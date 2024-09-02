KPI у персональних фінансах: на які показники варто звертати увагу для досягнення фінансових цілей

Взяти під контроль особисті фінанси — це процес, який вимагає регулярного відстеження динаміки та вимірювання проміжних результатів. Підприємцям важливо розуміти фінансові показники своєї компанії. Ці дані стисло і чітко показують як вдало та швидко просуваються справи бізнесу, і підсвічують важливі попередження, якщо щось не так. У персональних фінансах — те ж саме, розповідає менеджер радників та фінансова радниця Smart Family Office Катерина Бутко.

Чому це важливо?

Вимірювання та аналіз дозволяють відстежувати свою ефективність, порівнювати з попередніми періодами — виявляти покращення, свою норму та власні слабкі точки. Крім того, це дозволяє якісно підійти до планування, зберігати фінансове здоровʼя та досягати поставлених цілей.

Почнемо з простого

У розрізі доходів важливо розуміти їхню структуру та динаміку. Миттєвий знімок, на кшталт «Я заробляю 40 000 гривень», мало що скаже про реальний фінансовий стан людини. Потрібно відстежувати тенденції в часі. Те саме стосується й витрат.

Цікавий показник для аналізу витрат — рівень особистої інфляції, який показує, наскільки швидко зростають ваші витрати з року в рік. Щоб його розрахувати, поділіть поточні річні витрати на витрати за попередній період і відніміть 1. Як правило, не добре, якщо витрати з року в рік зростають значно швидше, ніж інфляція у країні проживання. А тенденція, коли витрати зростають швидше ніж доходи — небезпечна.

Наприклад, якщо за 2022 рік ви отримали доходів 408 тис. грн, а витратили — 300 тис грн.; за 2023 заробили 480 тис. грн, а витратили 336 тис. грн, то ваш особистий рівень інфляції — 12%, рівень інфляції в Україні за 2023 рік склав 5,1%; але ваші доходи зросли майже на 18%. Попри те, що рівень особистої інфляції вищий за показник країни; збільшуєте свій заробіток ви швидше, ніж витрати.

Цей показник — ще один спосіб контролювати свій грошовий потік. До цієї метрики потрібно підходити гнучко — адже в якийсь із років у вас може бути коштовна покупка — наприклад заміна авто чи влаштування весілля.

Норма заощаджень — один із найважливіших показників у особистих фінансах. Він показує, яку частку доходу ви перетворюєте на активи, а не витрачаєте. Формула проста: (Доходи — Витрати) / Доходи. Наприклад, якщо ви заробляєте 40 000 грн, а витрачаєте 28 000 грн, ваша норма заощаджень становить 30%. Цей показник має бути позитивним. Базові рекомендації часто стверджують про необхідність відкладати від 10% доходу. Я пропоную більш персоналізований підхід. Проаналізуйте, чи достатньо даного рівня заощаджень для досягнення ваших фінансових цілей. Якщо ні — визначте цільовий рівень та відстежуйте динаміку змін. Якщо ви хочете збільшити цей показник ви можете зробити дві речі: збільшити дохід та зменшити свої витрати.

А чи маєте ви резервний фонд, чи відстежуєте його рівень? Подушка — основа фінансової безпеки людини. Її рівень має бути три-шість місяців ваших витрат. Оптимальний рівень резервного фонду для нашого прикладу 84 — 168 тис. грн. Перегляд даного показника доводить, що ви готові до несподіваних обставин — надзвичайних ситуацій, чи можливостей.

Чистий капітал — найважливіший показник персональних фінансів, що визначає рівень вашого багатства. Що важливо, ця метрика може допомогти визначити, як близько ви до фінансової незалежності. Обчислити свій рівень багатства не складно. Вам потрібно підсумувати вартість усіх ваших активів: банківські та брокерські рахунки, нерухомість, тощо. І потім відняти свої зобов’язання: борги по кредитці, іпотеку… Хороший рівень чистого капіталу різнитиметься у країнах, за віком людини та рівнем її життя. Тому найкраще цей показник порівнювати з власними попередніми періодами та проводити паралель до своєї фінансової незалежності. У розрізі активів варто відстежувати відповідність вашій інвестиційній стратегії, показники дохідності, ризиковості та ліквідності.

Кілька практичних порад:

Встановлюйте цілі . Визначивши їх, вказавши суму та дедлайн, ви зможете краще дотримуватися дисципліни та відстежувати прогрес.

. Визначивши їх, вказавши суму та дедлайн, ви зможете краще дотримуватися дисципліни та відстежувати прогрес. Використовуйте сервіси, що спрощують облік та аналіз . Наприклад, для доходів/витрат — Saldo; для відстеження багатства — FIREkit, де можна оцінити також дохідність, ризиковість та ліквідність активів.

. Наприклад, для доходів/витрат — Saldo; для відстеження багатства — FIREkit, де можна оцінити також дохідність, ризиковість та ліквідність активів. Будьте гнучкими . Якщо ви у певний період не досягли планових показників, пам’ятайте, найкращий метод це змінити — звернути увагу на причини та сформувати план для покращення.

. Якщо ви у певний період не досягли планових показників, пам’ятайте, найкращий метод це змінити — звернути увагу на причини та сформувати план для покращення. Скористайтеся послугами фінансового радника. Він допоможе сформувати цілі, визначити ключові показники та спрямувати ваші зусилля на їх досягнення.

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Незалежно на якому ви етапі — формуєте резерв, плануєте покупку авто чи прямуєте до фінансової незалежності, знання про фінанси допоможуть ухвалювати рішення, що відповідають вашим цілям. Формуйте міцні фінансові звички, усвідомлюйте цінність, дотримуйтеся їх і відстежуйте свій прогрес крок за кроком.