Чому шоколад коштує дорого, і це не зміниться, — Bloomberg

Хоча ф'ючерси на какао трохи впали, порівнюючи з піками початку року, вони все ще торгуються втричі дорожче, ніж було п'ять років тому. У чому причина подорожчання цього продукту і чи може це змінитися, розповідає Bloomberg. «Мінфін» публікує переклад ключових тез.

Проблеми фермерського виробництва

Мусса Конате — оптиміст, який поєднує надію з обережністю: минулого сезону його врожай какао був знищений хворобою. Незабаром новий збір урожаю та перспективи на його маленькій фермі у Кот-д'Івуар покращуються. Дерева плодоносять рясно, а листя має здоровий зелений колір.

Ця сприятлива ситуація відображає покращення на всьому західноафриканському поясі какао. Ці тенденції мають допомогти пом'якшити величезний дефіцит постачань, що спровокував рекордне зростання цін цього року. Погода покращилася, а 47-річний фермер нарешті отримав пестициди, щоб зменшити шкоду, завдану хворобою «здуття пагонів». Він очікує на те, що врожай буде значно вищим, ніж одна тонна, зібрана минулого сезону.

Проте проблеми, які давно заважають індустрії, залишаються невирішеними. Це означає, що ціна на боби, з яких роблять шоколад, навряд чи повернеться до нижчих рівнів, що були раніше.

«Здуття пагонів» — невиліковна хвороба, і фермери не мають іншого вибору, окрім як вирубувати хворі дерева. У Кот-д'Івуарі мільйон плантацій какао, більшість із них належать дрібним господарствам із обмеженими ресурсами, які не мають можливості навчатися новим агротехнікам. Плантація Конате площею 3,5 гектара — одна з трьох ділянок, які він обробляє із трьома дружинами та дев'ятьма дітьми, — усіяна вирубаними стовбурами.

«Багато фермерів не знають, що для запобігання поширенню вірусу не можна використовувати ту ж мачету, якою вирубували заражені дерева», — сказав він.

Такі проблеми, ймовірно, збережуть ціни значно вищими за історичні норми, навіть попри покращення погоди і те, що деякі аналітики очікують, що світове виробництво перевищить попит вперше за чотири сезони.

Аналітики підрозділу BMI компанії Fitch Solutions прогнозують, що ф'ючерси на какао на другий місяць у Нью-Йорку коштуватимуть у середньому $7 000 за тонну у 2024 році. Це помітно нижче, ніж $11 000 на початку цього року, проте протягом декількох десятиліть найактивніші ф'ючерси в середньому коштували менше $2 000.

«Ми точно не бачимо потенціалу для значного профіциту. Наступними місяцями може статися багато всього», — сказав Стів Уотерідж із Tropical Research Services. «Ринок, найімовірніше, буде збалансованим», — додав він.

Довгострокові проблеми, з якими стикається індустрія какао у регіоні, варіюються від хвороб врожаю до зміни клімату. Потрібно щонайменше три роки, щоб дерево какао досягло зрілості і почало плодоносити, що обмежує швидкість збільшення виробництва.

Гана та Кот-д'Івуар також встановлюють ціни на какао на рівні плантацій заздалегідь. Це давня практика для захисту фермерів від нижчих, ніж очікувалося цін, що знижує стимул збільшувати постачання у відповідь на зростаючий ринок. Обидві країни зробили деякі зміни. Але декілька фермерів повідомили Bloomberg, що вони все ще не можуть дозволити собі купити достатньо добрив та пестицидів або найняти більше робочої сили для обрізання дерев або ручного запилення, що могло б допомогти збільшити врожайність.

Уряди також перешкоджають іноземним інвестиціям, які могли б збільшити виробництво. Статус-кво дає Кот-д'Івуару та Гані — світовим виробникам номер один і два, які забезпечують понад половини світових постачань, — сильний вплив на ринок, і вони не збираються відмовлятися від нього.

Саме тому очікуване відновлення виробництва у Західній Африці здебільшого буде зумовлене кращою погодою: Ла-Нінья принесе сприятливіші умови в регіон пізніше цього року. У Кот-д'Івуарі ранні підрахунки показали, що виробництво може зрости приблизно на 10%, порівнюючи з минулим сезоном, — до 2 мільйонів тонн.

Але жодних гарантій немає: згідно з даними Брендона Фокса, оперативного метеоролога компанії Maxar Technologies, суха погода, що спостерігалася у липні та серпні, призвела до недостатньої вологості ґрунту, що обмежує зростання врожаю.

Небезпечні хвороби знищують плантації

Згідно зі звітом Міжнародної організації какао, що посилається на місцевого регулятора, значну частину регіону Гани — центр какао в країні — заражено хворобою «здуття пагонів». Жеремі Кан Куассі, директор із підтримки сільськогосподарського розвитку в Le Conseil du Cafe-Cacao, регулятора індустрії Кот-д'Івуару, повідомив, що близько 200 000 гектарів какао плантацій були знищені, щоб зупинити поширення хвороби. Це лише мала частина з 3,5 млн га, що знаходяться під культивацією в країні. Але Уотерідж вважає, що близько чверті ферм заражені, та інші фахівці індустрії погоджуються, що проблема є значною.

«На жаль, це, ймовірно, лише вершина айсберга, тому що немає масштабного тестування всіх дерев без симптомів», — сказав Саня Фабріо, директор із розвитку бізнесу в SwissDeCode, компанії, що розробляє інструменти для тестування на хворобу «здуття пагонів».

Єдиним відомим засобом є вирубування заражених дерев та тих, що їх оточують, але фермерів важко переконати у необхідності знищувати, здавалося б, здорові стовбури. Європейські регулювання, що насуваються, з боротьби з вирубкою лісів, які означають, що фермери не можуть просто вирубувати ліси для створення нових плантацій, ускладнюють спроби переміститися до незаражених районів.

Які країни зароблять

Проте фермери в Камеруні та Нігерії також розраховують зібрати більше бобів у сезоні 2024−25 років. І, на відміну від своїх сусідів у Кот-д'Івуарі та Гані, вони виграли від нещодавнього зростання цін, заробляючи у понад утричі більше за своїх колег.

«Ми ніколи не досягали такого рівня цін раніше», — сказав Монда Бакао, який продав боби зі своєї ферми в Ндомі, південний захід Камеруну, за понад 6000 франків КФА ($10) за кілограм, що вшестеро більше попереднього врожаю. «Якщо ця тенденція продовжиться до основного врожаю, багато фермерів справді стануть багатими».

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«Високі ціни спонукають багатьох людей зайнятися вирощуванням какао», — вважає Муфутау Аболарінва, президента Асоціації какао Нігерії. Він очікує, що врожай 2024−25 років становитиме 285 000 метричних тонн, порівнюючи з 270 000 тоннами у 2023−24 роках.