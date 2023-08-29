Як інвестувати в сільське господарство, самому не працюючи на землі

Підбираючи нові активи для консервативного інвестиційного портфелю, «Мінфін» звернув увагу на аграрний сектор. Він динамічно розвивається, а прибутки профільних компаній зростають. Розповідаємо, які з них розглядав «Мінфін», та папери якого емітента додав до свого портфелю.

Чому аграрії

Сільське господарство вважається одним із найпопулярніших варіантів для консервативних інвестицій. З одного боку, це пояснюється дуже просто: «їсти люди не припинять», а ось від нового смартфону, автомобіля чи підписки на стрімінг можуть і відмовитись. Однак, куди важливіше те, що люди не просто продовжують їсти, а збільшують споживання продуктів.

З одного боку, цьому сприяє зростання населення Землі. Минулого року воно сягнуло 8 млрд осіб, хоча ще у 2011 році ледве перевищувало 7 млрд. За попередніми прогнозами, кількість людей продовжить зростати. Очікується, що вже у 2030 році на планеті проживатиме 8,5 млрд людей, а свого піку населення сягне ближче до 2080-х років, коли становитиме 10,4 млрд.

Не менш важливим є зростання кількості калорій, які споживає кожна людина. За оцінками ВООЗ, за останні 50 років люди у всьому світі в середньому почали споживати на 20% більше калорій. При цьому на 55% збільшилося споживання м’яса. До того ж, варто враховувати, що хоча мешканці країн, що розвиваються, все ще споживають значно менше американців та європейців, у них найшвидші темпи зростання калорійності харчування — 26% за минулі півстоліття.

Найбільше зростає споживання продуктів тваринного походження, що вимагає збільшення виробництва кормів. За оцінками Програми ООН із навколишнього середовища, до 2030 року споживання м'яса у світі зросте на 14%, порівнюючи з показником 2020 року.

Окрім збільшення споживання, на руку аграрним виробникам грає збільшення врожайності всіх ключових сільськогосподарських культур завдяки запровадженню нових технологій. Організація Міжнародного партнерства з урожайності пшениці (IWYP) ставить за мету збільшити потенціал врожайності за 20 років на 50%. «Польові випробування наразі показали середнє підвищення врожайності на 2,3% на рік, що вдвічі перевищує попередній рівень приросту», — говорить науковець організації Майк Робінсон.

Основний ризик для глобального аграрного сектору — кліматичні зміни. Незважаючи на впровадження нових технологій та вдосконалення насіння, за оцінками Міжнародного центру покращення кукурудзи та пшениці (CIMMYT), на 2050 рік врожайність пшениці в Африці та Південній Азії знизиться на 15% та 16% відповідно.

Додатковий ризик для аграрних виробників створюють війни та соціальні конфлікти, які гальмують розвиток сільського господарства, порушують логістичні зв'язки та роблять непрогнозованими ціни на продукцію.

Як інвестувати в сільське господарство

Продукти харчування

Найпростіший спосіб інвестувати в сектор — придбання ETF, які орієнтуються на ф'ючерси на продукти харчування. Наприклад, це можуть бути інвестиції в пшеницю (WisdomTree Wheat), кукурудзу (Teucrium Corn Fund), какао (WisdomTree Cocoa), цукор (WisdomTree Sugar) тощо.

Водночас, ці інструменти підходять, радше, тим, хто веде активну торгівлю і відслідковує коливання ринку. Ціни на продовольство нестабільні і можуть як суттєво зростати, так і падати. Наприклад, ціна пшениці, порівнюючи з піками 2022 року, знизилася на понад 40%.

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Аграрні компанії

Ціни на акції аграрних компаній також залежать від вартості продукції, яку вони виробляють, однак, коливання згладжуються іншими факторами. Наприклад, вищими врожаями, заробітками за попередній період, впровадженням нових технологій, а також диверсифікацією.

Для прикладу, вартість акцій Bunge, однієї з найбільших агрокомпаній світу, теж досягла свого максимуму минулого року на фоні дорогого зерна, однак, із того часу відкотилась лише на 8%. А за останні 12 місяців акції додали в ціні 9,6%, хоча пшениця за той самий час подешевшала.

Кого розглянути:

Tyson Foods — один із найбільших у світі виробників птиці, свинини та яловичини, а також кормів для тварин. Компанія вертикально інтегрована і продає також піцу, м’ясні делікатеси, закуски. Капіталізація — $19,4 млрд.

Bunge — вже згадана диверсифікована сільськогосподарська компанія, діяльність якої охоплює виробництво олії, зерна, цукру та етанолу. Капіталізація — $17 млрд.

Wilmar International — сингапурська аграрна компанія, яка працює не лише на ринках Південно-Східної Азії, а й в інших регіонах. Її основний продукт — пальмова олія, меншу вагу відіграють борошно та цукор. Капіталізація — $16,6 млрд.

Агропромислові компанії

Інвестувати в сектор, уникаючи ризиків зміни цін на продовольство, можна також купуючи акції агропромислових компаній, які виготовляють добрива, сільськогосподарську техніку, пестициди, посадковий матеріал тощо.

Кого розглянути:

Deere & Company — виробник відомої сільськогосподарської техніки John Deere. Також виготовляє техніку для будівництва та лісозаготівлі. Компанія була заснована ще в 1837 році і на початку виготовляла інноваційні сталеві плуги. Капіталізація — $116 млрд.

Bayer — відома, як фармацевтичний гігант, але крім цього виготовляє засоби для боротьби зі шкідниками, також їй належить світовий лідер біотехнології рослин Monsanto. Капіталізація — 49,5 млрд євро.

Nutrien — провідний виробник засобів захисту рослин, насіння, але найбільше компанія відома своїми калійними, азотними та фосфатними добривами. Незважаючи на те, що це молода компанія, створена лише у 2017 році, в ній працює понад 24 тис. осіб. Капіталізація — $30,9 млрд.

Нестандартні інвестиції

В аграрному секторі є й технологічні компанії, які розвивають нові напрями. Часто їхні акції стрімко зростають, але варто бути готовим і до різких падінь, як це буває зі стартапами в інших сферах.

Кого розглянути:

Beyond Meat — виробник штучного мяса, який напередодні пандемії був одним із улюбленців Волл-Стрит та коштував $14 млрд, але не зумів втриматися на вершині. Капіталізація — $764 млн.

Local Bounti — розвиває вертикальне землеробство і гідропоніку (вирощування рослин без грунту на поживних речовинах). Капіталізація — $25,3 млн.

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Consolidated Water — проєктує та будує споруди для опріснення морської води. Діяльність зосереджена у США та Карибському басейні. Воду компанія постачає як сільськогосподарським, так і приватним споживачам. Капіталізація — $425 млн.

Що обрав «Мінфін»

До свого консервативного інвестиційного портфелю редакція вирішила додати акції однієї з найстаріших аграрних компаній світу — Archer-Daniels-Midland (ADM). Вона була створена ще у 1902 році, і на початку займалась розведенням льону, а зараз розширила сфери діяльності.

Напрям, який приносить компанії основні прибутки, — це вирощування і переробка олійних культур (переважно соя, а також сонях, ріпак, льон тощо), а також посередницькі послуги для фермерських господарств (переробка, зберігання, транспортування, закупівля кукурудзи, пшениці, рису та багатьох інших культур). Цей напрям дає компанії майже 65% прибутків.

Ще близько 19% зароблених грошей припадає на незвичніший для аграрної корпорації напрям — використання сільськогосподарських продуктів у промисловості та енергетиці. ADM — один із першопрохідців на ринку паливного етанолу, який вона почала виготовляти ще у 1978 році на прохання президента США Джиммі Картера під час арабського нафтового ембарго. Компанія побудувала свій перший завод із виробництва біодизеля з рапсу в Німеччині ще у 1992 році. Паливо залишається важливим продуктом для компанії, але, крім цього, вона робить папір, будівельні матеріали, побутову хімію, фармацевтичні засоби.

Третій за вагою напрям у портфелі компанії — продукти харчування. Вона розробляє натуральні ароматизатори, замінники молочних продуктів рослинного походження, замінники цукру, дієтичне та спеціалізоване харчування. Цей напрям дає близько 11% прибутків компанії. Посилити присутність у цьому секторі ADM дозволяє придбання підприємств, які вже мають тут значний досвід. Так, у 2014 році вона придбала виробника ароматизаторів Wild Flavors, а у 2018 році — компанію Rodelle, яка спеціалізувалась на виробництві ваніліну.

Загалом, минулого року прибутки ADM склали $4,3 млрд, а за підсумками другого кварталу цього року — $1,5 млрд. Декілька останніх кварталів ADM демонструє кращі фінансові показника, ніж прогнозують аналітики напередодні звітів. За останні три роки її прибутки на акцію зросли на 35%. Хоча, варто розуміти, що цьому, значною мірою, сприяли високі ціни на агропродукцію у світі.

Для консервативного портфелю ADM цікавий, з погляду диверсифікації бізнесу, а також через стабільну виплату дивідендів. Вони в компанії не захмарні — 2,23%, для порівняння: інвестиції в індекс S&P 500 приносять близько 1,5%. Водночас, Archer-Daniels-Midland виплачує їх вже впродовж 91 року, та щорічно підвищує впродовж 50 років. Скасовувати цю практику агрокорпорація не планує.

Привабливою видається й ціна акцій компанії. З початку цього року вони подешевшали на 12,9%, частково розгубивши минулорічне зростання, засноване на високих цінах на продукти.

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На початку серпня Morgan Stanley оновило прогноз зміни ціна акцій ADM за рік, очікуючи їх зростання на 7,6%. Позитивніші прогнози надав цього місяця Argus Research, говорячи про зростання на 17,5%.

Фінансові результати

«Мінфін» додав до портфелю 1 акцію ADM за ціною $84,94. Із цього часу вона подешевшала до $80,87, тобто втратила 4,79% вартості.

Також подешевшав із моменту придбання фонд, який орієнтується на американські боргові папери. Натомість, інвестиції в технологічний ETF Technology Select Sector SPDR Fund і нафтогазову компанію Occidental Petroleum Corporation в плюсі. Наразі всі інвестиції в консервативний портфель в середньому зросли на 0,86%.

Консервативний портфель «Мінфіну»