Rheinmetall вже коштує дорожче за Volkswagen і планує купити його заводи

Ринкова капіталізація найбільшого виробника військового обладнання Німеччини Rheinmetall сягає 54 млрд євро , в той час як один із найбільших автовиробників світу Volkswagen оцінюється ринком у 44 млрд євро. Хоча ще декілька років тому автоконцерн був дорожчим у 70 разів. Як компанії помінялися місцями, розповідає колишній президент «Київстар» Петро Чернишов.

«Germany is back» — сказав би хто-небудь на фоні гусеничного гуркоту. Rheinmetall — виробник танків, гармат і всього, що гримить, — тепер коштує більше, ніж гордість німецького автопрому — Volkswagen.

На графіку видно, як Volkswagen падає зі 140 млрд євро у 2021 році (а тоді ще ніхто й не думав про китайський електромобільний апокаліпсис) і повільно повзе донизу, а Rheinmetall тихенько сидів собі на 2 млрд євро, потім щось клацнуло (підозрюю, не лише в танковій башті), і до 2025 року він вже поруч із Volkswagen. Не на парковці, а за капіталізацією.

Танки тепер — «нові електрокари», завдяки геополітиці і держзамовленням.

Rheinmetall настільки відчув свою силу, що навіть розглядає ідею — увага! — купити завод Volkswagen в Оснабрюці. Щоб робити там не Passat, а Panzer. Це не іронія. Це німецький постіндустріальний реалізм.

Політики цю трансформацію називають не «переозброєнням», а «реіндустріалізацією». Бо звучить цивільніше, ніж «ми переобладнаємо завод із електрокарів на артилерію».

Ну, принаймні поки що не чіпляють номерні знаки на гаубиці.

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Якщо коротко, то Європа вирішила, що майбутнє — це не електромобілі, а добре змащені гусениці. І доки одні рятують клімат, інші рятують бюджети контрактами на оборонку. Тепер стежимо за новинами й очікуємо, що або Маск, або Китай винайдуть і почнуть виробляти електротанки!