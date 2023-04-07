Економіка США в гарному стані: що злякало керівництво JP Morgan

Тиждень закінчився і, на перший погляд, нічого драматичного на ринках не трапилося. Індекси майже не змінилися, обсяги торгівлі мізерні, «індекс страху» на мінімумі — все начебто спокійно. Але, як пише засновник First Kyiv Investment Club Іван Компан, інколи тиша буває оманливою, і за нею часом приходить буря.

Предвісники шторму

Про можливу бурю пише у своєму листі до акціонерів Джеймі Даймон, CEO JP Morgan Chase. На його думку, зараз економіка знаходиться в «гарному стані, але попереду грозові хмари». І незважаючи на відносний спокій цього тижня, деякі події та оприлюднені дані справді підтверджують слова відомого банкіра.

Рішення про скорочення видобутку нафти на більше як мільйон барелів на добу, яке OPEC+ дуже несподівано затвердив на самому початку тижня, вказує на те, що картель очікує зниження попиту в найближчому майбутньому.

Звісно, в цьому рішенні є великий елемент політичної боротьби і бажання Саудівської Аравії продемонструвати американцям своє невдоволення політикою США, але політика політикою, а гроші грошима: економічна активність зменшується по всьому світу, що ще раз підтвердив свіжий прогноз МВФ, а разом з нею і попит.

Промислова активність падає. Значення індексу ISM Manufacturing PMI знизилось до 46,3, що менше за очікувані 47,5 та 47,7 у лютому, та є найнижчим значенням із травня 2020-го. Нагадаю, що значення індексу нижче 50 вказують на можливість рецесії, і навпаки, вище 50 — прогнозують економічне зростання. До речі, це вже п’яте поспіль зниження індикатору активності у виробничому секторі, яке недвозначно сигналить про те, що промислові компанії готуються до рецесії.

В галузі «послуг» ситуація трохи краще, але динаміка негативна. ISM Services PMI знизився до 51,2, все ще вище критичної позначки у 50 пунктів, але набагато нижче ніж очікувані 54,4.

Ринок робочої сили поступово охолоджується. Згідно оприлюдненому в середу ADP Report, кількість працюючих у приватному секторі збільшилась у березні на 145 тисяч, що суттєво менше ніж 261 тисяча у лютому та прогнозу у 210 тисяч. Кількість відкритих вакансій на ринку праці (JOLTS) вперше з 2021 року знизилася нижче 10 мільйонів. Кількість заявок з безробіття теж склала більше ніж очікувалося. Побачимо, що продемонструє звіт про стан ринку праці в березні, який буде оприлюднено трохи пізніше, але, швидше за все, й він продемонструє ту ж саму тенденцію.

Минулого тижня жоден з американських банків не оголосив про банкрутство, але на думку експертів криза в банківській індустрії ще далека від завершення.

Дохідність десятирічних державних облігацій США протягом тижня знижувалася набагато швидше ніж короткострокових і досягла мінімумів вересня минулого року, що ще більше викривило криву дохідності і посилило відчуття небезпеки від можливої економічної кризи.

Модель GDPNow, яку використовує ФРС Атланти для прогнозу динаміки ВВП США, вказує на те, що зростання економіки у першому кварталі цього року складе всього 1,7%, а ще тиждень тому — це було 2,5%.

Що чекає на ринки

Як бачите, з огляду на все сказане, можна дійти висновку, що нарешті ми повернулися в нормальний стан мислення, коли погані новини є поганими, а гарні гарними, що власне і продемонструвала динаміка торгів цього короткого торгового тижня. Єдине пояснення, чому індекси все ще тримаються на тлі не дуже гарних новин — це сотні мільярдів доларів, які ФРС влив в систему, щоб допомогти банкам пережити кризу.

Що далі? Ціла сукупність факторів, перерахованих вище, вказує на те, що майбутнє виглядає досить загрозливо і не виключено, що ФРС вже дійшов або майже дійшов до кінця циклу підвищення ставки. Хоча, якщо вірити публічним заявам його керівників, ще одне підвищення, в травні, на 25 б.п., таки відбудеться. Потім пауза та зниження, про яке всі так довго мріяли.

Але…Навряд чи подібні новини підштовхнуть ринок нагору. Швидше, враховуючи причини можливого «розвороту» ФРС, а саме реальну загрозу економічного спаду, потягнуть вниз. Сезон корпоративної звітності, який починається вже наступного тижня, теж навряд чи виправить ситуацію.

Джерел для покращення корпоративних результатів майже немає, а ось причин для зменшення рівнів продажу та прибутковості більше ніж досить. Але не будемо забігати наперед, наступні тижні все покажуть.

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І останнє, якщо вірити історії, то ринки не сягають «дна» раніше, ніж ФРС закінчує цикл підвищення ставки. Як правило, це трапляється через кілька місяців після «розвороту». Так що, схоже, попереду на нас чекають непрості часи, про які пише Джеймі Даймон, і варто задуматися, а чи справді обрій повністю безхмарний, і віра в те, що ринки продовжать зростати, така вже й непохитна.