В Україні прогнозують подорожчання хліба: що тисне на ціни

Протягом наступних трьох місяців хліб в Україні може подорожчати, але не більше ніж на 6%. Виробникам дедалі важче утримувати старі ціни через витрати на логістику, енергоносії та добрива. Про це в ефірі Новини.LIVE розповів керівник Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин.

► Читайте «Мінфін» в Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси

Як зміняться ціни

За його словами, зростання цін є прогнозованим і стосується не лише хліба.

«Очікується подальше підвищення ціни на продукти харчування в найближчі місяці. Під тиском можуть опинитись хліб, молочні вироби, м’ясо та овочі з традиційного борщового набору», — зазначив Пендзин, посилаючись на прогнози Нацбанку.

Чому цінники повзуть вгору

Усе через те, що вирощувати та виготовляти продукти стало значно дорожче. Витрати фермерів постійно збільшуються, хоча врожай залишається приблизно таким самим, як і раніше.

Читайте також: Хліб в Україні суттєво подорожчає — експерти

Інфляція в Україні

Як писав«Мінфін», за даними Держстату, у травні 2026 року інфляція сповільнилася до 8,2% у річному вимірі та до 0,9% — у місячному. Фактичні показники загальної та базової інфляції перевищили траєкторію прогнозу Національного банку, опублікованого в Інфляційному звіті за квітень 2026 року.

У травні зростання цін на сирі продукти пригальмувало. Надалі повільніше дорожчала свинина завдяки збільшенню пропозиції внутрішньої та імпортної продукції.

Ціни на курятину також зростали повільніше, а на яйця — знизилися внаслідок розширення внутрішньої пропозиції. Ціни на огірки зростали повільніше через збільшення пропозиції на тлі стриманого попиту, а на яблука — знизилися завдяки активізації продажів залишків попереднього врожаю.

Водночас тривало стрімке зростання цін на гречку та пшоно через обмежену пропозицію, високу собівартість переробки та стабільний споживчий попит.