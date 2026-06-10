Рада виділила майже 600 млн грн на безпеку Чорнобильської АЕС

Верховна Рада підтримала зміни до Державного бюджету, які передбачають додаткове фінансування для безпечного функціонування Чорнобильської АЕС та зони відчуження. На ці потреби спрямують майже 600 млн грн. Про це інформує повідомляє Міненерго .

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Кошти на ЧАЕС

Понад 525 млн грн передбачено на підтримку в безпечному стані енергоблоків ЧАЕС та об'єкта «Укриття», а також на забезпечення роботи персоналу станції.

Ще понад 72 млн грн спрямують на підтримку екологічно безпечного стану зони відчуження. Кошти також підуть на моніторинг території та протипожежні заходи.

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Нагадаємо

Верховна Рада України ухвалила в цілому законопроєкт № 15224, який передбачає суттєве збільшення видатків бюджету в поточному році.