Золото, біткоїн та валюта: у що радить вкладати кошти Рей Даліо

Засновник Bridgewater Рей Даліо розповів про те, що терміново необхідно зробити адміністрації Трампа, а також, чи варто вкладатися в золото та біткоїн . «Мінфін» вибрав головне.

Рей Даліо, мільярдер і засновник гедж-фонду Bridgewater Associates, попереджає адміністрацію Трампа: скорочуйте дефіцит, інакше, протягом трьох років ви ризикуєте зіткнутися з великою борговою кризою.

Якщо ви цього не зробите, у вас будуть проблеми. Я не можу сказати вам точно, коли це станеться, це як серцевий напад. Я припускаю, що це триватиме три роки, плюс/мінус рік, приблизно так", — сказав Даліо в своєму інтерв'ю Bloomberg.

Попередження Даліо прозвучало на тлі спроб команди Трампа вирішити подвійну дилему: зберегти великі податкові пільги та одночасно скоротити річний дефіцит, який нещодавно досяг $1,8 трлн.

«Якщо ви цього не зробите, то ви маєте взяти на себе відповідальність за наслідки. Коли економіка із серцевим нападом, виборці будуть не дуже задоволені», — каже Даліо.

Він стверджує, що розуміння історії та механізмів довгострокових боргових циклів стало ключем до його успішної кар'єри під час створення Bridgewater. Це допомогло йому пережити фінансову кризу 2008 року і заробити гроші під час боргової кризи єврозони, яка сталася невдовзі після цього.

Тепер він стурбований тим, що США стикаються з можливістю нестачі покупців на свій борг, навіть якщо їм потрібно випускати нові облігації для обслуговування існуючих. Він не єдиний, кого це непокоїть; аналітики JPMorgan відзначили наприкінці 2022 року, що це був один із перших випадків, коли всі три основні покупці казначейських облігацій США, включаючи іноземні центральні банки, банки США та Федеральний резерв, одночасно пішли з ринку.

«Коли ви кладете ще більше боргу поверх вже існуючої купи боргу, виявляється, що проблема не тільки в цьому боргу, а й у тому, що потрібно додати ще більше продажів боргу. Вам потрібно їх продати, вам потрібно продати їх людям, установам або центральним банкам і фондам», — сказав Даліо.

«Сьогодні, коли є санкції та надто багато облігацій, коли я прораховую, хто покупці і скільки нам потрібно продати, я бачу великий дисбаланс», — додає він.

Для Даліо моментом у кінцевому розумінні ринків стало несподіване рішення президента Річарда Ніксона у 1971 році розірвати зв'язок між золотом та доларом США. Тепер, через понад п'ять десятиліть, він бачить можливість аналогічного шоку для ринків — ймовірність того, що в якийсь момент США запровадять санкції проти великих власників казначейських облігацій і припинять виплати відсотків, або навіть спробують реструктурувати його борг.

«Можна уявити, як уряд повідомить про те, що збирається реструктуризувати борг. Вони не скажуть, що це дефолт. Вони скажуть: «За такої політики нам буде краще», — каже Даліо.

Коли Даліо запитали, що він думає про можливу угоду Мар-а-Лаго — гіпотетичний план, в рамках якого США могли б домогтися послаблення долара, одночасно зберігаючи «особливий статус» американської валюти у світовій фінансовій системі, — він відкинув ідею про те, що США могли б успішно послабити свою валюту щодо інших.

«Я не думаю, що це знецінення долара щодо всіх інших валют. Я думаю, що це знецінення всіх валют разом із доларом. Інакше кажучи, це залежить від кожного центрального банку та значною мірою від інших валют. Це потворне змагання. Це схоже на 1970-і роки, які були дуже схожі на 1930-і роки, коли всі валюти падали щодо золота або інших твердих активів», — вважає Даліо.

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Що Даліо говорить про золото та біткоїн

Коли йдеться про ризик потенційної «жахливої» гонки валют до дна, Даліо каже, що інвестори повинні запитати себе: «Які альтернативні гроші стабільно є? Біткоїн може бути частиною цього, може бути великою частиною цього, але що таке альтернативні гроші? Тому що борг — це гроші, а гроші — це борг», — каже він.

Що подобається Даліо у біткоїні, як захисному активі, то це те, що, на відміну від нерухомості, він не «прибитий цвяхами» і не може бути легко конфіскований або обкладений податком.

Коли його запитали, чи він оптимістичніший щодо золота сьогодні, ніж попередними роками, Даліо відповів: «О, так. Я думаю, що золото — і я не намагаюся стверджувати, і я не хочу, щоб люди бігли та купували… Я хочу стримати їх. Я хочу сказати наступне: те, чого ви не знаєте про майбутнє, набагато більше, ніж усе, що хтось знає про майбутнє. Тому ми завжди маємо бути скромними. Вам потрібна правильна диверсифікація, щоб створити портфель».

«Обачна» кількість золота, додав він, може становити близько 10−15% від теоретичного портфеля. «Такий невеликий обсяг золота є захистом і диверсифікує портфель. І я думаю, що найважливіше — це те, що у вас немає великої залежності (від нього в портфелі)».