Ціни на золото впали до двомісячного мінімуму

У середу, 10 червня, золото подешевшало до мінімуму за понад два місяці. Новий виток бойових дій на Близькому Сході перекреслив надії на врегулювання війни між США, Ізраїлем та Іраном, що посилило побоювання щодо зростання інфляції та підвищення відсоткових ставок. Про це повідомляє Reuters.

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Ціни на золото

Станом на 14:59 ціна на спотове золото впала на 2,7% — до $4 148,86 за тройську унцію, що є найнижчим показником з 23 березня. Американські ф'ючерси на золото з поставкою в серпні також втратили 2,7%, знизившись до $4 169,90.

Що з іншими дорогоцінними металами

Спотове срібло знизилося на 2,4% до $63,8 за тройську унцію.

Платина упала на 3,9% до $1 659,18.

Паладій зріс на 0,4% до $1 227,25.

Експертна думка

«Золото залишається заручником зростаючих інфляційних ризиків, попри те, що геополітична напруженість зазвичай змушує інвесторів уникати ризикованих активів і обирати золото. Відновлення бойових дій між США та Іраном фактично зірвало зусилля, спрямовані на припинення війни», — зазначив Лукман Отунуга, старший ринковий аналітик компанії FXTM.

Загалом з кінця лютого, відколи почалася війна з Іраном, золото втратило у ціні понад 20%. Конфлікт спровокував різке зростання цін на нафту, що посилило побоювання щодо розгону інфляції та подальшого підвищення облікових ставок.

Хоча золото традиційно вважається інструментом страхування від інфляції, вищі відсоткові ставки зазвичай тиснуть на цей метал, оскільки він не приносить відсоткового доходу.

Наразі трейдери оцінюють імовірність підвищення відсоткової ставки ФРС США в грудні у 70%.

Отунуга зазначив, що зниження ціни золота нижче 200-денної ковзної середньої є «ведмежим» сигналом. У поєднанні з фундаментальними факторами це може призвести до нової хвилі розпродажів.