Максим Корецький: ми радимо своїм клієнтам вкладатись в українські боргові папери

Українські боргові папери досі на 50−70% нижче своєї вартості до повномасштабного вторгнення, за ними залишається великий потенціал цінового зростання, — говорить Максим Корецький, засновник Blackshield Capital AG та BI9 Capital. Він розповів «Мінфіну», на які ще активи на українському і американському ринку варто звернути увагу нашим інвесторам та як зміниться інвестиційний світ за чверть століття.

Як вибори в США можуть змінити фондовий ринок

За декілька тижнів рейтинг популярності Харріс зріс із 38% до 45%. Тож, у результатах виборів зберігається інтрига. Які галузі/компанії виграють від перемоги республіканців, а які — демократів?

Загалом політика республіканців відзначатиметься посиленням регулювання промисловості та збільшенням фокусу на національне виробництво. Таким чином, однією з основних цілей для забезпечення зростання бізнесу та зменшення його витрат є зниження чи, в гіршому випадку, утримання ставки податку на прибуток на рівні 21%.

Такі дії є сприятливими для розвитку малого та середнього бізнесу, наприклад, тих, що входять до Russell 2000. Малі компанії є порівняно нестійкими та особливо чутливими до економічних спадів, тож зниження податкового навантаження дозволить більшій кількості таких підприємств протистояти конкуренції на ринку.

Що стосується енергетичної промисловості, Республіканська партія ставить за мету максимальне наближення до незалежності у добуванні нафти, газу та вугілля, що позитивно вплине на ці індустрії. Перевагу це дасть таким великим, за капіталізацією, компаніям, як Chevron, Exxon та Occidental Pentrolium.

Водночас плануватиметься скасування попередніх заходів щодо кліматичного врегулювання, що матиме негативний вплив на підприємства, пов’язані з «зеленою» енергетикою.

У міжнародних відносинах політика фокусуватиметься на нарощенні військової потужності, що матиме позитивний відбиток на таких компаніях захисної промисловості, як Raytheon, Lockheed Martin та GE Aerospace. Потенційно вигоду можуть мати і американські компанії, основний дохід яких надходить від внутрішнього ринку, з огляду на можливу майбутню імплементацію інструментів політики закритої торгівлі, яка захищає американського виробника.

Партія демократів робитиме акцент на міжнародній співпраці та зміцненні глобальної демократії. Що стосується податкової політики, демократи виступають за підвищення податку на прибуток до 28%, що може негативно вплинути на прибутки малих та середніх компаній та економіку загалом. Адже компанії такого розміру складають 43,5% ВВП у 1-у кварталі 2024 року.

Також у центрі уваги буде природоохоронна політика, що охоплюватиме підтримку і розвиток транспортної індустрії та «зеленої» енергетики, а також просуватиме агресивні заходи боротьби зі зміною клімату, прикладами яких є NextEra Energy, Duke Energy чи Constellation Energy.

Одними з найоптимістичніших цілей в цьому напрямку є перехід до відновлювальних джерел енергії та досягнення нульового рівня викидів до 2050 року. Останнім пунктом йде посилення уваги до регуляторної політики щодо ШІ та створення нових стандартів безпеки.

Це вимагатиме від розробників повного розкриття своєї діяльності та більшої прозорості загалом. Така політика може безпосередньо негативно вплинути на найбільші американські компанії, що наразі займаються розробкою ініціатив за допомогою ШІ, як Apple, Meta, чи компанії, для яких це є основною сферою діяльності, як Nvidia.

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Чи варто зараз вкластися в акції «Чудової сімки»

Компанії, що працюють зі штучним інтелектом, залишаються безумовними фаворитами серед інвесторів. Але окремі експерти вже порівнюють зростання сектору ШІ із бульбашкою доткомів. Чи може повторитися ця історія із ШІ?

Однозначно певна логіка у такому порівнянні є. Проте є й певні розбіжності. Зокрема, основна відмінність полягає в тому, що теперішня вартість компанії за мультиплікатором P/E значно відстає від рівня 20-річної давнини. Це не дає підстав для 100% проведення паралелі між кризою доткомів та нинішнім злетом вартості компаній сектору ШІ.

Але вага найбільших IT-компаній, які пов’язані із ШІ всередині S&P 500, складає близько 33−34%, що є історичним максимумом. Даний чинник, хоча й не показує таку саму схожість з динамікою найбільш хайпових компаній 2000-их, на кшталт Cisco, Xerox чи Qualcomm, проте вказує на теперішні високі ризики. Саме цей ризик і є можливою причиною для корекції на фондовому ринку в середньостроковій перспективі.

Як показала звітність, великі гедж-фонди ще у першому кварталі позбавилися акцій Nvidia. На що зараз роблять ставку великі інвестори, чи варто зараз вкластися в ті ж акції «Чудової сімки»?

Починаючи з кінця червня, ми помічаємо, що інвестори здебільшого шукають компанії з меншим рівнем ризику, оскільки питання рецесії, хоча й було відкладено у часі, проте не було знято з порядку денного. Не треба забувати і про чинник інфляції, який цього року приносив свої як негативні, так і позитивні сюрпризи для фондового ринку. При цьому майбутні вибори також додають турбулентності.

Дані чинники, на нашу думку, не дають можливості ринку повноцінно увійти у стабільну середньострокову фазу зростання. Насамперед під середньостроковою фазою зростання розуміється зростання в усіх секторах економіки, категорій акцій, таких як Growth та Value, Defensive та Cyclical тощо, так і в розрізі розмірів капіталізації компаній.

Проте теперішня кон'юнктура, з погляду співвідношення рівня ризику до потенційної дохідності, не на користь купівлі акцій т.з. групи компаній Magnificent 7 чи ризикованіших акцій з сектору ШІ.

Які напрямки вважаєте перспективними для вкладень зараз?

Ми більше радимо балансувати на стику фінансово стабільних — із високим рівнем генерації грошових потоків, рівнем ліквідності та низьким борговим навантаженням, — та технологічно привабливих компаній.

До такого списку можна віднести фармацевтичний сектор, зокрема, акції компанії Merck, AbbVie чи JNJ. Іншим гарним прикладом таких компаній може бути оборонний сектор, де такі компанії, як Raytheon, Northtrop Grumman чи Lockheed Martin, мають як фінансово привабливий профіль, так і високотехнологічну складову, яка знаходиться в сильному попиті сьогодення.

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Про інвестиційні стратегії

Яка інвестиційна стратегія є найвигіднішою, на вашу думку: купити активи і тримати довгий термін чи активно управляти своїм портфелем, купуючи і продаючи активи?

Не існує «найкращої» стратегії інвестування, але є хороші та погані рішення. Непрофесійний інвестор може ситуативно і швидко заробити більше за професійного, проте стратегія довгострокового утримання може не реалізуватися, якщо довго тримати погані папери.

Наш досвід і досвід інституційних інвесторів говорить, що обидві стратегії — як довгострокова, так і короткострокова — можуть бути ефективними в умілих руках. Зазвичай, короткострокові стратегії волатильніші, але й пропонують вищі показники прибутковості.

Незалежно від того, який таймінг обраної інвестиційної стратегії, вона повинна будуватися на конкретній і системній логіці, яка визначає цільову волатильність і очікуваний фінансовий результат на тривалій дистанції. Найкраще, що може зробити інвестор, — це почати інвестувати постійно і системно, самостійно або делегуючи цю роботу професіоналам.

Як казав Джон Богл, інвестор і засновник Vanguard: «Прибутковість інвестиційного портфеля рідко є результатом дивовижних нових ідей, а є наслідком прихильності до здорової філософії та процесів у важкі часи».

Стратегія кого з відомих інвесторів є ближчою особисто вам?

В контексті стратегій для нас завжди найпривабливішим був підхід, який комбінує квантову складову, тобто те, що можна порахувати математичними моделями — прогнозування економічних циклів, моделювання подальшої динаміки ринку, і фундаментальний аналіз, який включає глибоке занурення в фінансові результати і бізнес-модель компаній.

Серед відомих інвесторів успіху в балансуванні цих двох підходів однозначно досяг Майкл Беррі. І хоча підхід до інвестицій, так само, як і компанії, в які ми інвестуємо, сильно відрізняються від таргетів Майкла Беррі, його вміння ідеально поєднувати і знаходити межу між результатами кількісного та якісного аналізу, як стану економіки, так і окремих компаній і секторів, — це те, що дійсно захоплює в його інвестиційному підході.

Зараз все частіше можна почути про те, що інвестиційна стратегія 60/40(включення в портфель дохідних і захисних активів в зазначеному співвідношенні) вже не є актуальною. Чи варто від неї відмовитись?

Подібний підхід до інвестування має циклічний характер: у період низьких відсоткових ставок стратегія 60/40 значно втрачає свою актуальність, оскільки постає проблема відбору надійних емітентів із дохідністю понад 2%. Тому в подібні періоди в інвестиційних портфелях зростає питома вага акцій. Навіть такі консервативні інституціональні інвестори, як пенсійні фонди, в пошуках дохідності нарощують свої позиції в акціях.

Наразі підхід 60/40 має сенс і активно застосовується інвесторами з консервативним ризик-профілем та небажанням приймати на себе зайвий ризик. Якщо оцінювати поточну ситуацію в розрізі Equity Risk Premium (індикатор, що відображає привабливість акцій щодо облігацій): облігації, як клас активів, переживають свій найкращий період за останні 20 років.

Основним чинником повернення уваги інвесторів до інвестиційної стратегії 60/40 є знаходження ключових ставок світових Центральних банків на високих рівнях: ФРС — 5,5%, ЄЦБ — 4,25%.

Європейський регулятор вже почав знижувати відсоткову ставку, а перше зниження від ФРС очікується на вересень. Попри це, привабливість облігацій, хоча й знижуватиметься, але залишатиметься актуальною ще декілька років.

Тому формування інвестиційного портфелю за принципом 60/40 матиме сенс і в середньостроковій перспективі.

Які зараз найперспективніші класи активів? Як ви складаєте портфель для своїх клієнтів?

Наразі, на противагу інвестиціям в Big Tech, перспективними залишаються так звані компанії — «голубі фішки». Це акції усталених, давно відомих на ринку компаній, що характеризуються високою ринковою капіталізацією та високим рівнем генерації грошових потоків. До того ж вони мають низьке боргове навантаження та, зазвичай, надійний дохід від дивідендів, які у подальшому можна реінвестувати.

Загалом такі акції водночас мають потенціал перевершити ринок і, так само, деякі з них є недооціненими, тож вони поєднують у собі характеристики Growth- та Value-компаній. Завдяки їх можливості вдало балансувати ринкові коливання — вони є вигідними як в часи економічного піднесення, так і під час стагнації та ринкової волатильності.

Також, зважаючи на поточну макроекономічну ситуацію, ми концентруємо свою увагу на боргових інструментах невеликої дюрації (front-end of the yield curve), в сторону яких пішов максимальний рівень капіталу з боку інституційних інвесторів.

Наразі зростаюча кількість дефолтів із боку проблемних кредитів (із кредитним рейтингом ССС і гірше) створюють несприятливі умови для високоприбуткових корпоративних паперів.

Як зміняться інвестори й інвестиції за 25 років

Великі інвестфонди та інвестори мають горизонти планування 10+ років, як виглядатиме інвестиційна мапа (країни, класи активів) у такій перспективі?

Теза про те, що великі фонди мають інвестиційний горизонт у понад 10 років, є досить поверхневою. Ассет-менеджери з мільярдами доларів під управлінням передусім вибудовують свою стратегію, виходячи з наявної конфігурації макроекономічних чинників та тенденцій соціально-економічного розвитку.

Починаючи з 2018 року, учасники інвестиційного ринку зіткнулися з такими тектонічними подіями, як: торгова війна між США та Китаєм, коронавірусна пандемія, вторгнення росії в Україну. Такого роду події кардинально змінюють оцінку, загальне позиціонування фондів, та змушують скорочувати ризик за всіма ліквідними активами. Тому, попри те, що великі інвестиційні фонди і справді мають горизонти планування на понад 10 років, вони активно керують своїми ліквідними позиціями.

А якщо все ж таки подивитися на найближчу перспективу?

Існує вірогідність, що інвестиційна мапа майбутнього матиме форму мультиполярного світу. Потенційна перемога Дональда Трампа на президентських виборах США з великою вірогідністю приведе до запровадження низки нових імпортних мит у торгових відносинах з Китаєм та ЄС.

Це призведе до яскравіше вираженої фрагментації сучасного світу. В розрізі портфельних управлінців це призведе до збільшення питомої ваги в інвестиційних портфелях активів із ринків, що розвиваються, та інших розвинутих ринків, окрім США.

Впродовж найближчих25 років на ринку з'явиться нове покоління інвесторів. Багаті міленіали успадкують понад84 трильйони доларів від бебі-бумерів і стануть найбагатшим поколінням в історії. Як це змінить світ інвестицій?

Міленіали поступово складають усе більшу частку HNWI (High-Net-Worth Individuals), адже все вищий відсоток родинного багатства переходить під їх управління. Статистично міленіали, як основні адепти діджиталізації, віддають перевагу саме цифровій комунікації зі своїми фінансовими радниками. Відтак, змінюється й індустрія Wealth Management.

Значний зсув у сферу Wealthtech почався вже зараз: фінансові компанії відходять від традиційних методів, імплементуючи сучасні та зручніші для міленіалів стратегії. Прикладом цього стануть так звані «all in one"-платформи, що включають в себе не лише інвестиційні рішення, а й рішення для належного фінансового планування, допомоги з податковою оптимізацією, щомісячного бюджетування та підтримки ведення їхнього звичного способу життя (lifestyle-рішення).

Окрім цього, міленіали більшою мірою, ніж інші покоління, мають вищий рівень толерантності до ризику, тож наслідком Wealth-трансферу стане більша частка інвестицій у високоризиковані акції, таких компаній, як, наприклад, Tesla, Nvidia чи Broadcom.

Додатково нове покоління інвесторів схильне глибоко вивчати компанії, розглядаючи також їх соціальний внесок та вплив на навколишнє середовище, що накладе свій відбиток і на котирування акцій компаній, які є лідерами у категорії ESG.

Оскільки цей сегмент є доволі широким, такий спосіб включає відмову від інвестування в компанії, що можуть нести шкоду суспільству, як компанії оборонного сектору, табачні компанії, чи ті, що виготовляють продукти харчування, використовуючи тваринні компоненти.

Глобальніше це можуть бути інвестиції в компанії, що роблять внесок у сталий розвиток чи ESG-фонди, такі як Vanguard ESG U.S. Stock ETF, JPMorgan Active Growth ETF, або так звані green bonds, створені для підтримки проєктів покращення стану навколишьного середовища.

Чи варто вкладатися зараз в Україну і куди

Чи рекомендуєте ви вашим клієнтами зараз вкладатися в Україну?

Протягом року ми рекомендуємо нашим клієнтам вкладатись в українські боргові папери. Збільшення попиту через значний потенціал зростання цін на українські боргові папери минулого року підштовхнуло нас до розробки продукту UA Recovery для українських і іноземних клієнтів. Попри високу ризикову складову, співвідношення ризику/винагороди наразі значно зміщене в сторону винагороди.

Дані інструменти досі на 50−70% нижче своєї вартості до повномасштабного вторгнення, за ними залишається великий потенціал цінового зростання. У випадку закінчення військових дій, вони зможуть повернутись до своїх цін до повномасштабного вторгнення.

Утім, навіть в сценарії подальшого продовження війни, ми бачимо потенціал зростання інструментів за рахунок поступового відновлення динаміки ВВП, значної фінансової підтримки ЄС та США, відновлення міжнародних резервів і обсягів торгів облігаціями внутрішньої державної позики.

Через валютні обмеження НБУ для українців звузилися можливості вкладатися у закордонні активи, чи варто зараз інвестувати всередині країни?

Так, на сьогодні є можливість заробити на інвестиціях всередині країни. Наприклад, за останній рік основні інструменти, що входять до нашого продукту UA Recovery, а саме: державні облігації, корпоративні облігації і ВВП-варранти (боргові папери, прибутковість яких залежить від зростання ВВП), зросли, відповідно, на 51%, 52% і 84%.

І оскільки вони досі на 50−70% нижче вартості до повномасштабного вторгнення, у них залишається значний потенціал зростання в середньостроковій і довгостроковій перспективах.

Інвестиції в українську нерухомість зараз — питання неоднозначне, чи варто в неї вкладатися, на ваш погляд?

Щодо інвестицій в нерухомість, з огляду на зростання цін протягом останніх місяців і високу ймовірність зростання у випадку закінчення війни, цей актив може принести довгострокову дохідність.

Утім, сьогодні даний актив несе за собою значні ризики, включаючи ненадійних забудовників і ракетні обстріли. Обернена ситуація наразі з землею. На відміну від нерухомості, зруйнувати землю набагато складніше, і відновлюється вона швидше. Також ціни на землю можуть зростати через регуляторні зміни. Так, відкриття землі для юридичних осіб у 2024 році може значно змінити ринок землі і призвести до зростання цін на 10−20%.

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Із нового опитування Gradus Researchвипливає, що 43% опитаних українців заробляють менше 10 тис. грн. Чи можна інвестувати із невеликими бюджетами і куди?

Інвестування — це не панацея від бідності. Якщо дохід людини складає декілька десятків тисяч гривень, то моя порада буде досить простою — вільні кошти інвестуйте в себе. Це допоможе вам підвищити кваліфікацію або ж змінити вашу професію на ту, яка краще оплачується.

З часом, коли ви зможете акумулювати 5−10 тисяч доларів, для вас відкриється можливість сформувати собі досить диверсифікований портфель з ETF'ів на акції та облігації.