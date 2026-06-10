Шведи не підтримують перехід на євро та віддають перевагу кроні

Жителі Швеції дедалі частіше виступають проти переходу на євро . Вони переконані, що шведська крона допомагає економіці країни легше справлятися із зовнішніми кризами та коливаннями на світових ринках. Про це пише видання Bloomberg .

Згідно з опитуванням Статистичного управління Швеції, за рік частка прихильників переходу на євро знизилася з 32% до 28,7%. Це перевищує статистичну похибку дослідження, яка становить 1,4 відсоткового пункту. Водночас 52,1% респондентів заявили, що категорично не підтримують вступ країни до валютного союзу.

Референдум залишається головним аргументом проти євро

Швеція приєдналася до Європейського Союзу понад 30 років тому, однак досі не перейшла на євро. Головною причиною залишаються результати референдуму 2003 року, на якому більшість громадян висловилася проти вступу до єврозони.

Прихильники євро нагадують, що понад 60% шведського експорту та імпорту припадає на країни ЄС. На їхню думку, спільна валюта могла б зменшити валютні ризики, спростити розрахунки та підтримати зовнішню торгівлю. Однак ці аргументи поки що не знаходять широкої підтримки серед населення.

Серед парламентських партій відкрито підтримує перехід на євро лише Ліберальна партія. Опозиційна Партія центру виступає за проведення урядового дослідження з цього питання. Найбільша політична сила країни — Соціал-демократична партія — наразі зберігає нейтральну позицію в цій дискусії. Партія «Шведські демократи» готова підтримати проведення нового референдуму, але агітуватиме проти відмови від крони.

Не лише економіка

Ліберали вважають, що вступ до єврозони може зміцнити політичні позиції Швеції в Європі. Це особливо актуально на тлі зростання напруженості у відносинах із Росією та збереження розбіжностей між Європою і США.

Попри те, що дискусії навколо євро тривають уже понад десять років, більшість шведів поки не готова відмовитися від національної валюти. Останні опитування свідчать, що підтримка переходу на євро продовжує знижуватися.

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