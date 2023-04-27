ШІ, «оборонка», крипторинок: 3 цікаві галузі для інвесторів у 2023 році

На ринку панує невизначеність, індекси перебувають у бічному тренді вже близько місяця. Проте, на ринку все ж таки є потенційно цікаві напрями, на які варто звернути увагу. Про них розповів «Мінфіну» інвестиційний аналітик Володимир Стойко.

Штучний інтелект у технологіях: які компанії обрати

Цей рік не можна назвати вдалим для ринку. При цьому сектор технологій зріс на 21% (станом на 20 квітня). Це стало можливим не лише завдяки низькій порівняльній базі, а й поступовій зміні ведмежого тренду на бичачий.

У 2022 році сектор втратив трохи більше 28%, що виявилося одним із найглибших падінь серед решти секторів. Проте, з початку поточного року сектор зміг відіграти ці значні втрати.

Топ-20 акцій з S&P 500 складаються переважно з технологічних компаній, таких як Apple (AAPL), Microsoft (MSFT), Alphabet (GOOG) (GOOGL), Amazon (AMZN), Nvidia (NVDA), TESLA (TSLA), Meta (META), Salesforce (CRM), AMD (AMD) та інших. Із початку року ці компанії забрали на себе близько 7,4%, або приблизно 90% дохідності індексу, що становить 8%.

Активний розвиток напряму штучного інтелекту (ШІ) сприяє значному припливу інвестицій до технологічних компаній. Купуючи їх акції, можна заробити на бумі технології ШІ. Серед цікавих емітентів для інвестицій, орієнтованих на технологію ШІ, можна виділити такі:

Microsoft (MSFT),

Alphabet (GOOG) (GOOGL),

Amazon (AMZN),

Nvidia (NVDA),

Meta (META), Adobe (ADBE),

Snap (SNAP),

Pinterest (PINS),

CrowdStrike (CRWD),

GitLab (GTLB),

Cloudflare (NET),

HubSpot (HUBS),

Nice Systems (NICE),

First Trust Nasdaq Artificial Intelligence and Robotics ETF (ROBT).

Цього року стартували перегони між Microsoft (MSFT) та Alphabet Google (GOOG, GOOGL). Обидва технологічні гіганти презентували свої чат-боти. Microsoft через свого партнера OpenAI представила ChatGPT, а Google — свою власну розробку чат-бот Bard.

Продукти ШІ мали різний успіх, зараз у цих перегонах лідирує Microsoft. Вже, наприклад, йдеться про те, що Samsung розглядає можливість переходу від екосистеми Google з її пошуком Google, Chrome, Gmail на екосистему Microsoft із її Bing.

Далі такі зміни може розглянути Apple (AAPL), але конкретні дії залежатимуть від успіхів компаній у розвитку технології ШІ. Це, зі свого боку, може змінити розподіл сил серед лідерів технологічного сектора.

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Як заробити на зростанні оборонних замовлень

У 2023 році сектор аерокосмічних та оборонних технологій активно розвивається, зростання з початку року становить близько 5%. Це зумовлено, зокрема, війною в Україні. Світ став частково на військові рейки і, насамперед, намагається забезпечити озброєнням та боєприпасами Україну, а також поповнити свої запаси, які почали вичерпуватися. Це має забезпечити сектор оборони цінними державними замовленнями на багато років вперед.

Серед компаній, які варто розглянути для інвестицій у сектор аерокосмічних та оборонних технологій, можна виділити:

Lockheed Martin (LMT),

Raytheon Technologies (RTX),

Boeing Company (BA),

General Dynamics (GD),

Shares US Aerospace & Defense ETF (ITA), орієнтований на галузь загалом.

Наприклад, армійський завод боєприпасів у Скрантоні, штат Пенсільванія, належить корпорації General Dynamics, що займається виробництвом корпусів для артилерійських снарядів та розширює своє виробництво з метою підвищення обсягів випуску продукції. До речі, ці снаряди зараз активно постачають українським артилеристам.

У 2022 році загальні світові військові витрати досягли нового максимуму $2,24 трлн (+3,7% р/р). Найближчі п'ять років ми спостерігатимемо за активним розвитком та зростанням компаній оборонного комплексу, що дозволить отримати від цього прибуток.

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Як вкластися в криптовалюту на фондовому ринку

З початку року біткоїн зріс на 75%. Виникає питання, як інвестувати в криптовалюту та заробити на цьому, але уникаючи ризиків нерегульованого ринку?

Допоможуть реалізувати це інструменти фондового ринку, які орієнтовані на криптовалюти. Тут уже кожен може вирішити, чи інвестувати в окремі компанії, пов'язані з криптовалютами, такі як криптовалютна біржа Coinbase (COIN), або у біржові фонди ETF:​

Valkyrie Bitcoin Miners ETF (WGMI) орієнтований на компанії, що займаються майнінгом криптовалют;

VanEck Digital Transformation ETF (DAPP), орієнтований на компанії, що надають програмні послуги, обладнання та технології або послуги для операцій з криптовалютами;

ProShares Bitcoin Strategy (BITO), орієнтований на біткоїн, який, до речі, виплачує дивіденди у розмірі 33% річних (виплата раз на місяць).

Перелік інструментів ринку для інвестицій у криптоактиви постійно розширюється, але варто пам'ятати, що ці інструменти є дуже ризиковими.