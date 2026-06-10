Інфляція у США прискорилася до максимуму з квітня 2023 року

Річна інфляція у США зросла до 4,2% у річному вимірі. Це найвищий темп зростання цін із квітня 2023 року, однак показник збігся з очікуваннями ринку. Про це пише фінансовий аналітик Андрій Шевчишин.

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Головний драйвер

Головним драйвером прискорення інфляції стали ціни на енергоносії. Зокрема, енергетичний компонент зріс на 23,5% у річному вимірі.

Базова інфляція, яка не враховує волатильні ціни на продукти харчування та енергоносії, також дещо прискорилася — до 2,9% р/р проти 2,8% місяцем раніше. Водночас цей показник також відповідав прогнозам аналітиків.

Попри загальне прискорення інфляції, деталі звіту ринок сприйняв як більш м’які, ніж очікувалося. Це дещо знизило занепокоєння інвесторів щодо неминучого підвищення облікової ставки Федеральною резервною системою США.

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На цьому тлі долар почав слабшати, тоді як європейські валюти відновлюються. Водночас зростають біткоїн і золото, а фондові ринки намагаються повернутися до зростання після попереднього тиску.

Нагадаємо

Як писав «Мінфін», У США річна інфляція у квітні 2026 року прискорилася до 3,8% — це найвищий показник із травня 2023 року. Основними драйверами зростання цін стали енергоносії та продукти харчування.