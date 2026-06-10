IPO SpaceX залучило инвестицій майже вчетверо вище за обсяг розміщення

Якщо поточні параметри збережуться, це стане найбільшим в історії фондового ринку досягненням. Компанія планує вийти на біржу з оцінкою близько 1,75 трлн доларів.

Великі фонди активно подають заявки на космічний ШІ

За даними Reuters, значну частину попиту формують довгострокові інституційні інвестори. Керівництво SpaceX, включно з президенткою компанії Гвінн Шотвелл та фінансовим директором Бретом Джонсоном, останніми тижнями проводило зустрічі з потенційними інвесторами спільно з банком Morgan Stanley. У презентаціях також брав участь Ілон Маск.

Інтерес до розміщення виявився настільки високим, що деякі аналітики пов’язують нещодавнє зниження котирувань технологічних компаній із бажанням інвесторів вивільнити капітал для участі в IPO SpaceX.

Під час презентацій компанія зробила акцент не лише на лідерстві у сфері космічних запусків та розвитку Starlink. Ілон Маск також запропонував довгострокову стратегію створення обчислювальної інфраструктури для штучного інтелекту на орбіті.

За оцінкою компанії, розвиток космічних дата-центрів може відкрити ринок обсягом до 23 трлн доларів. Перші випробування таких технологій планується провести вже наприкінці 2027 року. На думку аналітиків, саме ця стратегія приваблює як великих інвесторів, так і дрібних вкладників.

Фінальні параметри оголосять у найближчі дні

Розподіл акцій між інвесторами очікується до кінця тижня. Після завершення процедури папери SpaceX почнуть торгуватися на біржі Nasdaq під тікером SPCX.

Високий попит свідчить, що інвестори готові робити ставку не лише на поточний бізнес SpaceX, а й на амбітні проєкти компанії у сфері супутникового зв’язку, штучного інтелекту та космічної інфраструктури.

Про перспективи цього IPO та бізнес Ілона Маска ми детально розповідали в нашій статті: SpaceX: Чи справді компанія Маска коштує $1,75 трлн і здатна відправити нас на Марс