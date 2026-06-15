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15 червня 2026, 8:27

Як податкова буде контролювати дохід з цифрових платформ: пояснення Гетманцева

Податкові органи самостійно будуть отримувати інформацію від цифрових платформ про доходи громадян і будуть сповіщати про необхідність сплачувати податки. Про це в інтерв'ю пресслужбі Апарату Верховної Ради розповів голова Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

Податкові органи самостійно будуть отримувати інформацію від цифрових платформ про доходи громадян і будуть сповіщати про необхідність сплачувати податки.
Фото: Данило Гетманцев

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Оподаткування цифрових платформ

9 червня Верховна Рада ухвалила закон про оподаткування доходів, отриманих через цифрові платформи. Він запроваджує міжнародні стандарти автоматичного обміну інформацією про доходи, отримані через маркетплейси, сервіси таксі, доставки, оренди житла тощо, та створює умови для прозорого оподаткування таких доходів.

Відтепер при перевищенні річних продажів чи надання послуг у 2 тисячі євро (близько 105 тис. грн) доведеться платити 10% податок на отриманий дохід.

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Коли почне повноцінно працювати

За словами Гетманцева, це насправді дуже великий закон, який складається з кількох блоків: міжнародний автоматичний обмін інформацією про доходи, отримані через цифрові платформи, зручність та прозорість виконання операторами платформ своїх податкових обов’язків в Україні, а також власне оподаткування доходів, отриманих фізичними особами-резидентами України через цифрові платформи.

Окремі положення закону вступають у силу з 1 листопада, зокрема щодо обов’язку операторів платформ зареєструватися в ДПС. Однак більшість положень законопроекту набуває чинності з 1 січня 2027 року.

Важливі аргументи на користь закону для українців

Гетманцев зазанчив, що цей закон про три речі.

По-перше, Україна впроваджує доступний механізм адміністрування: цифрова платформа сама утримує з людини податок і перераховує до державного бюджету.

По-друге, також йдеться про впровадження пільги на реалізацію товарів: можете продавати речі через платформи на суму до 2 тисяч євро без оподаткування.

По-третє, встановлення зниженої ставки на доходи, отримані через цифрові платформи. Сьогодні ставка дорівнює 23% (ПДФО та військовий збір). А зі вступом закону в силу буде діяти 10% ПДФО зі звільненням від оподаткування військовим збором.

Чи коригуватиметься ставка

«Так. Вона прив’язана до військового збору. У нас військовий збір діє за ставкою 5% впродовж воєнного стану і наступних трьох років. На четвертий рік після скасування воєнного стану збір стане 1,5%. Відповідним чином також відкоригується розмір податкової ставки, який утримується з продавців цифровими платформами.

Це означає, що [через три роки після закінчення війни в Україні — ред.], замість 10% — буде 6,5%, а в подальшому після скасування військового збору — 5%", — уточнив голова Комітету.

Кого стосується

Законопроєкт стосується українських та іноземних компаній, що надають цифрові послуги, які активно працюють на нашому ринку, таких як Bolt, Uklon, Airbnb, Globo, Uber та інші сервіси з надання послуг, продажу товарів, надання в оренду нерухомості чи транспорту тощо.

Як будуть отримувати дані про громадян

Дані про доходи кожного громадянина податкові органи будуть отримувати самостійно:

  • оператори платформ раз на рік подають звітність в електронній формі. Українські платформи й ті, що працюють у країнах без обміну даними (DPI), звітують безпосередньо в Україну. Оператори-нерезиденти також можуть подавати дані через спеціальний портал ДПС.
  • платформи з країн, які беруть участь в автоматичному обміні даними, передають інформацію своїм податковим органам, а ті вже діляться нею з Україною.

Податкова служба після отримання даних від усіх платформ буде їх підсумовувати і перевіряти перевищення ліміту.

Тобто якщо людина продає на 10 платформах, а на кожній отримує з продажу 1000 євро доходу на рік, Податкова порахує і скаже, що з доходу у 8 000 євро потрібно заплатити 10%.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 3

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0
JWT
JWT
15 червня 2026, 8:38
#
Продав один ноутбук та/або вживаний айфон і ліміт в 2000євро вже вичерпаний. Всі такі речі тепер будуть «продаж особисто в руки або через передоплату в крипті»
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neverice
neverice
15 червня 2026, 9:25
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А наче такі речі зараз не особисто через руки. Гіпотетично, звісно можна на 2000 євро ОЛХ доставкою напродавати особистих речей. Але це дуже малоймовірно, хоча когось то і зачепить. А якщо це просто оголошення, виду продам, дзвоніть — то факту продажу немає.
Закон в першу чергу орієнтований на різні booking, glovo, uklon і т.д. Де здійснюється оплата через платформу. Ну і комерційні продажі на ОЛХ, але там і так майже всі ФОПи. І оцей момент не дуже зрозумілий, як буде розділятись ФОП і платформи.
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Унилий Бетменцев
Унилий Бетменцев
15 червня 2026, 8:56
#
«… зниженої ставки на доходи, отримані через цифрові платформи. Сьогодні ставка дорівнює 23% (ПДФО та військовий збір)»

Як там у «1984» — «Норма шоколаду збільшена до 20 грамів». Замість того, щоб навести лад із кодексом та оподатковувати прибуток — вчепились у слово «дохід», яке скопіювали з кодексу часів совка.
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