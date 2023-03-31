Хто і навіщо штовхає акції вгору та коли це закінчиться

Ринки відзначають кінець кварталу

Якби ж тільки хтось наперед знав відповідь на це запитання: куди саме — вгору, вниз чи в бік? А доки весь фінансовий світ намагається прогнозувати, моделювати та просто гадати, куди ж ми рухатимемося найближчими місяцями, події останнього тижня на ринках цінних паперів оживили спогади не такого вже й далекого радянського минулого.

Хто жив за тих часів, добре пам’ятає термін «кінець кварталу». Це було свято невибагливого, погано вдягненого й недогодованого радянського споживача, коли на прилавках крамниць з’являлися хоч якісь продукти та одяг. Радянська торгівля повинна була виконувати взяті на себе квартальні соціалістичні зобов’язання, тоді це називалося так, бо термін «KPI» ще не придумали, і наприкінці кварталу з-під прилавку на світ з'являлися дефіцитні товари, за якими моментально вишиковувалася черга, і продаж яких протягом декількох днів рятував виконання квартального плану.

На Волл-стріт дефіциту немає — купуй, скільки є грошей, інвестори, на відміну від будівників комунізму, нагодовані і добре вдягнені, але й у них, володарів світу, є свої капіталістичні зобов’язання та квартальні плани, які потрібно виконувати. І виконати їх можна, загнавши ціни вище, нехай і з мізерними обсягами торгів, але останнє мало кого цікавить. Головне — це ринкові ціни! Якщо над ними трохи «попрацювати» в останній тиждень, то загалом вартість вашого інвестиційного портфелю буде вищою, що продемонструє, як вправно ви керуєте грошима інвесторів у вашому фонді.

По-друге, наприкінці кварталу завжди можна додати до портфелю тих компаній, яких у вас досі не було, але які є у більшості інших фондів. Про структуру портфеля доведеться звітувати, а сильно відрізнятися від колег — це не дуже добре для кар'єри. Ну, хіба що ви супер успішний інвестор, як Баффет, Лінч чи той же Б’юрі, або людина, що не бачить перешкод на своєму шляху, як Кеті Вуд або деякі «реддіти» — в цьому випадку ви завжди маєте право на оригінальність. Великим та відчайдушним дозволяється трохи більше!

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Тож, як бачите, зростання ринків цього тижня, за повної відсутності якихось яскравих подій, хіба що Трампу висунули кримінальні звинувачення, можна просто пояснити «кінцем кварталу»! Звісно, трохи прикрасити ситуацію допомогло вливання кількасот мільярдів доларів від ФРС, але ми вже до цих ін'єкцій звикли і давно відчуваємо залежність…

Що відбувається в технологічних компаніях

Квартал закінчився у п’ятницю, а що далі? Думаю, що це питання хвилює багатьох, бо протягом останніх місяців ринок ніяк не може вирватися з торгового діапазону — ні вгору, ні вниз, не даючи шансів ні бикам, ні ведмедям. Теоретично, події останнього тижня на Nasdaq, який з грудня виріс на 20% із невеликим, формально можна кваліфікувати, як початок нового бичачого ринку, якби не одне «АЛЕ». Але це дуже велике «АЛЕ»! І полягає воно в тому, що, якщо придивитися ретельніше, то зростання індексу, до якого входять найбільші технологічні компанії світу, демонструє, що все відбувається лише завдяки дуже обмеженому колу найбільших компаній.

Зростання цін на Apple, Amazon, Microsoft, Meta, Nvidia, AMD та Alphabet є головним джерелом зростання Nasdaq. Переважна більшість менших компаній продовжують або втрачати в ціні, або тупцюють на місці. І це не так важко пояснити…

На жаль, апетит інвесторів до ризику залишається низьким, а цікавість до гігантів легко пояснити страхом і спробою знайти тиху гавань, щоб сховатись від шторму, який розгулявся в банківському секторі. До речі, шторм, мені здається, ще не закінчився, як і не закінчився цикл підвищення ставки ФРС.

Оголошені у п’ятницю показники інфляції, PCE Index, виявилися трохи кращими, ніж очікувалося, але все ще залишаються високими. А навіть якщо й припустити, що цикл завершено, то ніхто не знає, як довго ставка залишатиметься на нинішніх високих рівнях. І чим довше, тим гірше для ринків та економіки.

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Квартальні результати компаній, які почнуть оголошувати вже наступного тижня, теж навряд чи будуть оптимістичними, а отже очікування рецесії можуть посилитися. Та й історія зі звинуваченнями Трампу, поки що проігнорована ринками, може отримати якесь непередбачуване продовження. За такої сукупності ризиків, якось не вимальовується яскрава картинка впевненого подальшого зростання…