На фінансових ринках відбулася гучна подія: раптово «луснув» 16-й за розміром активів банк США Silicon Valley Bank, який спеціалізувався на обслуговуванні стартапів. А слідом за SVB регулятори закрили його конкурента — нью-йоркський Signature Bank, який користувався популярністю у власників криптовалют. Чому це сталося і які можуть бути наслідки, «Мінфіну» розповів голова департаменту корпоративного аналізу групи ICU Олександр Мартиненко.
Чому крах Silicon Valley Bank може допомогти ринку акцій, але ненадовго
Помилка менеджменту чи системний збій
Каліфорнійський Silicon Valley Bank, шістнадцятий за розміром банк у США, за рішенням Федеральної корпорації зі страхування депозитів припинив діяльність минулого четверга. Як видно з назви, банк спеціалізувався на кредитному обслуговуванні компанії сектору високих технологій. Банк також активно залучав від галузі депозити, які складали левову частку його активів. Саме це й стало однією з причини катастрофи.
На відміну від індивідуальних клієнтів, американський корпоративний бізнес є дуже чутливим до змін у ставках. І коли, з подачі ФРС, ставки на борговому ринку почали швидко зростати, корпоративні клієнти SVB почали знімати з депозитів кошти, намагаючись знайти їм вигідніше застосування.
І тут на банк чекала ще одна проблема. Значну частку грошей від розміщення депозитів SVB витратив на купівлю довгострокових казначейських облігацій. Підйом ставок ФРС призвів до значного зниження вартості цих паперів: спроби банку компенсувати відтік депозитів за рахунок продажу «трежерів» призвів до збитків в $1,8 млрд. Відчайдушна спроба продати акції теж провалилася: відтік депозитів перетворився на панічну втечу, а акції банку впали на 60% у перший же день.
Увечері в неділю регулятори повідомили про закриття через схожу ситуацію ще одного невеликого банку Signature в Нью-Йорку. Цілком очікувано ринки охопив страх, що за цими двома банками підуть й інші. Втім, аналітики та спостерігачі галузі, які кинулися розбиратися з ситуацією, майже одностайно констатували: така згубна структура балансу притаманна дуже небагатьом американським банкам.
Дійсно, чимало банків у країні свого часу інвестували значні суми в казначейські облігації, що ще довго обтяжуватиме їхні прибутки, а у разі продажу — коштуватиме їм солідної частки капіталу. Втім, загалом зростання ставок для галузі залишається вигідним, тому що веде до підвищення оцінки кредитних портфелів.
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Чи може падіння SVB та Signature перерости в ширшу фінансову кризу
Якщо вірити вищезгаданим висновкам аналітиків — в системну кризу навряд чи. Є високий ризик кризи довіри, яка може швидко набути ланцюгового характеру. Навіть в надійних великих банках під страхом невідомого може початися втеча депозитів. Тут вже будуть потрібні рішучі дії регуляторів і влади, які мають продемонструвати, що вкладенням нічого не загрожує. І такі перші кроки вже зроблені, включаючи навіть заспокійливий виступ президента Байдена, а також обіцянки компенсувати 100% незастрахованих депозитів.
Не виключено, що також знадобляться рішучіші дії, щоб вгамувати фінансові ринки. Останнім часом інвестори й так були знервовані через можливі руйнівні наслідки надвисокого темпу підвищення ставок центробанками. Тим паче, що ФРС досі твердо налаштована й надалі підвищувати ставки. Лише за понеділок ключовий індекс акцій банківського сектору — KBW — втратив майже 11%, а акції десяти банків впали на понад 20%.
Проте, якщо криза поширюватиметься, ФРС може навіть прийняти рішення знизити ставки, як вона вже це неодноразово робила у складних ситуаціях. І ринки вже передчувають це: стрімко падають дохідності казначейських облігацій, а все більша кількість інвестиційних банків очікують, що ФРС не почне підвищувати ставки на найближчому засіданні у березні. Отже, заспокоїти ринки цілком можливо, принаймні, на деякий час. Ціною цього буде, на жаль, ще стійкіша інфляція та вища невизначеність.
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Чи відобразилось закриття американських банків на Україні
Відповідь коротка — ні. Втеча капіталів у «безпечні гавані» казначейських облігацій США, всупереч очікуванням, особливо не зачепили боргові ринки країн, що розвиваються, і один із їхніх ключових індикаторів — індекс EMBI — навіть підріс минулого тижня на незначні 0,3%. Майже без змін залишилися й котирування українських єврооблігацій, які наразі перебувають у діапазоні 17−24 центів за долар.
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