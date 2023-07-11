«Мінфін» додав до свого консервативного портфелю улюблену компанію Баффета

Berkshire Hathaway мільярдера Воррена Баффета продовжує нарощувати свою участь у нафтовій компанії Occidental Petroleum (OXY). У травні-червні фонд знову докуповував її акціїї і вже володіє 25-відсотковою часткою. Нафтові компанії залишалися улюбленцями фонду і минулого року. Змавпувати стратегію «Оракула з Омахи» вирішив і «Мінфін», і вже додав акції OXY до свого консервативного портфелю.

Баффет і Occidental Petroleum

Баффет не вперше звернув увагу на одну із найстаріших компаній США, що займається видобутком вуглеводнів. Купувати їх він почав у 2019 році, однак, із початком глобальної пандемії швидко позбувся активів. Тоді він провів великий розпродаж авіаперевізників, представників енергетичного сектору та деяких інших компаній, які могли найбільше постраждати від карантину.

Повторно зайшов в Occidental мільярдер весною 2022 року, після початку повномасштабного вторгнення росії в Україну. Спершу компанія мільярдера Berkshire Hathaway купила акцій нафтогазового гіганта на $4,5 млрд, а потім неодноразово їх докуповувала.

Зараз, коли ціни на енергоносії, здається, вже взято під контроль, Баффет не зупиняється. Наприкінці червня стало відомо, що інвестор докупив акцій ще на $122 млн — і свою частку в компанії довів до 25%.

Загальна вартість акцій Occidental у Баффета перевищує $13,3 млрд, що робить цю компанію шостою за вагою у портфелі Berkshire.

Не виключено, що Berkshire Hathaway продовжить збільшувати свою частку в OXY. Ще в серпні минулого року інвесткомпанія отримала дозвіл Федеральної комісії з регулювання енергетики на придбання до 50% компанії.

Водночас, повністю викуповувати Occidental Баффет, схоже, не планує. На щорічних зборах акціонерів Berkshire у травні Баффет сказав: «Є припущення, що ми купуємо контроль над компанією, але ми не збираємося купувати його. В цьому випадку, ми б не знали, що з ним робити».

Чому нафтогаз

Весною минулого року, коли ціни на нафту і газ оновлювали декількарічні рекорди, інтерес до сектору можна було зрозуміти. Водночас, зараз ціни на енергоносії, здається, вдалося приборкати. Вартість газу на європейському хабі TTF приблизно вдесятеро нижча, ніж на піках у серпні минулого року. У США з піків газ подешевшав приблизно в 4 рази. Ціна на нафту з максимумів знизилась на $40−50.

На цьому фоні прискорюється «зелена» революція. Всі прогнози щодо енергетичного сектору вказують на зростання частки сонячної та вітрової енергії у загальному споживанні, а з 30-х років почнеться масова заборона продажу автомобілів із двигунами внутрішнього згорання.

Незважаючи на це, нафту та газ ще рано списувати з рахунків. Відповідно до звіту McKinsey, внутрішній попит у США на газ почне знижуватися не раніше 2035 року, коли це дозволить загальна вага споживання відновлюваних джерел енергії та водню.

Також, за розрахунками аналітиків BP, світовий попит на природний газ зростатиме до 2030 року — приблизно на 2% щорічно. Збільшуватиметься у цей період і світове споживання нафти — приблизно на 0,8% на рік. Насамперед, завдяки більшим потребам Китаю, Індії та Близького Сходу.

«Зелена» революція не виключає використання нафти та газу. За оцінками BP, частка викопного палива у загальному споживанні у 2050 році становитиме, за різних сценаріїв, від 20% до 55%.

Також варто враховувати, що нинішнє падіння цін на енергоресурси, значною мірою, пов'язане з особливо теплою зимою в Європі, чого не можна гарантувати наступними роками. Крім цього, ОПЕК+ вже продемонструвала готовність скорочувати видобуток, щоб утримати ціни на нинішньому рівні.

Чергове зростання ціни на нафту відбулося наприкінці минулого тижня, коли ф'ючерси на нафту Brent додали 4%. Це відбулось на фоні падінням нафтовидобутку з боку ОПЕК+ та скорочення запасів у США.

Що відомо про Occidental Petroleum

Це одна з найбільших американських енергетичних компаній, яка входить до списку S&P 500, її капіталізація сягає майже $52 млрд. Компанія займається видобутком нафти та газу. Загальні запаси обох ресурсів на її родовищах оцінюються в 3,5 млрд барелів нафтового еквіваленту. Трохи більше половини з цих запасів припадає на нафту, а 49% — природний газ.

Компанія займається видобутком у США, низці країн Близького Сходу (Оман, ОАЕ, Катар та Алжир) та в Колумбії. Водночас, основні її інтереси все ж таки зосереджені в Америці, на яку припадає близько 80% видобутку.

Крім цього, OXY займається хімічною промисловістю, її заводи зосереджені у США, Чилі та Канаді. Також їй належать теплові та сонячні електростанції, хоча це не є основним напрямом діяльності і відчутного впливу на показники компанії вони не мають.

Минулого року компанія отримала $13,3 млрд чистого прибутку. Щоправда, досягнувши піку, заробітки почали стрімко знижуватись. Вже у 4 кварталі минулого року прибутки становили меньше $2 млрд. В першому кварталі цього року скоротився до $1,3 млрд, що на 74% гірше, ніж за аналогічний період попереднього року.

Водночас, погіршення фінансових результатів — це результат не фундаментальних негараздів в компанії, а лише коливань цін на енергоресурси.

У Berkshire Hathaway не приховують, що інвестиції в OXY, значною мірою, пов'язані з довірою до генерального директора компанії Вікі Холлуб. Баффет назвав її «надзвичайно компетентною» і низка інших аналітиків Волл-стріт розділяють цю позицію.

Холлуб очолила компанію у 2016 році і саме з її політикою пов'язують пошук нових напрямів роботи на додачу до традиційних. Зокрема, вона заявила про плани видобувати літій із сировини, яку компанія вже використовує для своїх хімічних виробництв і нафтопереробних операцій. Крім цього, Occidental планує вийти на ринок ядерної енергетики.

Розвиває OXY і нестандартні рішення у галузі «зелених» технологій. Інноваційний проєкт компанії — установка з уловлювання та секвестрації вуглецю, яка вже почала працювати у США. «За допомогою великих промислових вентиляторів ми фактично витягуємо повітря з атмосфери, пропускаємо його через вежу і використовуємо рідину, яка витягує CO2 та повертає повітря, що залишилося, назад в атмосферу», — розповідає про проєкт Холлуб. Зараз, за її словами, головна проблема — налагодити промислове використання отриманого вуглецю, щоб проєкт із очистки атмосфери фінансував сам себе.

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Ще один важливий фактор для Баффета — любов компанії до дивідендів та викупу акцій. Цього року на байбек планується витратити до $3 млрд, а дивіденди на початку цього року зросли на 38% і становлять 1,23%. Баффета, як ключового акціонера Apple, часто називають ініціатором активного викупу компанією своїх акцій. Тому не виключено, що в OXY він теж використовуватиме вплив для посилення цього процесу.

На фоні зниження цін на енергоносії акції Occidental із початку року втратили трохи більше 6% від своєї ціни, що, з нашого погляду, можна вважати вдалим моментом для придбання. Тим паче, консенсус-прогноз аналітиків передбачає їх подорожчання за рік на 19%.

Скільки купили і які результати

Редакція додала до свого віртуального портфелю дві акції Occidental Petroleum за ціною одного паперу $58,8. Із минулого тижня, коли було ухвалене відповідне рішення, ціна акцій несуттєво знизилася — на 0,17%.

Вартість же придбаного раніше фонду Technology Select Sector SPDR Fund наразі зросла на 3,4%.

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