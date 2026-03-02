Multi від Мінфін
2 березня 2026, 14:30

Пенсія за свій рахунок: які вкладення дали кращий результат в перспективі 10, 20 і 30 років

Нещодавно «Мінфін» провів опитування, аби дізнатися у наших читачів, на які гроші вони збираються жити на пенсії. Нагадаємо, лише 16% респондентів відповіли, що після завершення трудової діяльності розраховують жити на державну пенсію. 29% учасників опитування відповіли, що збираються жити на дохід, отриманий від інвестицій в облігації, акції, фонди та криптоактиви. Ще 17% респондентів планують забезпечувати себе в старості коштом оренди нерухомості. Водночас лише 3% опитаних розраховують на недержавні пенсійні фонди, а 4% — на накопичувальне страхування життя. «Мінфін» вирішив розібратися, чи підтверджується такий вибір попередньою динамікою вказаних активів, і перевірити, які фінансові стратегії були найприбутковішими на горизонті 10, 20 і 30 років.

Нещодавно «Мінфін» провів опитування, аби дізнатися у наших читачів, на які гроші вони збираються жити на пенсії.

Розрахунок накопичень при щомісячному вкладенні $100 в S&P 500

Уявімо, що кожен місяць вам вдавалось вкладати $100 в індекс S&P 500, який включає 500 найбільших компаній США й часто використовується як орієнтир для пенсійних накопичень: замість вибору окремих акцій інвестор купує ринок загалом.

Яку суму можна було б накопичити станом на 1 січня 2026 року, якщо почати інвестувати 1 січня 2016 року, 1 січня 2006 року та 1 січня 1996 року? Розрахунок базується на історичній середній дохідності індексу з урахуванням дивідендів — близько 10−11% річних. Фактичні результати могли б відрізнятися залежно від конкретних дат входу та волатильності, однак наведені цифри дають реалістичне уявлення про масштаб ефекту складних відсотків.

Період 2016−2026 (10 років, 120 внесків)
Внески: $100×120 = $12 000
Середня дохідність за період: ~11−12% річних
Орієнтовний результат: близько $22 000−23 000 (+85−92%)

За десятиліття вкладення майже подвоюються. На цей період припали та пандемійне падіння 2020 року, і подальше стрімке відновлення ринку.

Період 2006−2026 (20 років, 240 внесків)
Внески: $100×240 = $24 000
Середня довгострокова дохідність: ~9−10% річних
Орієнтовний результат: близько $70 000−80 000 (+192−233%)

Старт перед фінансовою кризою 2008 року, коли індекс обвалився на 50%, означав глибоку просадку на початку шляху. Проте тривалий період зростання згодом компенсував ці втрати.

Період 1996−2026 (30 років, 360 внесків)
Внески: $100×360 = $36 000
Середня дохідність за довгий горизонт: ~10% річних
Орієнтовний результат: близько $200 000−220 000 (+192−230%)

Тобто за однакових $100 на місяць 30-річний горизонт дає приблизно в 6 разів більшу суму, ніж 10-річний, оскільки тут найбільше відчутний ефект складних відсотків, які нараховуються не лише на внески, а й на вже отриманий прибуток.

Варто враховувати, що це орієнтовні оцінки, а фактичні суми можуть відрізнятися залежно від дат входу та виходу, дивідендів, комісій і податків. Для точнішого розрахунку можна скористатися Portfolio Visualizer або зробити бектест за історичними даними ETF на S&P 500, наприклад SPY чи VOO.

А що як обрати окрему акцію?

Окремо можна розглядати й інвестиції в окремі акції (включно з дивідендами, які теж можна реінвестувати). Інвестиція в одну компанію потенційно може принести значно більший результат, ніж індекс, але ризик втратити все кратно вищий.

Для прикладу візьмемо дві відомі компанії різного типу: McDonald's як стабільний дивідендний бізнес із довгою історією та Microsoft як технологічного гіганта з агресивним зростанням.

Якби інвестор вкладав по $100 щомісяця в акції McDonald’s:

2016−2026 (10 років, внески $12 000) → близько $22 000 (+83%)
2006−2026 (20 років, внески $24 000) → близько $110 000 (+358%)
1996−2026 (30 років, внески $36 000) → близько $370 000 (+928%)

За тієї ж моделі $100 на місяць в акції Microsoft:

2016−2025 (10 років, внески $12 000) → близько $50 000 (+317%)
2006−2025 (20 років, внески $24 000) → близько $310 000 (+1 192%)
1996−2025 (30 років, внески $36 000) → близько $850 000 (+2 261%)

У порівняння з інвестиціями в S&P 500 різниця колосальна. Але важливо пам’ятати, що такі результати — це ретроспектива. Щоб їх отримати, потрібно було не лише обрати правильну компанію, а й зберігати їй вірність у роки глибоких просідань. Саме тому в цьому матеріалі ми фокусуємося на індексі як більш передбачуваному підході.

Розрахунок накопичень при щомісячному інвестуванні $100 в золото

Дорогоцінні метали традиційно вважаються «тихою гаванню» у кризові періоди. Вони не дають дивідендів, але зберігають купівельну спроможність у довгій перспективі.

2016−2026 (10 років)
Внески $12 000 → близько $17 000−18 000 (+42−50%)

2006−2026 (20 років)
Внески $24 000 → близько $52 000−55 000 (+117−129%)

1996−2026 (30 років)
Внески $36 000 → близько $118 000−122 000 (+228−239%)

На відміну від акцій, метали не генерують істотного грошового потоку. Їхня сила — у захисті від інфляції та фінансових потрясінь, але на довгих відрізках вони поступаються фондовому ринку за стабільністю зростання. Як інструмент пенсійних накопичень це про стабільність і витримку, а не про максимальний прибуток.

Розрахунок накопичень при щомісячному інвестуванні $100 в крипту

Для криптовалют неможливо зробити аналіз на 20−30 років — ринок надто молодий. Саме тому реалістична дистанція для оцінки може охоплювати лише останнє десятиліття. Для прикладу ми візьмемо біткоїн — як найпопулярніший і найстарший цифровий актив.

Якщо інвестор щомісяця вкладав по $100 із січня 2016 року по січень 2026 року (120 внесків, загалом $12 000) у біткоїн, результат на сьогодні виглядав би так:

2016−2026 (10 років)
Внески: $12 000
Орієнтовний результат:≈ 3,07 BTC, що на сьогодні становить ≈ $197 000

Саме висока волатильність у поєднанні з довгим горизонтом і регулярними внесками в періоди піків і глибоких просідань створила такий масштабний результат — +1 542% — навіть попри те, що біткоїн зараз у ведмежому циклі.

Ми розглядали лише біткоїн ще й тому, що по альткоїнах ситуація доволі жорстка. Чимало проєктів, які 5−7 років тому були в топі, так і не повернулися до своїх максимумів, а великі й колись популярні біржі зникали разом із частиною інвестицій. До того ж у криптосвіті вирішальним стає не лише вибір активу, а й таймінг входу, що погано поєднується з ідеєю спокійних пенсійних накопичень.

Саме тому навіть у США великі пенсійні фонди поки залишаються обережними щодо криптоактивів. Там, де з’являються експозиції, вони зазвичай обмежуються біткоїном або Ethereum і становлять лише невелику частку портфеля. Масового включення криптовалют у довгострокові пенсійні стратегії поки немає.

Нерухомість: коли $100 не вистачить

Нерухомість — друга за популярністю стратегія після інвестицій у нашому мініопитуванні, бо «бетон» здається надійною пенсійною подушкою. Але вкладати в неї по $100 щомісяця не вийде з банальної причини — за $100 квартиру не купиш, а поріг входу вимірюється десятками тисяч доларів.

Тим, хто робить ставку на нерухомість, варто враховувати, що її ціни теж живуть циклами. У Києві середня вартість квадратного метра перед кризою 2007−2008 років сягала близько $4 040, тоді як станом на початок 2026 року залишається істотно нижчою — близько $1 970. Це означає, що ті, хто купував на піку, у доларовому вираженні часто досі не повернулися до тодішніх рівнів, навіть якщо частину втрат компенсувала оренда.

Після 2014-го й особливо після початку повномасштабної війни до звичних ризиків додалися й фізичні. Регіональна безпека, простої, падіння попиту й слабка ліквідність можуть вирішувати більше, ніж «вічна цінність бетону».

Розрахунки результатів інвестування у програму накопичувального страхування життя (НСЖ)

Накопичувальне страхування життя — це довгостроковий інструмент із регулярними внесками та страховим захистом. Дохідність у більшості програм формується в гривні й складає в середньому близько 9%, тоді як валютні договори зазвичай мають мінімальну або нульову гарантовану ставку. Тому для порівняння з іншими інструментами ми переводимо $100 у гривневий еквівалент за середнім курсом відповідного періоду й рахуємо в національній валюті.

2016−2026 (10 років)
$12 000 (за середнім курсом кожного місяця фактично внесено ≈ 372 234 грн) → ≈ 575 073 грн (≈ $13 374)

Тож маємо +54,5% у гривні та +11,5%, якщо перевести накопичену суму в долар США за чинним курсом.

2006−2026 (20 років)
$24 000 (за середнім курсом кожного місяця фактично внесено ≈ 478 766 грн) → ≈ 953 633 грн (≈ $22 178)

Це відповідає +99,2% у гривні, або ж -7,6% у $.

Для гривневих програм коректніше не будувати 30-річну оцінку від початку 1996 року, оскільки гривню запровадили лише у вересні 1996-го.

Оцінка для періоду в 10 та 20 років також дуже приблизна: реальний результат залежить від конкретної програми, структури витрат і строку договору.

НСЖ не демонструє вибухової дохідності, а в доларовому еквіваленті приріст може бути вкрай незначним та навіть збитковим через валютний фактор. Його головна функція — не максимізація прибутку, а дисципліноване накопичення та страховий захист.

Водночас варто враховувати ще один аспект — рівень довіри. В Україні ставлення до довгострокових фінансових інститутів традиційно обережне через історичні кризи, банкрутства банків та девальвації. Тому рішення про участь у таких програмах часто залежить не лише від математики, а й від готовності довіряти системі на десятиліття вперед.

Розрахунки для внесків у недержавні пенсійні фонди (НПФ)

Недержавні пенсійні фонди — це окремий інструмент довгострокових накопичень, який працює за принципом колективного інвестування. Ви або ваш роботодавець регулярно робите внески, а фонд інвестує їх у дозволені законом активи — переважно ОВДП, банківські інструменти, частково корпоративні облігації та акції.
Різні НПФ показують різну дохідність залежно від структури портфеля та року. За останні роки великі фонди демонстрували результат у діапазоні близько 14−16% річних у гривні. Тому для моделі ми беремо 15% як орієнтовний середній сценарій — без гарантій, але на рівні фактичних показників провідних фондів у сприятливі роки.

2016−2026 (10 років)
$12 000 (за середнім курсом кожного місяця фактично внесено ≈ 372 234 грн) → приблизно 797 396 грн (≈ $18 544)

У ретроспективі 10 років маємо +131% у гривні та +11,5% у доларі.

2006−2026 (20 років)
$24 000 (за середнім курсом кожного місяця фактично внесено ≈ 478 766 грн) → приблизно 1 710 297 грн (≈ $39 774)

Тобто +257% у гривні та +65,7% у $.

Як бачимо, дохідність НПФ вища за НСЖ, але все є помірна і близька до консервативних інструментів, адже структура активів обмежена законом. Фонди не можуть агресивно інвестувати в ризикові інструменти, тому «іксів» тут теж варто чекати.

Цифри й висновки: хто перемагає на довгій дистанції

Якщо звести всі розрахунки до спільного знаменника — $100 щомісяця з реінвестуванням — різниця між інструментами стає наочною. Нижче — підсумкові орієнтовні суми, яких можна було б досягти за 10, 20 та 30 років.

Інструмент

10 років

$12 000

20 років

$24 000

30 років

$36 000

S&P 500

~$22 800

~$75 500

~$215 000

McDonald’s

~$22 000

~$110 000

~$370 000

Microsoft

~$50 000

~$310 000

~$850 000

Золото

~$17 500

~$53 000

~$120 000

Біткоїн (2016−2026)

~$197 000

Накопичувальне
страхування життя

(у гривні)

~13 374

~$22 178

Недержавні
пенсійні фонди

(у гривні)

~$18 544

~$39 774

Ці розрахунки є орієнтовними й базуються на історичних даних. Вони не враховують комісії, податки, індивідуальні точки входу й головне — поведінку інвестора, яка часто впливає на результат більше, ніж сама дохідність.

Найпривабливіше в цифрах виглядає крипта. Але це лише біткоїн і лише в ретроспективі — інвесторів, які дисципліновано купували його щомісяця та пережили всі обвали, якщо й існують, то одиниці. На цьому тлі S&P 500 дає менш вибуховий, але історично стабільніший результат. Проте історія застерігає: те, що приносило прибуток учора, завтра може опинитися в епіцентрі корекції чи регуляторних змін.

Тому пенсійний портфель — це не пошук «ідеального» активу, а система диверсифікації. Саме поєднання інструментів, а не ставка на один із них, дає найбільший шанс зберегти й примножити капітал у довгій перспективі.

