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12 квітня 2023, 9:53 Читать на русском

Tesla знову знижує ціни на авто: що чекатиме на її акціонерів

Tesla намагається виграти боротьбу за споживача: на тлі конкуренції, що загострилася, компанія знизила ціни на свої авто для американських покупців. Як це позначиться на вартості компанії Ілона Маска та її акціях, розповів фінансовий аналітик Паркєв Татевосян. «Мінфін» публікує переклад.

Tesla намагається виграти боротьбу за споживача: на тлі конкуренції, що загострилася, компанія знизила ціни на свої авто для американських покупців.

На скільки подешевшали машини

Tesla знизила ціни на свої автомобілі Model S і Model X на $5 тис. за кожною моделлю до $84,99 тис. і $94,99 тис. за базову модель відповідно. Компанія також знизила ціни на седан Model 3 та деякі кросовери Model Y.

У першому кварталі Tesla поставила рекордні 422,9 тис. автомобілів клієнтам у всьому світі, що на 36% більше, ніж роком раніше. На електрокари Model S і Model X припало 10,7 тис. з цих поставок, хоча компанія заявила, що за зазначений період вона виробила понад 19 тис. цих двох моделей разом узятих.

Конкуренти компанії Tesla також знизили ціни. Наприклад, компанія Ford Motor у січні знизила вартість свого Mustang Mach-E EV. За словами керівництва, цього року автовиробник втратить близько $3 млрд на бізнесі зі створення електрокарів.

Тим часом акції Tesla (TSLA) продовжують низхідний тренд. За останню торгову сесію минулого тижня папери компанії втратили 0,25%, загалом за тиждень знизившись більш ніж на 6%.

Нагадаємо, що минулого місяця Tesla знизила ціни на седан класу люкс Model S і позашляховик Model X. У січні компанія також скоротила ціни на весь модельний ряд, у тому числі на два свої автомобілі, що найбільше продаються. За словами генерального директора Ілона Маска, коригування цін підігріло інтерес покупців. Tesla виявила, що «навіть невеликі зміни в ціні значно впливають на попит», — заявив Маск на початку поточного року.

Як це вплине на компанію

«Ще минулого року, відповідаючи на питання про потенційні проблеми з попитом, керівництво Tesla говорило, що жодних проблем немає і не буде. Але реальність показує нам, що насправді Tesla стикається з труднощами щодо попиту — інакше компанія не пішла б на чергове зниження цін», — прокоментував ситуацію Паркєв Татевосян.

За словами експерта, маржа валового прибутку Tesla, ймовірно, знизиться суттєвіше, ніж очікувалося раніше.

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Він вважає, що якщо 2023 року ми очікували, що маржа валового прибутку буде десь, скажімо, в діапазоні від 18%-22%, то тепер ми можемо знизити цю оцінку, скажімо, до 18%-20%. Те, що відбувається, також означає, що інвесторам варто приготуватися побачити хвилю зниження цін серед інших автовиробників. Хоча конкуренти Tesla можуть втрачати гроші, це не означає, що вони не підуть на зниження цін. Якщо Telsa хоче розв'язати цінову війну, інші компанії не залишаться осторонь. Маржа валового прибутку швидше за все знизиться по всій галузі виробників електрокарів. При цьому поки що незрозуміло, чи спричинить масове зниження цін збільшення попиту з боку споживачів.

Коментувати

Коментарі - 7

+
0
Три літри
Три літри
12 квітня 2023, 10:22
#
що чекати на її


це якою мовою?
+
0
Moonlighter
Moonlighter
12 квітня 2023, 10:27
#
Автоперевод.
+
+15
Три літри
Три літри
12 квітня 2023, 10:37
#
Ну то російськомовність редакції вчергове підтвердилась.

Не дивно що вони вже пів року не можуть полагодити примусове перемикання на російську.
+
0
bonv
bonv
12 квітня 2023, 11:01
#
На б/у щось ціни не падають.
+
0
Три літри
Три літри
12 квітня 2023, 11:08
#
Це вже не Маск продає, а місцеві продавати в яких ціни х2 від реальних.
+
0
Moonlighter
Moonlighter
12 квітня 2023, 11:20
#
В смысле не падают?) За 30к можно купить теслу 2019−2021 года. Еще несколько лет назад за такие деньги был низ рынка tesla в Украине.
+
0
bonv
bonv
12 квітня 2023, 11:02
#
Маск-зашквар.
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