Куди вкладають гроші наші співвітчизники, та чому це поганий вибір

Інвестиції українців можна одночасно вважати незвично ризикованими та напрочуд консервативними. Як у розподілі фінансів поєднується цей дуалізм та які головні помилки допускають наші співвітчизники під час вибору активів, розповідає «Мінфін».

Знайшли місце грошей

Під час конференції «Жити на відсотки» керуючий активами в ICU Владислав Свистунов розповів про дослідження особливостей збереження українцями капіталів. «В мене воно викликало шок, адже це доволі такі радикальні сценарії», — зізнався він.

Як виявилося, в Україні близько 400 тис. активних криптовалютних рахунків. Натомість рахунків для зберігання українських цінних паперів 200 тис., а у міжнародних брокерів відкрито близько 40 тис. рахунків. Це демонструє неймовірне співвідношення ризикових інвестицій, які суттєво переважають консервативні.

«Але це далеко не описує всіх українців. Коли ми підсумовуємо весь накопичений капітал, то бачимо, що 9 із 10 гривень капіталу зберігається у нефінансових активах. Це нерухомість, автомобілі, земля. Саме це — наші базові інвестиції», — говорить Свистунов.

За його словами, тут ми можемо побачити разючу відмінність із американцями, які суттєво пішли вперед у своїх інвестиційних стратегіях. У них це співвідношення — два до одного — на користь саме фінансових активів.

«Виходячи з цих даних, можна зробити висновок, що українці дуже консервативні. Але, знову ж таки, цей висновок буде не до кінця вірним, адже основа цих нефінансових інвестицій українців — це власне житло і власний автомобіль. Відповідно, не можна сказати, що це повноцінні інвестиції, або придбання предметів розкоші. Середня вартість автомобіля в Україні близько $10 тис., що втричі дешевше, ніж у США», — розповідає експерт.

Для того, щоб найкраще зрозуміти, у що інвестують українці, він пропонує поглянути на структуру фінансових активів і порівняти її з американською.

У громадян США трохи готівки, ще 12% спільно займають депозити і фонди грошового ринку, трохи ліквідних грошових активів, на кшталт облігацій. «А далі починається просто мрія: 29% — пенсійні фонди, 36% — акції, і 11% — інвестиційні фонди. Сумарно виходить, що 76% своїх капіталів у фінансових активах американці зберігають в найкращих інструментах. Тих, які дають або податкову оптимізацію, або можливість заробляти на найкращих у світі компаніях, вкладати гроші у найбільший у світі бізнес», — повідомив Свистунов.

Українська ж інституційна стратегія дуже концентрована — є улюблений актив, куди найбільше вкладаються гроші, а саме 73% спрямовуються в готівку. Це разом гривня, готівкові долари і гроші на поточних рахунках. «Такий спосіб тримати кошти — це заспокійливе з побічним ефектом бідності. Адже інфляція, гривнева чи доларова, просто вбиває такі заощадження» — переконаний експерт.

Якщо дивитись на структуру фінансових активів далі — то оптимізму не додається, адже 19% активів знаходяться в депозитах. Це фактично та сама готівка, але «тимчасово заморожена».

Невелику частку в 4% займають ОВДП. Можна вважати, що це ринок для обмеженого кола в 200 тис. осіб — які мають рахунки в цінних паперах. А ось кошти, спрямовані на страхування і недержавні пенсійні фонди, знаходяться фактично в межах статистичної похибки.

«Ринок акцій міжнародних компаній трохи розвивається, насамперед завдяки фінансовим блогерам, і зараз займає 3% активів. Крипті належить 1% активів, але значною мірою це транзакційні кошти — перекази, різні оплати, виплати тощо» — повідомив керуючий активами в ICU.

Як змінити структуру активів

За словами фахівця, величезна частка коштів у готівці створює катастрофічну ситуацію, але змінити її можна завдяки декільком простим порадам, які базуватимуться на досвіді американців.

Перший крок полягає в тому, щоб всі депозити та готівку перевести у ОВДП. Виключення можна зробити лише для коштів, які потрібні на 3−6 місяців життя, їх варто залишити в кеші про всяк випадок, радить експерт. Переведення коштів у облігації — це найпростіший крок, який надаватиме низку переваг. Облігації, порівнюючи з депозитами, забезпечать більше прибутку, відсутність оподаткування та вільний продаж, за потреби, і перехід в готівку. Плюс виплату за ОВДП гарантує безпосередньо уряд, а не Фонд гарантування вкладів.

«Кращого гаранта знайти, в принципі, складно, оскільки це суб'єкт, у якого в останнього закінчаться гроші, адже він просто має монопольне право відбирати ці гроші в інших», — відзначає Свистунов.

Друга зміна в розподілі фінансових активів, яку можна підгледіти у американців, — розміщення коштів в пенсійних фондах. У США кожен четвертий долар проінвестовано саме туди. «Чому американці це роблять? Бо розуміють, яку перевагу ці фонди надають завдяки податковій знижці», — пояснює експерт. За законодавством, НПФ не є платником податку на прибуток. Відповідно, доходи від інвестиційної діяльності фонду не оподатковуються.

«Третя зміна пов'язана із любов’ю українців до матеріальних активів, так би мовити „свого куточка“. Її ми легко можемо побачити в будь-кого, в кого з'являється достатній капітал для інвестицій в нерухомість. Так само цю любов можна помітити в деклараціях НАЗК», — відзначає фахівець.

Водночас, на його думку, ці активи можна організувати інакше, щоб вони перетворилися у фінансові інвестиції. Це те, що називають сек'юритизацією, тобто відображення матеріальних активів у вигляді цінних паперів.

В західних країнах яскравий приклад сек'юритизації нерухомості — це популярність REIT (Real Estate Investment Trust) — фондів, що вкладають кошти інвесторів у нерухомість, здають її в оренду та із цих заробітків виплачують дивіденди.

У США ринкова капіталізація всіх таких фондів перевищує $1,4 трлн. Лише минулого року інвесторам REIT у Штатах було виплачено дивідендів на $70 млрд.

Ключові американські REIT-фонди представлені на фондовому ринку. Найбільша така компанія — Prologis Inc, що спеціалізується на інвестиціях в логістичні об'єкти. Її капіталізація перевищує $105 млрд.

Інший лідер американського ринку — REIT-компанія American Tower Corp., яка володіє великою мережею веж для мобільного зв'язку та здає їх в оренду мобільним операторам. Це забезпечує компанії капіталізацію в $96 млрд.

«Інвестиції в нерухомість через фінансові інструменти надають можливість диверсифікації, адже капітал може бути розділений між великою кількістю різних активів, а не вкладений в єдину квартиру. Також це підвищує ліквідність, дозволяючи продати цінні папери швидше, ніж будь-який фізичний актив. Додатково це дає доступність, адже дозволяє вкладати кошти в об'єкти, які не доступні інвестору із середнім чеком», — пояснює Свистунов.

Четвертий крок, який можуть зробити українці для покращення структури портфеля, — це вихід на міжнародний ринок акцій. Величезний вибір активів тут дозволить оптимізувати портфель.

Як відзначає експерт, як українці, так і американці по 1% капіталу зберігають в крипті. «Криптовалюта — це вишенька на вашому інвестиційному тортику. Але вона ніяк не може бути його начинкою», — відзначає він.

За словами фахівця, основою інвестування мають бути надійні, перевірені активи, акції, облігації, фонди, так, як це роблять американці. До того ж такий розподіл дозволить не лише більше заробляти інвесторам, але й працювати коштам на зростання всієї економіки.