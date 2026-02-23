Українці не вірять у державну пенсію та розраховують на облігації чи крипту — опитування «Мінфіну»

Лише 16% начих читачів розраховують жити на державну пенсію після завершення трудової діяльності. Про це свідчать результати онлайн-опитування в телеграм-каналі «Мінфіну», у якому взяли участь 1 482 респонденти.

На що розраховують українці

Найпопулярнішою відповіддю стали інвестиції в облігації, акції, фонди та криптоактиви — саме на них покладають надії 29% учасників опитування. Це свідчить про зростання інтересу до альтернативних фінансових інструментів та самостійного формування пенсійного капіталу.

Ще 17% респондентів планують забезпечувати себе в старості за рахунок нерухомості під оренду.

Водночас лише 3% опитаних розраховують на недержавні пенсійні фонди, а 4% — на накопичувальне страхування життя.

22% учасників обрали іронічну відповідь про «цікавий та складний похід», що свідчить про високий рівень скепсису щодо власних пенсійних перспектив.

9% зазначили інші джерела доходу.

Результати опитування демонструють зміну фінансових настроїв: українці дедалі більше орієнтуються на самостійне інвестування та диверсифікацію джерел доходу, тоді як довіра до класичної солідарної пенсійної системи залишається обмеженою.