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10 червня 2026, 17:13

Україна залучила 236 млн євро від Світового банку: куди спрямують кошти

До державного бюджету України надійшло 236 млн євро кредитного фінансування. Кошти залучено в межах масштабного проєкту Світового банку PEACE in Ukraine («Підтримка державних видатків для забезпечення стійкого державного управління в Україні»). Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.

Україна залучила 236 млн євро від Світового банку: куди спрямують кошти
Фото: pixabay

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Кошти надано Міжнародним банком реконструкції та розвитку (МБРР) під гарантію Швеції.

На що підуть гроші?

За словами прем'єр-міністера Юлії Свириденко, кошти спрямують на фінансування ключових соціальних видатків та пенсій.

Проєкт PEACE in Ukraine, який функціонує вже чотири роки, був створений як екстрений інструмент підтримки фінансової стійкості України у відповідь на повномасштабну російську агресію. Кошти в межах цієї ініціативи залучаються для:

  • фінансування критично важливих соціальних виплат та пенсій;
  • виплати заробітних плат працівникам державного сектору;
  • забезпечення безперебійного надання медичних та освітніх послуг.

«Вдячний Світовому банку, а також Уряду Швеції за надане фінансування. З 2022 року Швеція надала Україні більше 480 млн євро кредитної та грантової допомоги в межах різних механізмів Світового банку. Завдяки підтримці міжнародних партнерів, зокрема Швеції, Україна продовжує підтримувати макрофінансову стабільність та забезпечувати своєчасне фінансування ключових потреб державного бюджету», — зазначив міністр фінансів України Сергій Марченко.

У межах проєкту PEACE in Ukraine Україна залучає кредитні та грантові ресурси міжнародних партнерів і донорів. Після надходження нового фінансування загальний обсяг коштів, мобілізованих у межах проєкту PEACE in Ukraine, сягнув майже $53,5 млрд.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що Європейський Союз перерахував Україні новий транш фінансової підтримки обсягом майже 2,8 мільярда євро. Ці кошти допоможуть зберегти макроекономічну стабільність та забезпечити фінансування ключових державних функцій в умовах війни.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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