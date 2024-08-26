Чому дешева розчинна кава стає дорогим напоєм

Зручність приготування розчинної кави підкорила споживачів під час пандемічних локдаунів, що призвело до сплеску попиту на нього. Зараз зростання дещо пішло на спад, оскільки люди почали повертатися в офіси та кав'ярні, але частина споживачів, які скуштували розчинну каву, залишилися йому вірними, пише Bloomberg. «Мінфін» публікує головне.

Споживачі більше, ніж будь-коли, насолоджуються розчинними та готовими до вживання кавовими напоями, а світове споживання розчинної кави цього року перебуває на шляху до рекордного максимуму.

Це призводить до зростання попиту на зерна робусти, які зазвичай використовуються у приготуванні розчинної кави, а точніше — «забезпечують кращу екстракцію кофеїну для напоїв», кажуть експерти.

Зростає споживання у Китаї, і це додатково стимулює зростання імпорту розчинної кави. Крім того, переходу на дешевші кавові суміші сприяло підвищення вартості життя у всьому світі.

Згідно з даними, представленими Keurig Dr Pepper Inc. на міжнародному семінарі у травні, вартість готової до вживання кави в банках або пляшках у США минулого року склала $4 млрд. Згідно з тими ж даними, до кінця 2023 року ринок зростав у середньому на 5% на рік протягом трьох років.

Попит зростає, а посуха в країні-ключовому виробнику робусти — В'єтнамі — призвела до злету цін до найвищого рівня з 1970-х років. Зростання цін на робусту підняло ф'ючерси більш ніж на 65% цього року, досягнувши максимуму $4728 за тонну в п'ятницю. Перекрити це зростання не змогли навіть рекордні постачання від другого великого виробника — Бразилії.

Джерело: Bloomberg

Як виходять зі становища

Робуста завжди вважалася кавою нижчої якості, ніж арабіка. Однак злет попиту та цін на розчинну каву та кавові напої призвели до того, що виробники зараз намагаються заміняти робусту арабікою.

Багато обсмажувачів кави змішують зерна робусти та арабіки, оскільки зерна робусти надають кави більш насичений смак, але асоціюються з гірким присмаком. Коригування співвідношення двох сортів допомагає керувати витратами, коли збої стосуються частини ланцюжка постачань.

Крім того, сплеск попиту на робусту підштовхує обсмажувачів до пошуку дешевших альтернатив на ринку арабіки. Хоча арабіка вважається високоякісним зерном, не всі зерна однакові. Зерна меншого розміру і з великою кількістю дефектів можуть коштувати дешевше за ф'ючерсні ціни. Саме ці дешевші види арабіки обсмажувачі зазвичай використовують для заміни робусти.

Ця заміна не надто допомогла, призвівши до дуже незначного зниження попиту. Volcafe Ltd., один з найбільших у світі торговців кавою, раніше цього року заявив, що попит на робусту повинен буде ще більше впасти, щоб пом'якшити дефіцит постачань, і прогнозує четвертий рік дефіциту в сезоні, що починається у жовтні.

Читайте також: Чому шоколад коштує дорого, і це не зміниться

Кава дорожчатиме

За словами Бруно Гієстаса, комерційного директора бразильської компанії з обсмажування кави Realcafé, виробники кави ризикують виявитися «затиснутими» між високими витратами на виробництво та небажанням роздрібних торговців підвищувати ціни через страх знизити продажі.

JM Smucker Co., чиї бренди включають Folgers та Café Bustelo, вже підняв ціни на частину свого кавового портфеля на початку цього року. Nestle SA, якій належить бренд розчинної кави Nescafé, стикається з «тиском на витрати на виробництво як кави, так і какао», що позначиться на маржі у другій половині року, сказала фінансова директорка Ганна Манц на телефонній конференції 25 липня.

У деяких випадках якісніша робуста навіть перевершила ціни на арабіку. Наприклад, Nguyen Coffee Supply у Нью-Йорку закуповує робусту з В'єтнаму, яка має більш високу якість та ціну, ніж зерна робусти. Ця кава дорожчала щороку з моменту заснування компанії у 2018 році. Причина в тому, що фермери застосовують більш трудомісткі процеси, і обсмажучаі цього року вперше платять більше за робусту, ніж за арабіку, — сказала засновниця Сара Нгуєн.

Деякі компанії працюють над покращенням якості та смаку робусти за допомогою агрометодів, таких як ручний збір кавових ягід тільки на піку зрілості. Ці інвестиції у в'єтнамську робусту можуть зробити цей сорт не просто економічно ефективним компонентом у кавових сумішах, а й «дійсно приголомшливою» альтернативою високоякісним зернам арабіки, сказала Деббі Маллін, засновниця Copper Cow Coffee.

Це особливо актуально з урахуванням того, що робуста, швидше за все, продовжить нарощувати свою частку на ринку, оскільки цей сорт більш стійкий до спеки та хвороб, ніж арабіка.