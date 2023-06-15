Що купують у 2023 році: топ-10 найулюбленіших акцій приватних інвесторів

За даними VandaTrack, роздрібні інвестори на фондовому ринку США інвестують щодня в середньому $1,5 млрд. Для розуміння вагомості цього показника, варто згадати, що обсяг щоденної торгівлі на найбільшій світовій біржі NYSE становить $3 млрд. Інвестиційний експерт Володимир Стойко розповість про 10 найулюбленіших акцій роздрібних інвесторів.

1. Tesla (TSLA)

Перше місце посіла Tesla (TSLA) — лідер з проєктування, розробки, виробництва та продажу електромобілів і систем генерації та зберігання енергії.

Роздрібні інвестори проінвестували в акції Tesla близько $9,75 млрд за І квартал. З початку року Tesla зросла на 108%, а за останні 5 років на 934%.

Tesla — це акція, яку хочуть бачити у своєму портфелі більшість інвесторів, тож вони інвестували в неї більше, ніж разом в наступні 9 позицій нашого списку.

2. SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY)

Друге місце займає біржовий інвестиційний фонд SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY). Це тип специфічного біржового фонду, який створений і керований State Street Global Advisors, Inc. Фонд відстежує динаміку індексу S&P 500, що складається з 506 найбільших за капіталізацією компаній США. Інакше кажучи, інвестуючи в цінні папери цього ETF, ви інвестуєте в 506 топових компаній США.

Загалом в SPDR S&P 500 ETF Trust проінвестували понад $3,5 млрд. З початку року SPDR S&P 500 ETF Trust зріс на 13,8%, а за останні 5 років на 53%.

Інвестуючи в ETF SPY роздрібні інвестори максимально диверсифікують свої інвестиції та отримають дохідність широкого ринку 10−12% річних. Є думка, що інвестори, які намагаються обіграти ринок в більш ніж 90% випадків зазнають невдачі.

3. Amazon (AMZN)

Третє місце посідає ритейл-гігант Amazon (AMZN). Компанія, як телемагазин та маркетплейс пропонує продаж товарів та власних електронних пристроїв, надає хмарні послуги Amazon Web Services (AWS) та послуги стримінгового сервісу Prime Video.

Інвестиції в Amazon склали понад $1,75 млрд. З початку року Amazon зріс на 50%, а от за п'ять років лише на 48%.

4. Apple (AAPL)

Четверту сходинку займає найбільша за капіталізацією компанія світу Apple (AAPL), яка розробляє, виготовляє та продає смартфони, ПК, планшети, переносні пристрої та аксесуари. Надає підтримку таких сервісів, як: App Store, AppleCare, Apple Arcade, Apple Fitness+, Apple Music, Apple News+, Apple TV+, Apple Card, сервіс Apple Pay та хмарні послуги.

В акції Apple роздрібні інвестори вклали близько $1,7 млрд. З початку року Apple зросла на 41,5%, а за 5 років на 273%.

Apple — акція, яка має бути обов'язково в вашому портфелі. Уявіть за 20 років акції Apple зросли на більше ніж 61000%.

5. NVIDIA (NVDA)

П'яте місце займає NVIDIA (NVDA), яка є лідером з виробництва напівпровідників. Компанія надає графічні, обчислювальні та мережеві рішення та виготовляє графічні процесори.

NVIDIA роздрібні інвестори довірили близько $1,37 млрд. З початку року NVIDIA зросла на 194%, а за 5 років на 518%.

Компанія лідер серед акцій зростання індексів S&P 500 та NASDAQ з початку 2023 року. Аналітики стверджують, що NVIDIA виграє від розвитку технології штучного інтелекту, оскільки її чіпи безпосередньо використовуються в потужностях масивів ШІ.

6. Invesco QQQ ETF (QQQ)

Шосте місце зайняв Invesco QQQ ETF (QQQ) орієнтований на індекс NASDAQ-100 до якого входять 100 найбільших за капіталізацією компаній з секторів технологій, комунікацій та споживчого циклічного сектору та ін. Фондом керує Invesco Capital Management LLC. Інвестуючи в цей ETF ви диверсифікуєте свої вкладення в найбільш капіталізований ринок Америки.

В Invesco QQQ ETF роздрібні інвестори вклали понад $1,35 млрд. З початку року Invesco QQQ ETF зріс на 37%, а за 5 років на 102%.

7. Alphabet Inc. (GOOGL)

Сьому сходинку займає пошуковий гігант Alphabet материнська компанія Google (GOOG) (GOOGL). Компанія працює через сегменти сервіси Google, Google хмара та ін.

В Google проінвестували понад $1,2 млрд. З початку року Google зріс на 40% та на 116% за 5 років.

Серед топ 10 Google має найкращі оцінки аналітиків щодо перспективи зростання, в тому числі та завдяки прогресу з інтеграції ШІ у свої сервіси.

8. Advanced Micro Device (AMD)

Восьме місце належить ще одному лідеру з виробництва напівпровідників Advanced Micro Device (AMD). Компанія працює в чотирьох сегментах: база даних, клієнт, ігри та вбудовані сегменти.

AMD виявилась досить привабливою для роздрібних інвесторів, які вклали в акції близько $950 млн. З початку року акції AMD зросли на 96%, а за 5 років аж на 755%.

AMD, як і NVIDIA, має великий потенціал зростання завдяки шаленому розвитку технології ШІ, яка потребує використання напівпровідників.

9. Meta (META)

Дев'яту сходинку посідає Meta (META) — власник найбільшої соціальної мережі світу Facebook. Компанія працює у двох сегментах: Family of Apps (Facebook, Instagram, Messenger та WhatsApp) і Reality Labs — метавсесвіт Metaverse.

Meta завдяки невеликій ціні на початку року залучила від роздрібних інвесторів орієнтовно $780 млн. З початку року, станом на 31 травня 2023 року Meta зросла на 127%, а от за 5 років всього на 35%.

Акції Meta значно просіли у 2022 році, це зокрема пов'язано з мільярдними інвестиціями в Metaverse, який поки не приносить прибутку. Але в перспективі ці витрати можуть окупитись та значно збільшити капіталізацію компанії.

10. Microsoft (MSFT)

Десятою сходинкою завершує наш список технологічний гігант Microsoft (MSFT). Корпорація розробляє, ліцензує та підтримує програмне забезпечення, служби та пристрої. Працює в трьох сегментах: продуктивність і бізнес-процеси, інтелектуальна хмара та персональні комп’ютери.

Купити Microsoft — це завжди гарна ідея, і доказ цьому понад $760 млн, які проінвестували роздрібні інвестори. З початку року акції Microsoft зросли на 40% і на 232% за 5 років.

Microsoft інвестував близько 10 млрд в OpenAI, розробника ChatGPT і є одним з лідерів зростання завдяки технології ШІ.

Варто зауважити, що до нашої десятки увійшла Велика п’ятірка компаній BigTech — Apple, Microsoft, Alphabet, Amazon та NVIDIA. Загальна капіталізація яких в травні 2023 року досягла $9 трлн, а це близько 25% вартості всього індексу S&P 500.

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Також всі 8 акцій з нашого списку 10 найкращих акцій увійшли до першої двадцятки акцій з індексу S&P 500, які принесли 7% дохідності, при загальній дохідності індексу S&P 500 7,5% за перший квартал 2023 року.