи художню цінність, здавати її як брухт — немає сенсу. Знову ж таки, для цього існують спеціалізовані сайти для колекціонерів та ювелірів, або, принаймні, антикварні магазини, де проведуть реальну оцінку цієї прикраси, не лише з погляду вартості дорогоцінного металу.

Все вищесказане варто враховувати при виборі об'єкта інвестиції в дорогоцінні метали, з погляду його подальшої ліквідності. Щобільше, зі зростанням конкуренції та прозорості ринку дорогоцінних металів в Україні скорочуватиметься спред, який зараз дозволяють собі банки при купівлі/продажі як срібних, так і золотих злитків.

Тому, щоб не втрачати гроші, раджу, у будь-якому разі, перед операціями зі срібними злитками або інвестиційними срібними монетами уважно промоніторити нинішні пропозиції всіх банків щодо купівлі/продажу цього металу, а також поцікавитись вартістю монети на спеціалізованих колекційних сайтах. І тільки потім проводити будь-які операції за вже оптимально можливою вигідною для вас ціною.

Автор:
Олексій Козирев
Аналітик Олексій Козирев
Пише на теми: Валюта, цінні папери, інвестиційні проєкти, кредитування, міжнародні валютний та фондовий ринки, фінансові стартапи
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Коментарі - 16

+
+25
korvin29
korvin29
26 вересня 2024, 9:57
#
Только в Украине огромный спред между покупкой и продажей.
+
0
Я_ __
Я_ __
26 вересня 2024, 10:20
#
++
+
0
Алексей Козырев
Алексей Козырев
26 вересня 2024, 10:25
#
Для korvin29. Я ж про це й окремо в статті розповів. І причину цього — низьку конкуренцію на цьому ринку в Україні назвав, і монополізм окремих гравців теж обізначив.
+
+15
Я_ __
Я_ __
26 вересня 2024, 9:59
#
Тема як тонка крига доволі, на унції золота все одно заробиться більше ніж на унції срібла, бо золото постійно б`є рекорди, а срібло дорожче 47 доларів не торгувалося, а якщо брати колекційні монети, ну тоді можна і на нейзильберові монети дивитися, бо в колекційних монетах тематика буде поважливіше за метал вже, тому стаття безумовно цікава, дає над чим подумати) Дякую за цікавий матеріал)
+
0
san4os
san4os
26 вересня 2024, 12:12
#
Заробіток у процентах від вкладених коштів краще рахувати.

за унцію золота, можна купити 80 унцій срібла, на якому заробите значно більше, тому що перспектива росту у срібла цікавіша…
+
0
Я_ __
Я_ __
26 вересня 2024, 12:14
#
Ну, якби більше вкладаєш — більше заробляєш, унція золота більше виросте і подолає чергову стелю пікової ціни, ніж срібло, котре ніколи не коштувало дорожче 47 доларів.
+
+10
Алексей Козырев
Алексей Козырев
26 вересня 2024, 10:29
#
Для Я_ __. Дякую за таку оцінку моєї статті. Я окремо періодично тут на Мінфіні роблю статті про українські колекційні монети, в тому числі і про українські пам"ятні монети в нейзильбері теж давав матеріал. Подивиться, там все з прикладами показано. Тому і надалі буду про це теж періодично писати. Ще раз дякую за позитивну оцінку моєї роботи.
+
0
Дядя Бодя
Дядя Бодя
26 вересня 2024, 11:21
#
Проблема з купівлею продажем зливків. Придбати можна як мінімум в обласному центрі, під замовлення не возять у провінцію. Нацбанк продає тільки монети, а це вже трохи головняк, бо ліквідність монет значно нижче.
+
0
Vadimra
Vadimra
26 вересня 2024, 11:31
#
Статья,конечно,откровенная «лапша».Автор делает вид, что в Украине ничего не происходит, и рассказывает про какие-то горизонты инвестирования в 2−3 года.Понятно, что в Украине это никому нафиг не нужно.А нужно, что-то, что можно купить за обесценивающиеся гривны,и что-то можно в случае вынужденного бегства из страны,сдать в Европе по разумной цене.Но вот беда…В большинстве стран Европы, серебро уже давно признали товаром, и при его продаже к цене добавляют НДС.Например, в Эстонии, килограмм серебра можно купить за 1264 евро.А продать в этот же обменник можно уже за 917 евро.Какие уж тут инвестиции…
+
0
Алексей Козырев
Алексей Козырев
26 вересня 2024, 14:57
#
Для Vadimra. Автор более 23 лет работал казначеем немаленьких банков, в том числе и в банке — одном из самых крупных игроков тут на рынке драгметаллов. Так что как-то знает, о чем пишет и о том, что происходит с этим рынкам. Действительно, какая уж тут «лапша». Это так — к слову насчет компетенций.
+
0
mantis05
mantis05
26 вересня 2024, 11:36
#
С серебром припой хороший :D для пайки- самое оно
+
+15
xo4y
xo4y
26 вересня 2024, 11:52
#
Когда инвестируешь в золото и серебро то нужно понимать что это от 5 а лучше от 10 лет даже.Никто не знает как поведет себя рынок, может ещё откроют большое месторождение или наоборот исчерпается те что есть, а новые открывать не будут. Да и в Украине нет, как такового рынка инвестиционных монет, золота и т. д. Начало развиваться, но тут рашка. И если и вкладывать в золото и серебро то не больше 15−20 процентов от своих сбережений.
+
0
mantis05
mantis05
26 вересня 2024, 15:01
#
Виолити тебя очень может удивить)
+
0
GrugoriyHoland
GrugoriyHoland
26 вересня 2024, 12:23
#
Я не знаю, у меня набор (ложки вилки ножи) на 12 персон из серебра, и в добавок производства Франции (1957 год) что-то я от предлагаемой суммы ну мягко говоря не в восторге.
В нашей стране это обычный «лом» и цена ему (условно) «3» копейки.
+
+15
Я_ __
Я_ __
26 вересня 2024, 14:12
#
Якщо здавати як метал — так, спробуйте продавати на умовних ОЛХ або Віоліті, можливо якісь колекціонери зацікавляться такими речами.
+
0
GrugoriyHoland
GrugoriyHoland
26 вересня 2024, 14:47
#
Я просто «озвучил» факт, который говорит об отношении к таким «вещам» в нашей стране.
На сама история следующая, в далеком 1957 подобные наборы были централизованно закуплены и как «подарки» (за символическую цену) распространялись на «сорокалетие октябрьской революции» поэтому как антиквариат, относительно, особой ценности не имеет. НО при этом. в той же Франции есть масса «лавок» которые удовлетворяют спрос на подобные вещи именно этого производителя. Ну и по цене это «небо и земля». Так что по поводу продажи я уже определился. тем более с вывозом определенных проблем нет, Жалею, что в свое время (сыграла жадность) не вывез этот металлолом раньше.
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