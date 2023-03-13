Інвестори тікають з акцій Signature Bank та SVB: найбільші падіння та злети минулого тижня

Цей біржовий тиждень починається активно — ф'ючерси на ключові індекси відіграють п'ятничне падіння та торгуються в плюсі приблизно на 2,5%. Діловий світ обговорює закриття банків у США — Silicon Valley Bank та Signature Bank, New York. 14 березня вийдуть дані щодо інфляції у Штатах за лютий (Індекс споживчих цін, CPI). Макроекономічна статистика цього тижня є особливо важливою напередодні березневого засідання ФРС. Про підсумки минулого тижня і головні події цього розповість інвестиційний аналітик Олег Лисенко.

Злети тижня

VEON (NASDAQ:VEON) +2 156,4%

Нідерландська телеком-компанія з невеликою капіталізацією (менш ніж $2 млрд) та низькою ціною на акції підскочила на неймовірні 2,2 тис. відсотків.

Тут цікаво все. По-перше, VEON — це колишній VimpelCom Ltd. Основний виторг до осені 2022 року вона отримувала від російського Beeline, а потім прийняла рішення продати російський бізнес та стати міжнародним телеком-гравцем.

Ривку у зростанні акцій компанія не зобов'язана ані своїм показниками, ані звітності, ані технологічним досягненням. Суть у тому, що компанія перезапускає свої ADR — депозитарні розписки — у співвідношенні 1:25 (1 стара на 25 нових). По суті, те, що відбувається, відповідає тому, що відбувалося б з акціями при зворотному дробленні акцій.

Таке рішення компанія ухвалила, оскільки їй необхідно збільшити ціну своїх акцій для лістингу. Акції компанії раніше торгувалися нижче за мінімальну ціну в $1, необхідну для лістингу на Nasdaq. Зараз акції торгуються за $16,16 за папір.

SFT (NASDAQ:SFT) +620,8%

Друга цікава компанія з малою капіталізацією: Shift Technologies. Ця e-commerce платформа для вживаних автомобілів за останній рік переживала не найкращі часи: загалом, її акції за цей період пішли донизу на 92%.

Минулого тижня вона оголосила про проведення зворотного спліту 1 до 10 своїх звичайних акцій класу A, номінальною вартістю 0,0001 дол. США за акцію («звичайні акції»). Прості акції Shift почали торгуватися з поправкою на подрібнення з відкриття ринку 8 березня.

Як і у випадку з VEON, компанія проводить це зворотне дроблення для того, щоб зберегти лістинг на Nasdaq. Дрібниці не вистачає — протриматися в ціні $1 за акцію, щонайменше, 10 робочих днів — до 3 квітня.

Після зворотного спліту номінальна вартість звичайних акцій залишиться незмінною. Випускати дробові акції не будуть, акціонери замість отримання таких акцій отримають грошовий еквівалент.

Uniper (FRA:UN01) +9,2%

Серед світових компаній з капіталізацією понад $10 млрд на перше місце за зростанням за тиждень прорвався німецький газовий гігант Uniper.

Компанія зазнала рекордних збитків минулого року через газову війну і була націоналізована. Її акції за останній рік впали на 92%, скоригований до оподаткування збиток у 2022 році склав 10,9 млрд євро, скоригований чистий збиток — 7,4 млрд євро.

Тепер компанія розраховує повідомити про скоригований прибуток до відрахування відсотків і податків у 2023 році «вище за рівень попереднього року». Скоригований чистий прибуток також збільшується.

Падіння тижня

SVB Financial Group (NYSE:SIVB) -62%

Silicon Valley Bank, що базується у Каліфорнії, на фоні визнання банкрутом, активно знижувався. Це друге в історії США найбільше банкрутство після закриття банку Washington Mutual (2008 рік).

Silicon Valley Bank входив до числа 16 найбільших банків країни та спеціалізувався на роботі зі стартапами. Банк оголосив про плани залучити до $1,75 млрд, після чого інвестори почали активно знімати кошти з рахунків. У п'ятницю регулятори наклали арешт на активи SVB.

Із початку року ціна акцій компанії SVB Financial Group знизилася на 74%.

Signature Bank (NYSE:SBNYP) -27,4%

До вже закритих американських банків Silvergate Bank та SVB приєднався ще один — Signature Bank. Він закрився буквально одним днем, що стало шоком для акціонерів та керуючої компанії.

Signature Bank був досить схожий на SVB — стартапери, як клієнти, інвестиції в цифрові активи та співробітництво з криптобіржами. Проте, Signature Bank був майже вдвічі меншим. У 4-му кварталі депозити Silvergate впали на 52%, а у Signature — на 14%. Рішення про закриття банку з Нью-Йорка ухвалили ФРС США, Мінфін США та Федеральна Комісія зі страхування вкладів через «системні ризики».

Із початку року ціна акцій компанії Signature Bank знизилася на 25%.

DocuSign Inc (NYSE:DOCU) -23%

Акції DocuSign різко впали на премаркеті у п'ятницю: несподівана відставка фінансового директора Синтії Гейлор стурбувала інвесторів. Гейлор йде без призначеного наступника менше, ніж через два роки роботи, хоча компанія обіцяла плавний перехід. Ця новина додала розчарування після тьмяного звіту про 4-й квартал за минулий рік.

Прибуток і виручка трохи перевершили очікування: прибуток на акцію склав $0,65, замість очікуваних $0,52, а виручка на $20 млн перевищила прогноз в $660 млн. Але прогноз компанії на поточний квартал не вразив інвесторів. Акції DocuSign впали на 12,6% на премаркеті, що також відбулось через негативне ставлення до «збиткових технологічних» компаній, спричинене новинами від Silicon Valley Bank у четвер.

Із початку року ціна акцій компанії DocuSign Inc знизилася на 12%.

Головні події тижня

13 березня — понеділок

Емітенти виплачують дивіденди: Avient Corp (AVNT), Belden Inc (BDC).

Звіти емітентів: Dlocal Ltd (DLO), YY Inc (YY), Tod's SpA (TOD).

У США опублікують індекс тенденцій на ринку праці (лют).

14 березня — вівторок

Емітенти виплачують дивіденди: Merck & Company Inc (MRK), Digital Realty Trust Inc (DLR), The Mosaic Company (MOS).

Звіти емітентів: Dlocal Ltd (DLO), YY Inc (YY), Tod's SpA (TOD).

У Британії вийде число заявок на допомогу з безробіття (лют).

США опублікує індекс споживчих цін (лют).

У США вийде індекс роздрібних продажів Redbook (р/р).

15 березня — середа

Емітенти виплачують дивіденди: ADT Inc (ADT), Everest Re Group Ltd (RE), LKQ Corporation (LKQ).

Звіти емітентів: Adobe Systems Incorporated (ADBE), PDD Holdings Inc DRC (PDD), Bayerische Motoren Werke AG Pref (BMWG_p).

Франція опублікує індекс споживчих цін (лют).

У єврозоні вийдуть цифри щодо обсягу промислового виробництва (січ).

США опублікує індекс цін виробників (PPI) (лют).

У США вийде цифра за обсягом роздрібних продажів (лют).

16 березня — четвер

Емітенти виплачують дивіденди: Walmart Inc (WMT), Prologis Inc (PLD), Coca-Cola Co (KO).

Звіти емітентів: Fedex Corp. (FDX), Dollar Generall Corp. (DG), Jabil Inc (JBL).

США опублікує кількість виданих дозволів на будівництво (лют).

США озвучить індекс виробничої активності від ФРБ Філадельфії (берез).

У єврозоні буде рішення щодо процентної ставки (берез).

17 березня — п'ятниця