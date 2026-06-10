IPO SpaceX залучило инвестицій майже вчетверо вище за обсяг розміщення

Multi від Мінфін
(8,9K+)
Оформи кредит — виграй iPhone 16 Pro Max!
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
Автоцивілка
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг автоцивілки
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Пресейли
Аірдропи
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютПресейлиАірдропиКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютПресейлиАірдропиКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
10 червня 2026, 19:40

IPO SpaceX залучило инвестицій майже вчетверо вище за обсяг розміщення

Інвестори виявляють величезний інтерес до IPO SpaceX. Попит на акції компанії Ілона Маска вже перевищив 250 млрд доларів, що майже в чотири рази більше за заплановані 75 млрд доларів. Про це повідомляє Reuters із посиланням на джерела, обізнані з процесом розміщення.

Інвестори виявляють величезний інтерес до IPO SpaceX.

Якщо поточні параметри збережуться, це стане найбільшим в історії фондового ринку досягненням. Компанія планує вийти на біржу з оцінкою близько 1,75 трлн доларів.

Великі фонди активно подають заявки на космічний ШІ

За даними Reuters, значну частину попиту формують довгострокові інституційні інвестори. Керівництво SpaceX, включно з президенткою компанії Гвінн Шотвелл та фінансовим директором Бретом Джонсоном, останніми тижнями проводило зустрічі з потенційними інвесторами спільно з банком Morgan Stanley. У презентаціях також брав участь Ілон Маск.

Інтерес до розміщення виявився настільки високим, що деякі аналітики пов’язують нещодавнє зниження котирувань технологічних компаній із бажанням інвесторів вивільнити капітал для участі в IPO SpaceX.

Під час презентацій компанія зробила акцент не лише на лідерстві у сфері космічних запусків та розвитку Starlink. Ілон Маск також запропонував довгострокову стратегію створення обчислювальної інфраструктури для штучного інтелекту на орбіті.

За оцінкою компанії, розвиток космічних дата-центрів може відкрити ринок обсягом до 23 трлн доларів. Перші випробування таких технологій планується провести вже наприкінці 2027 року. На думку аналітиків, саме ця стратегія приваблює як великих інвесторів, так і дрібних вкладників.

Фінальні параметри оголосять у найближчі дні

Розподіл акцій між інвесторами очікується до кінця тижня. Після завершення процедури папери SpaceX почнуть торгуватися на біржі Nasdaq під тікером SPCX.

Високий попит свідчить, що інвестори готові робити ставку не лише на поточний бізнес SpaceX, а й на амбітні проєкти компанії у сфері супутникового зв’язку, штучного інтелекту та космічної інфраструктури.

Про перспективи цього IPO та бізнес Ілона Маска ми детально розповідали в нашій статті: SpaceX: Чи справді компанія Маска коштує $1,75 трлн і здатна відправити нас на Марс

Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 11 незареєстрованих відвідувачів.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами