Як Microsoft та Meta знайшли шлях до гаманців інвесторів

Незважаючи на невтішні дані інфляції та скромне зростання американської економіки, ринки «зеленіють». Оптимізму додають техногіганти, які знають, як сподобатися інвесторам. Псують загальне свято лише Amazon та проблемні банки. Які головні події впливали на ринки цього тижня розповів фінансист, засновник First Kyiv Investment Club Іван Компан.

Інфляція залишається з нами

Цей загадковий ринок, і на чому він тримається? З одного боку, його штовхають вгору декілька технологічних компаній, щоправда, найбільших у світі, з іншого — тягнуть донизу невеликі, за американськими стандартами, регіональні банки, нагадуючи, що банківська криза триває. А над всім цим хмарою висять проблеми в економіці, змушуючи інвесторів гадати, чи проллється злива, та ще й з градом, або все обійдеться та вже скоро засяє сонечко.

Спочатку про «хмару» макроекономічних проблем, які були оприлюднені цього тижня: сповільнення економічного зростання та інфляцію, яка, попри всі зусилля ФРС, ніяк не здається. Отже, ВВП США в першому кварталі цього року зріс, але всього на 1,1%, що суттєво нижче і прогнозу у 2%, і результату попереднього кварталу в 2%.

А ось інфляція, навпаки, — PCE (індекс витрат на індивідуальне споживання) в березні неочікувано зріс із 3,7% до 4,2%. А дивлячись на такі показники, починаєш співчувати ФРС, яка має наступного тижня вирішувати, що далі робити зі ставкою. Здавалося б, що потужний цикл підвищення ставки з 0% до 5% протягом року має привести до економічного спаду, що, зі свого боку, подолає інфляцію. А виходить, принаймні, поки що, що все набагато гірше: й інфляція залишається високою, й економіка зростає, але дуже повільно. А все разом це зветься страшним словом «стагфляція», і це саме те, чого бояться 86% управляючих інвестиційними фондами, яких зовсім нещодавно опитував Bank of America.

Чесно кажучи, від такої перспективи віє холодом і, найімовірніше, ФРС нічого не залишиться, як наступного тижня підвищити вартість грошей на очікувані 25 б.п. і ще раз запевнити ринки, що цього року не варто чекати на зниження ставки.

Техногіганти порадували інвесторів

Технологічні гіганти — Microsoft, Alphabet, Meta та Amazon — відзвітували на диво переможно, чим, на мою думку, врятували ринок акцій від глибокого падіння. До того ж, всі вони, як один, продемонстрували найсучаснішу технологію завоювання сердець та гаманців інвесторів: хочеш, щоб тебе любили й ціна на акції зростала, обов’язково розповідай про штучний інтелект (АІ) та оголошуй про викуп акцій.

Щоправда, і для одного, і для іншого потрібно мати гроші. Але грошей у гігантів чимало, тож технологія спрацювала, і акції трьох із чотирьох компаній зросли на чималий відсоток.

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Трохи промахнувся Amazon… Результати компанії перевищили сподівання, керівництво розповіло про непогані перспективи, і відразу ж після оголошення досягнень першого кварталу акції компанії зросли на 12%. І хто тягнув за язик CFО компанії, який проговорився, що темпи зростання виручки AWS (Amazon Web Services) «сповільнюються, і у квітні вони були на 500 б.п. нижче, ніж у першому кварталі»?! Як тільки інвестори почули про такий прикрий розвиток подій, ціна поповзла донизу і в підсумку знизилася на 2% після закриття торгів. Нечасто побачиш такий «розворот» трильйонної компанії, але факт залишається фактом: Amazon, який з усіх гігантів звітував цього тижня останнім, трохи зіпсував кінцівку і не дав ринкам повноцінно насолодитися переможними здобутками технологічних гігантів у першому кварталі.

Банки тягнуть ринки донизу

А ось з невеликими банками все досить сумно… Вже другий тиждень поспіль обсяги аварійного кредитування з боку ФРС збільшуються. Цього тижня вони склали $155,2 млрд, а тиждень до цього були на рівні $143,9 млрд. Чимало! І найнеприємніше те, що гроші вливаються, а проблеми не зникають.

Черговою жертвою кризи став First Republic Bank, після того, як найбільші клієнти почали активно забирати з нього гроші: в першому кварталі відтік депозитів склав близько $100 млрд. Після оголошення таких даних стало зрозуміло, що банк потрібно рятувати, але приватний сектор та держава почали грати в гру «Хто не витримає першим». Жодна сторона не хоче брати ініціативу в свої руки. Держава вважає, що потрібно шукати вихід у залученні приватного сектору, але жодна зі спроб — поглинання, створення «токсичного банку», виведення та продаж гарних активів, тощо — не дала бажаного результату.

Міністерство фінансів, ФРС та Фонд гарантування вкладів про проблему знають, але не квапляться брати відповідальність на себе, хоча, за повідомленнями експертів, обізнаних із деталями, розуміння того, що щось потрібно робити, або все скінчиться погано і падіння First Republic створить проблеми для інших невеликих банків, багато з яких переживають непрості часи, у державних мужів є. А поки триває перетягування канату між державою та приватним сектором, за півтора місяці акції банку подешевшали на 95% і тягнуть за собою донизу не тільки інші банки, але й весь ринок загалом. І ця банківська історія, що почалася ще на початку березня, ніяк не закінчиться…

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Ось таким непростим був цей тиждень, і як би не хотілося, щоб розв’язка нарешті настала, схоже, що ми ще не досягли й кульмінації. Може щось вирішиться наступного тижня, коли звітуватиме Apple, а ФРС прийме рішення щодо ставки і натякне, на що чекати далі?