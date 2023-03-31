Amazon хоче конкурувати з Маском у космосі: чи злетять до небес її акції

Amazon.com готується вступити у конкурентну боротьбу зі SpaceX Ілона Маска, запропонувавши широкосмуговий доступ до Інтернету у всьому світі. У першій половині 2024 року найбільша платформа електронної комерції планує запустити в космос свої перші інтернет-супутники, а після цього провести перші комерційні випробування. Чи знайдеться на цьому ринку місце для ще одного гравця і як новий напрям вплине на акції Amazon, розбирався «Мінфін».

Вихід за межі планети

Програма разгортання широкосмугового інтернету, що реалізується Amazon, — Project Kuiper — названа на честь поясу Койпера, області Сонячної системи за межами восьми основних планет (носить ім'я голландського астронома Джерарда Койпера, який вважається батьком сучасної планетології).

Дослідження в рамках Project Kuiper Amazon розпочала ще у 2018 році. У липні 2020 року Федеральна комісія зі зв'язку США (FCC) надала Amazon ліцензію на розгортання та експлуатацію супутників Project Kuiper.

Ця ліцензія вимагає від Amazon розгорнути та розпочати експлуатацію, щонайменше, половини супутникового угруповання до липня 2026 року. «Ми на шляху до того, щоб укластися в цей термін», — заявив представник Amazon. Тому для компанії є надважливішим якнайшвидше почати запуски супутників.

Завдяки багатомільярдним угодам Amazon із United Launch Alliance, Bezos's Blue Origin у США та Arianespace у Європі, очікується, що протягом наступних п'яти років у рамках Project Kuiper буде проведено 92 запуски.

У лютому цього року FCC дала Amazon остаточне добро на запуск супутників після того, як платформа електронної комерції представила план захисту космосу від потенційного збільшення космічного сміття під час розгортання свого проєкту.

Невдовзі після цього Amazon розкрила деталі свого космічного проєкту та прайси на майбутні послуги. Amazon використовуватиме таку ж саму технологію, яка лежить в основі Starlink. Так само для прийому інтернету з супутника застосовуватимуться термінали, які роздаватимуть його далі для інших користувачів.

За словами віце-президента Amazon Дейва Лімпа, перші супутники компанія планує запустити у 2024 році, тоді ж почнеться і бета-тестування комерційного використання нової мережі.

За попередньою інформацією, загалом Amazon планує вивести на орбіту 3 236 супутників. Не виключено, що з часом їхня кількість зростатиме. Для порівняння: у Starlink вже близько 3,5 тис. супутників, а у 2026 р. їхня кількість зросте до 12 тис.

Для розбудови супутникового інтернету Amazon планує інвестувати $10 млрд — щоправда, це не одномоментні витрати. Передбачається, що вони будуть розтягнуті до 2030 року.

Щодо вартості підключення до супутникового інтернету, компанія розкрила лише деякі дані. Передбачається, що клієнтам запропонують 3 види терміналів: розміром 7×7, 11×11 та 19×30 дюймів. Найменші будуть значно компактніші, ніж у Starlink. Швидкість передачі даних, залежно від розміру терміналу, становитиме від 100 мегабіт на секунду до 1 гігабіту на секунду.

Попередньо компанія повідомила, що термінал розміром 11 дюймів зі швидкістю 400 мегабіт на секунду коштуватиме близько $400. Розмір абонентської плати за його використання поки що невідомий. Для порівняння: термінал Starlink коштує у США $599, а щомісячна плата за його використання становить від $90 до $120, залежно від завантаженості мережі конкретного регіону.

Навіщо Amazon супутниковий інтернет

Ілон Маск сприймає Project Kuiper, як копію свого Starlink. У будь-якому випадку, офиційно про свої космічні амбіції Amazon заявила у 2019 році, саме після запуску Starlink, що змусило Маска присвятити окремий пост у Твіттері проєкту Amazon, в якому він назвав Безоса, тодішнього генерального директора платформи, «тим, що копіює».

Для Amazon запуск супутникового інтернету — це значною мірою статусний та соціальний проєкт. Компанія демонструє, що вже далеко не лише ритейлер, і здатна вирішувати складні технологічні завдання. Крім цього, компанія підкреслює важливе значення ініціативи для суспільства, мовляв, кожен третій житель планети все ще ніколи не користувався Інтернетом. Хоча очевидно, що справа тут, здебільшого, у вартості послуг, і досить дорогі термінали не стануть ключовим інструментом вирішення проблеми.

Оглядачі звертають увагу, що супутниковий проєкт має синергію з іншими напрямами діяльності Amazon. Мовляв, чим більше людей мають доступ до Інтернету, тим більше вони купуватимуть товари онлайн та активніше використовуватимуть хмарні технології. Однак, експерти скептично ставляться до такої вигоди. Поширення Інтернету відбуватиметься незалежно від того, чи виходитиме на цей ринок Amazon.

Водночас, вже зараз спостерігачі вказують на ряд проблем, з якими зіштовхнеться компанія в новій сфері.

По-перше, вона суттєво відстає від компанії Маска, яка вже має велике сузір'я супутників та близько 1 млн клієнтів у всьому світі.

Також Starlink — це підрозділ космічної компанії SpaceX, яка використовує для запуску власні ракети. Фактично, платить сама собі. Натомість, Amazon використовує сторонніх підрядників. Звісно, частину запусків візьме на себе Blue Origin, але, незважаючи на одного із Amazon засновника, це незалежні одна від одної компанії.

Крім цього, Amazon, хоча й зробив перші супутники, не має значного досвіду їх промислового виробництва. При цьому, навіть Starlink зараз має проблеми з отриманням комплектуючих, тому новачок на ринку навряд чи зможе дотриматись попереднього плану виробництва.

Ще однією проблемою стануть державні та приватні програми поширення широкосмугового інтернету у США. За словами редактора Light reading Ніколь Фераро, інвестиції в цей напрям становитимуть понад $40 млрд, і завдяки цьому швидкісний інтернет з'явиться, в тому числі, у віддалених куточках країни. А ось ринок для космічних компаній звузиться.

Перевагою Amazon можна вважати те, що компанія вже проаналізувала досвід Starlink, а тому намагатиметься уникати помилок головного конкурента. Крім цього, керівники Amazon запевняють, що їхні термінали не лише менші та дешевші, ніж у компанії Маска, але й технологічно кращі.

Незважаючи на це, на думку експертів, супутниковий інтернет почне приносити Amazon відчутний грошовий потік лише ближче до 30-х років.

Читайте також: Як купити акції Apple та Tesla без відкриття рахунку у іноземного брокера

«Враховуючи горизонт рентабельності та всі пов’язані з цим ризики, здається малоймовірним, що проєкт Kuiper зараз матиме якийсь вплив на показники акцій Amazon. Тому купувати чи продавати акції на основі потенціалу цього проєкту — це більше азартна гра, а не інвестиція. Проєкт знаходиться на початковій стадії і приблизно на чотири роки відстає від конкурента Starlink», — зазначає автор досліджень Amazon та ринку ритейлу Сіро Рібейлі.

Перспективи Amazon

Минулий рік виявився непростим для компанії. За підсумками 2022 р. вона зазнала $2,7 млрд збитків, хоча у 2021 р. заробила рекордні $33 млрд, а у 2020 р. — $21 млрд. Загалом, компанія вперше стала збитковою від 2014 року.

Щоправда, основна причина фінансових втрат не в операційній діяльності, а в невдалих інвестиціях. Amazon належить 20% виробника електромобілів Rivian, вартість якого обвалилась у 5 разів.

Ключовими для компанії наразі є 2 напрями — ритейл та хмарні технології. Крім цього, Amazon — помітний гравець на ринку відео та музичного стрімінгу, але використовує їх переважно як маркетинговий хід для підписки на преміум-обслуговування в інтернет-магазині. Також компанія випускає низку електронних товарів, зокрема, електронні книги, розумні колонки, роутери тощо.

На фоні глобального економічного спаду Amazon готує масштабні звільнення. На початку березня під скорочення потрапили 18 тис. працівників, а в березні до них додалися ще 9 тис.

«Враховуючи нестабільність економіки, в якій ми живемо, і невизначеність, яка існує у найближчому майбутньому, ми вирішили оптимізувати наші витрати та кількість персоналу», — пояснив це рішення генеральний директор компанії Енді Джессі.

Водночас, компанія продовжує активно інвестувати, насамперед, у хмарні сервіси. Amazon повідомив, що вкладе $35 млрд до 2040 року у центр обробки даних у Вірджинії, ще $6 млрд — в обчислювальний центр в Малайзії та $4,4 млрд — в Індії.

Окрім посилення позицій на ринку хмарних технологій, Amazon не забуває і про ритейл, плануючи розширити кількість центрів доставки у день замовлень. Це дозволить збільшити кількість передплатників преміум-пакету.

Наразі компанія важко переживає глобальні економічні труднощі. За рік вартість її акцій знизилась майже на 40%. Водночас, за опублікованим у березні прогнозом JP Morgan, через рік акції Amazon мають зрости на 35%. Скромніший у своєму прогнозі інвестиційний банк Needham, який очікує подорожчання акцій приблизно на 20%.

Читайте також: BlackRock в Україні: що насправді тут робитиме інвестиційний гігант

Основна причина оптимістичних настроїв — посилення ролі компанії на ринку хмарних технологій та покращення її фінансових показників. Натомість, космічні технології оглядачі, як правило, не згадують. Якщо вони і посядуть вагоме місце у звітності Amazon, то точно не найближчими роками.