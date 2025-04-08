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8 квітня 2025, 18:00

Rheinmetall вже коштує дорожче за Volkswagen і планує купити його заводи

Ринкова капіталізація найбільшого виробника військового обладнання Німеччини Rheinmetall сягає 54 млрд євро, в той час як один із найбільших автовиробників світу Volkswagen оцінюється ринком у 44 млрд євро. Хоча ще декілька років тому автоконцерн був дорожчим у 70 разів. Як компанії помінялися місцями, розповідає колишній президент «Київстар» Петро Чернишов.

Ринкова капіталізація найбільшого виробника військового обладнання Німеччини Rheinmetall сягає 54 млрд євро, в той час як один із найбільших автовиробників світу Volkswagen оцінюється ринком у 44 млрд євро.

«Germany is back» — сказав би хто-небудь на фоні гусеничного гуркоту. Rheinmetall — виробник танків, гармат і всього, що гримить, — тепер коштує більше, ніж гордість німецького автопрому — Volkswagen.

На графіку видно, як Volkswagen падає зі 140 млрд євро у 2021 році (а тоді ще ніхто й не думав про китайський електромобільний апокаліпсис) і повільно повзе донизу, а Rheinmetall тихенько сидів собі на 2 млрд євро, потім щось клацнуло (підозрюю, не лише в танковій башті), і до 2025 року він вже поруч із Volkswagen. Не на парковці, а за капіталізацією.

Танки тепер — «нові електрокари», завдяки геополітиці і держзамовленням.

Rheinmetall настільки відчув свою силу, що навіть розглядає ідею — увага! — купити завод Volkswagen в Оснабрюці. Щоб робити там не Passat, а Panzer. Це не іронія. Це німецький постіндустріальний реалізм.

Політики цю трансформацію називають не «переозброєнням», а «реіндустріалізацією». Бо звучить цивільніше, ніж «ми переобладнаємо завод із електрокарів на артилерію».

Ну, принаймні поки що не чіпляють номерні знаки на гаубиці.

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Якщо коротко, то Європа вирішила, що майбутнє — це не електромобілі, а добре змащені гусениці. І доки одні рятують клімат, інші рятують бюджети контрактами на оборонку. Тепер стежимо за новинами й очікуємо, що або Маск, або Китай винайдуть і почнуть виробляти електротанки!

Автор:
Чернишов Петро
підриємець, екс-президент Київстар Чернишов Петро
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Коментарі - 1

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Три літри
Три літри
8 квітня 2025, 18:20
#
Ніколи не подобався Фольксваген.

А от про чудо пушки Рейна я знаєв ще десь з часів ковіда коли вони як раз викладали ролики як ними зручно знищувати дрони.
https://youtu.be/bdwjcayPuag?si=5FfkN8a9Jxhp7Xpi
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