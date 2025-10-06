«Мінфін» перезавантажив агресивний портфель акцій: скільки заробили і що докупили

Агресивний портфель акцій «Мінфіну» минулого року приніс дохід у розмірі 26,91%. 2025 рік також радує результативністю — нереалізований прибуток 34,57%. Про найдохідніші та найневдаліші свої інвестиції, а також логіку нинішнього перегляду портфеля розповімо далі.

Результати портфелю

Дохідність агресивного портфеля акцій «Мінфіну» до перезавантаження

Найвищу дохідність показали акції Vistra Corp. (+140,7%), далі йде Riot Platforms, Inc. (RIOT) із нереалізованим прибутком в 139,7%, за нею — iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) з +127,05%.

Звичайно, є й невдалі інвестиції, наприклад, ставка на нафту так і не спрацювала, і відразу три активи показують доволі суттєві збитки (APA, OXY, BTE), також не спрацювала ставка на виробника автозапчастин (Mobileye Global Inc). Але для нас важливий сумарний результат, і якщо порівняти його з індексом S&P 500, який з початку року зріс на майже 14%, то ми його випереджаємо у понад удвічі (34,57%).

Склад агресивного портфеля акцій «Мінфіну» до перезавантаження

Значну частину активів із цього портфелю продано, і про те, чому це було зроблено і що саме продавали та купували, піде мова далі. Причини перезавантаження портфеля Причин перезавантажити наш портфель було декілька. По-перше, більша частина збиткових активів навряд чи найближчим часом вийде в плюс. Передусім це акції нафтових компаній. Вартість нафти цього року знизилася на понад 15%, і подальші перспективи виглядають нерайдужно. ОПЕК+ методично збільшує видобуток задля збільшення частки на ринку та створює профіцит, що тисне на вартість нафти. Відповідно, низька ціна продукту на ринку має негативний вплив на доходи нафтових компаній, що позначається на вартості їх акцій. Нафтові трейдери очікують, що ОПЕК+ знову збільшить видобуток нафти у листопаді. Тож тримати надалі те, що може дати ще більші збитки, нераціонально. По-друге, виробник автомобільних чипів Mobileye Global Inc після зниження прогнозів у 2024 році та негативної реакції інвесторів, котра супроводжувалося падінням вартості акцій на ~70%, так і не зміг відновитися. Утримання такого активу в портфелі надалі виглядає безперспективним, навіть попри те, що звіти останнім часом почали покращуватися. По-третє, ETF UBT (ProShares Ultra 20+ Year Treasury) був куплений, як ставка на стрімке зростання попиту на довгострокові облігації, але вона не виправдала себе. Економіка США залишається сильною, рецесія чи стагфляція не спостерігається, схоже «м'яка посадка» вдалася. Всі ці активи ми продали 03.10.2025 за такими цінами: APA — $24,46 (збиток $16,88),

OXY — $45,12 (збиток $15,68),

BTE — $2,34$ (збиток $15,15),

MBLY — $14,82 (збиток $34,86),

UBT — $17,45 (збиток $2,57). Сумарні збитки внаслідок продажу цих компаній склали $85,14. Далі ми взялися за компанії, що приносять прибуток. Тут можуть виникнути логічні запитання: «для чого продавати те, що зростає в ціні?», або ж «навіщо продавати, якщо на ринку все добре?». Річ у тім, що наш портфель агресивний, відповідно, ризиковий, і те, що дуже швидко зростає, також може з такою ж швидкістю знижуватися, тож наше завдання — періодично фіксувати прибутки, щоб не потрапити до пастки.

Інша причина цього продажу ховається в «математиці». Дослідження Гарварду («Bubbles for Fama») показує: чим сильніша дворічна перевага акції над S&P 500, тим вищою є ймовірність падіння ≥40% в наступні два роки (мова лише про ймовірність, і в доволі широких часових рамках).

Наприклад, +100 в.п. дає ~53% шансу на крах, +125 в.п. — вже ~76%, +150 в.п. — ~80% ймовірності.

Згідно цієї теорії, найвразливіші зараз:

Незалежні енергогенератори та енерготрейдери, де перевага понад 200 в.п. (AES, TLN, VST). Остання є в нашому портфелі.

Напівпровідники з +128 в.п. (фаворити NVDA, AVGO). Тут також маємо деяких представників.

Це не гарантія обвалу, просто ризик вище середнього. В такій ситуації потрібно в «моментумних» секторах зменшити плечі, зафіксувати частину прибутку і диверсифікувати, чим ми і зайнялися.

В п’ятницю (03.10.2025) ми продали:

VST за ціною 207,54$, зафіксувавши прибуток 123,62$,

AXTI за ціною 5,26$, зафіксувавши прибуток 30,6$.

Сумарно отримали прибуток 154,22$, що майже вдвічі більше збитків від продажу неприбуткових активів. Така маніпуляція дозволила нам частково зафіксувати прибутки та позбутися «шкідливого» баласту.

Зі старого складу портфелю залишилися активи, пов’язані з криптовалютною галуззю (IBIT, RIOT, MARA), та один представник напівпровідників (PATH).

Наші експерти вважають, що крипта продовжить up-тренд через низку причин:

Наслідки прийняття Genius Act у липні тільки починають позначатися на ринку (в третьому кварталі ринок стейблкоїнів пережив найбільше зростання в історії, додавши приблизно $45 млрд). Очікуване прийняття Clarity Act, котрий покликаний внести регуляторну чіткість на ринок цифрових активів. Запуск великої кількості спотових ETF на альтернативні токени, а також запуск спотових ETF зі стейкінгом (деякі схвалення вже могли б відбутися, завадив шатдаун в США). «Зелене» світло для інвестицій пенсійних фондів у цифрові активи ($12,5 трлн).

Що докупили та як зараз виглядає портфель

Тож, крипта залишається, і до неї додається ще один ETF із тикером ETHA (спотовий ETF на Ethereum), який було куплено за ціною $32,95 (2 акції).

Також до портфелю додано 6 акцій ACV Auctions Inc. (ACVA) за ціною $10,05 за штуку. Компанія надає оптовий аукціонний майданчик для продажу вживаних автомобілів між дилерами. Сюди входять такі опції, як:

Run List для попередньої фільтрації та перевірки автомобілів до 24 годин до проведення аукціону;

транспортні послуги ACV, що дозволяють покупцям бачити цінові пропозиції на транспортування в режимі реального часу;

ACV capital, короткострокові послуги фінансування для покупців, які купують автомобілі;

послуги з гарантування якості обслуговування клієнтів Go Green для подання претензій щодо дефектів автомобіля.

центри ремаркетингу з відновлення та зберігання автомобілів;

послуги з обробки даних, включаючи звіт True360 (косметичні та структурні оцінки автомобілів, інтегровані у звіти про історію автомобілів).

Тут ми зробили ставку на розширення підрозділу послуг обробки даних компанії та збільшення частки на її основному ринку автомобільних аукціонів після новин про альянс із Amazon Autos.

Другий новачок у нашому агресивному портфелі акцій — Aeva Technologies (AEVA).

Займається проєктуванням, розробкою, виробництвом та продажем систем лідарного сприйняття та пов'язаних із ними програмних рішень для забезпечення сприйняття та автономності в Північній Америці, Європі, на Близькому Сході, в Африці та Азії.

Нещодавно вона наробила галасу, анонсувавши свій датчик руху Eve 1V — продукт, який може змінити те, як виробники вимірюють швидкість і положення на своїх виробничих лініях. Високоточна безконтактна технологія сенсорного керування Eve 1V означає, що він може працювати в місцях, де традиційні тактильні або лазерні системи можуть давати збої, і без проблем із обслуговуванням, пов'язаних зі зносом. Для інвесторів це ключовий крок, оскільки обіцянка Aeva щодо надійності та простоти інтеграції може стати справжньою привабливістю для промислових клієнтів, які прагнуть оптимізувати автоматизацію.

Продажі Aeva Technologies зростають трьохзначними кроками, а періодичні звіти стабільно вищі прогнозів.

З іншої сторони, присутні й проблеми: AEVA виділяється в електронній галузі США своїм негативним власним капіталом, що призводить до співвідношення ціни до балансової вартості -8,2x. Для порівняння: середній показник у галузі становить 2,5x. Цей мультиплікатор показує, що AEVA торгується зі значною премією до своєї заявленої балансової вартості, головним чином через негативний власний капітал акціонерів.

Куплено 4 акції AEVA за ціною $14,96.

І останній новий актив у нашому портфелі — Aurora Innovation, Inc. (AUR) — рушійна сила інновацій у бізнесі безпілотних вантажних перевезень. Компанія щодня обробляє декілька десятків вантажів у всьому південному заходу США, а значне комерційне розширення розпочнеться наступного року. До 2030 року Aurora прагне захопити 5% річного ринку вантажних перевезень США, який становить $1 трлн означає $50 млрд доходу, що можна порівняти з Тесла.

Куплено 11 акцій за ціною $5,37.

Після перезавантаження агресивний портфель акцій від «Мінфіну» має такий вигляд

Реалізований прибуток досяг 34,98% ($300,83), нереалізований — 27,93% ($322,53), середньорічна XIRR — 36,81%. $445,85 у нас залишаються вільними і надалі будуть інвестовані. Куди? — Розповімо у наступних статтях.