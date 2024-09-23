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23 вересня 2024, 16:38

Країни заходу створюють коаліцію для протистояння Китаю у видобутку найважливіших металів

Західні країни об'єднують зусилля, щоб послабити хватку Китаю у сфері критично важливих мінералів. Коаліція з 14 урядів оголошує про створення мережі фінансування проєктів із забезпечення сировиною, що необхідна для технологічної промисловості, пише The Financial Times. «Мінфін» публікує ключові тези.

Західні країни об'єднують зусилля, щоб послабити хватку Китаю у сфері критично важливих мінералів.

Державна підтримка

Західні країни спрямовують свої агентства з фінансування розвитку та експортного кредитування на роботу з приватною промисловістю для підтримки проєктів із видобутку найважливіших корисних копалин, прагнучи зламати задушливий контроль Китаю над сектором, що необхідний для високотехнологічних галузей промисловості.

У понеділок на заході в Нью-Йорку Партнерство з безпеки мінеральних ресурсів (MSP), що об'єднує 14 країн та Європейську комісію, представить нову мережу фінансування, намагаючись активізувати міжнародне співробітництво та пообіцяти фінансову підтримку величезному нікелевому проєкту в Танзанії, що підтримується гірничодобувною компанією ВНР.

До складу MSP входять США, Австралія, Канада, Естонія, Фінляндія, Франція, Німеччина, Індія, Італія, Японія, Республіка Корея, Норвегія, Швеція та Великобританія.

У спільній заяві, яка має бути опублікована на полях Генеральної асамблеї ООН, йдеться, що мережа «зміцнюватиме співпрацю, сприятиме обміну інформацією та спільному фінансуванню». У ньому перераховано 10 найважливіших проєктів із видобутку корисних копалин, які вже отримали підтримку від урядів країн-партнерів MSP.

Представники компаній BlackRock, Goldman Sachs, Citigroup, Rio Tinto та Anglo American, як планується, візьмуть участь у зустрічі на тлі прагнення залучити приватних інвесторів та гірничодобувні компанії до подальшого інвестування у цей сектор.

Хосе Фернандес, заступник держсекретаря США з питань економічного зростання, сказав, що ще 30 проєктів із видобутку критичних мінералів перебувають на розгляді MSP, оскільки західні уряди прагнуть забезпечити себе сировиною, необхідною для виробництва всього — від електромобілів до сучасної зброї.

«Те, що робить Китай, — це дотримання правил гри монополіста, щоб усунути конкуренцію», — сказав Фернандес, який звинуватив Пекін у «перевиробництві та хижацькому ціноутворенні», щоб зберегти контроль над глобальними поставками найважливіших мінералів.

«Ми розуміємо, що не можемо вирішити цю проблему за допомогою якоїсь однієї країни, разом ми сильніші», — сказав він в інтерв'ю.

Реакція на торгівельні війни

США та Китай виявилися втягнутими у торговельну війну, під час якої Вашингтон запровадив обмеження на експорт та інші обмеження на напівпровідники та інші передові технології.

Китай вжив заходів у відповідь, обмеживши експорт деяких корисних копалин, включаючи сурму — маловідомий метал, який використовується в бронебійних боєприпасах та окулярах нічного бачення.

Китайські компанії контролюють 90% світових потужностей з переробки рідкісноземельних металів та понад половини потужностей з переробки кобальту, нікелю та літію, які використовуються для виробництва батарей для електромобілів.

«Вони були монополістами — ми змінюємо цю ситуацію», — сказала Ебігейл Хантер, виконавчий директор SAFE Center for Critical Minerals Strategy, неурядової організації, яка у партнерстві з державним департаментом США сприяє інвестиціям у ланцюжок постачання критичних мінералів.

За словами Хантер, мета полягає в тому, щоб дати «країнам із низьким рівнем доходу, зокрема, альтернативу Китаю, коли йдеться про фінансування».

Міжнародна фінансова корпорація розвитку США опублікує лист про наміри надати боргове фінансування для гірничодобувного проєкту в Танзанії, який послабить контроль Китаю та Індонезії над постачанням нікелю, ключового інгредієнта акумуляторів.

Проект кидає виклик китайським інвестиціям в Індонезію, які змінили ринок нікелю, перетворивши країну Південно-Східної Азії на фактичного монополіста, який займає 55% світового виробництва, порівнюючи з 16% у 2017 році.

Китай випереджає Захід у реалізації найважливіших проєктів із видобутку корисних копалин, отримуючи вигоду від субсидій, полегшеного доступу до фінансування, досконаліших технологій переробки, нижчих витрат та терпимості до слабших екологічних стандартів.

Приватні інвестори вважають, що зростаючий попит на сировину, необхідну для енергетичного переходу, створить прибутковий і стабільніший ринок. Але вони кажуть, що для залучення більшого обсягу капіталу потрібна подальша підтримка та державно-приватна співпраця.

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«Інвестори не дивилися б на ці речі, якби не було потенційного прибутку, але це складно. І питання в тому, чи зможемо ми просунути нитку в голку», — сказав Домінік Рааб, колишній заступник прем'єр-міністра Великобританії та голова відділу глобальних відносин в Appian Capital Advisory, великому інвесторі у критично важливі мінерали.

«Я думаю, ми почали збирати докупи частини пазла. Але ми ще не визначились із його масштабами. І ми маємо продемонструвати свою стійкість».

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