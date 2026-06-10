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10 червня 2026, 15:40

Американські акції штормить: чому падають технологічні гіганти

На фондовому ринку США сьогодні тривожно: ціни на акції провідних технологічних компаній помітно впали. Інвестори налякані через суміш новин про інфляцію, геополітичні конфлікти та сумніви щодо того, чи зможуть розрекламовані технології штучного інтелекту приносити стільки прибутків, скільки очікували раніше. Про це повідомляє Reuters.

На фондовому ринку США сьогодні тривожно: ціни на акції провідних технологічних компаній помітно впали.

Що саме відбувається?

Останнім часом акції IT-компаній, таких як Nvidia чи Broadcom, росли неймовірними темпами. Але тепер ринок вирішив «збавити оберти», реагуючи на цілу низку факторів. Ключовим моментом стало очікування звіту про індекс споживчих цін, який Міністерство праці США має оприлюднити вже завтра, вранці 11 червня за Київським часом. Саме ці цифри покажуть, чи вдається стримати зростання цін в країні.

Якщо інфляція виявиться вищою за прогнози аналітиків, це зажене ринок у глухий кут, змушуючи Федеральну резервну систему тримати кредитні ставки на високому рівні значно довше, ніж очікувалося. Окрім цього, інвестори, які раніше безоглядно вливали капітал у будь-які ШІ-проекти, стали значно прискіпливішими, оскільки реальні прибутки від таких інвестицій з’являються повільніше, ніж того хотілося б Уолл-стріт. Додаткового тиску додає й геополітика, зокрема напруженість навколо Ірану, що тримає ціни на нафту на пікових значеннях, провокуючи додаткову інфляцію.

В результаті:

  • ф'ючерси на індекс Dow Jones знизились на 0,74%,

  • S&P 500 — на 0,81%,

  • Nasdaq 100 — на 1,28%.

Що це означає для нас?

Коли великі гравці ринку відчувають подібну невизначеність, вони миттєво змінюють стратегію, відмовляючись від «агресивних» технологічних акцій на користь більш захищених активів, таких як охорона здоров’я або споживчі товари. Для звичайного інвестора це сигнал підвищеної турбулентності. Тому поки усі не не побачать офіційні цифри від Міністерства праці, ринок буде лихоманити. Будь-які звіти про споживчі ціни, що виходять за межі прогнозованих значень, автоматично перетворюються на привід для подальших розпродажів, тому зараз кожен спостерігає за кожним кроком ФРС та даними уряду, не наважуючись на серйозні кроки.

Настрої на майданчиках зараз панують доволі насторожені, якщо не сказати — панічні.

Технологічний сектор, який довгий час був двигуном зростання, зараз опинився під перехресним вогнем, тому інвестори воліють триматися в тіні, поки не з’явиться більше ясності щодо майбутньої монетарної політики.

Окрім внутрішніх проблем США, ринок не відпускає тривога через ціни на енергоносії, тому загальна атмосфера нагадує «затишшя перед бурею», де кожен чекає на завтрашній звіт Міністерства праці, щоб вирішити, чи варто продовжувати вірити в успіх IT-гігантів, чи настав час остаточно фіксувати прибутки та відходити в кеш.

Читайте також: Citadel Securities попереджає, що ФРС може бути змушена знову підвищити ставки

Джерело: Мінфін
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