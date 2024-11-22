Мрії збуваються: крипта позбавляється ворогів, а Трамп може призначити криптоцаря

На початку тижня весь фінансовий світ чекав на оголошення квартальних результатів беззаперечного флагмана індустрії штучного інтелекту Nvidia, яка наразі є законодавцем мод у галузі й визначає майбутній напрямок її розвитку. Як вона відзвітувала та чому пішов Генслер, розповів засновник First Kyiv Investment Club Іван Компан.

Nvidia відкриває нову еру обчислень

Хтось, як завжди, передрікав провал, який викличе паніку на ринках і стане початком довгоочікуваної та навіть дещо потрібної корекції. Хтось був впевнений, що результати і прогнози виявляться гарними, що дасть новий свіжий поштовх ринкам.

Єдине, в чому всі були згодні, так це в тому, що оголошення результатів Nvidia — подія непересічна і стане визначальним моментом для ринків.

Як завжди, реальність виявилася трохи іншою, ніж прогнози, які Nvidia, до речі, перевершила — і за виторгом, і за прибутками.

Інформація про запуск у виробництво нового мікропроцесору Blackwell, на яку з нетерпінням чекав весь ринок, обговорюючи можливі ризики, мовляв, технологія ще не готова, плата перегрівається тощо, теж виявилася оптимістичною.

На відміну від Ілона Маска, CEO Nvidia Дженсен Хуанг слово тримає і під час спілкування з аналітиками запевнив, що виробництво Blackwell розпочнеться в четвертому кварталі 2025 року. І це чудові новини, бо Blackwell — це нова ера обчислень. За оцінками експертів, система GB200 NVL72 на базі Blackwell може створювати відповідь ШІ на запит в тридцять разів швидше, ніж еквівалентна система H100, яка використовується зараз.

Інакше кажучи, графічні процесори Blackwell повинні забезпечити неймовірне підвищення економічної ефективності, і це — прорив. Недарма, на думку пана Хуанга, «Епоха штучного інтелекту в розпалі!».

Інвестори хочуть чогось більшого

Здавалося б, чого ж ще бажати?! Але ринку, трохи розбещеному стрімким безперервним зростанням останніх місяців, потрібні нові гучні перемоги. А ось прогноз на майбутнє від Nvidia, хоча й гарний, не повністю відповідав високим очікуванням: попит є, зацікавленість є, але проблеми з постачанням стримують зростання.

І начебто, вини компанії в цьому немає, але покарання від ринку отримала саме вона: після оголошення результатів ціна на акції відразу втратила близько 5%, хоча наступного дня, під час регулярної торгової сесії, ситуація вирівнялася і акції навіть закінчили сесію невеликим зростанням.

Щодо майбутнього, то схоже, що Nvidia має фантастичні перспективи, які підкріплені чималою кількістю фундаментальних чинників. Звісно, ціна на акції немаленька, але коли це поціновувачів високих технологій зупиняли високі ціни?

Крипта позбавляється противників

В той час, як всі очікували фурору від Nvidia, і його не сталося, героєм тижня став Bitcoin. Ажіотаж навколо очікуваного пом’якшення в регулюванні ринку криптовалют зробив свою справу набагато краще якихось там фундаментальних аргументів: ціна за монету за останній тиждень зросла на 10%, а з моменту обрання Трампа — на 46%, і майже досягнула $100 000.

Із приходом нової влади політика у регулюванні криптовалют змінюється радикально. В четвер заяву про відставку, ще до того, як відбудеться зміна адміністрацій, подав Гаррі Генслер, Голова Держкомісії США з цінних паперів (SEC), який був відвертим противником криптовалют і чимало зробив для того, щоб запобігти їх популяризації.

Його звільнення, без перебільшення, було однією з мрій криптосвіту. Натомість команда новобраного президента навіть розмірковує над тим, чи не створити б в Білому домі нову посаду, присвячену виключно криптополітиці. Ось такий рівень підтримки! І як тут не повірити, коли Кеті Вуд розповідає, що справедлива ціна біткоїну — це один мільйон доларів. Ажіотаж — велика сила!

Отже, позаду ще один бурхливий тиждень. І нехай герой трохи не той, що очікували, головне, що є герой, нехай і криптогерой.

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Що далі

Мабуть, потрібно починати готуватися до Різдвяного ралі, поки що причин для песимізму не видно. Хіба що шалені ціни, але ж нам до цього не звикати. Хто пам'ятає, коли ринки були дешевими останнього разу?! Ну, хіба що протягом трьох тижнів після початку пандемії. Але той страх вже давно минув. Потрібно щось свіженьке…