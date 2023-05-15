Конкурент Booking пообіцяв впровадити у сервіс ШІ: чому його акції падають

За підсумками минулого тижня Фондові індекси США, здебільшого, знизилися. S&P 500 втратив 0,3%, індекс Dow Jones впав на 1,1%, а ось високотехнологічний Nasdaq зріс на 0,4%. Які події вплинули на настрої інвесторів, які компанії здивували їх і що робитиме погоду на фондових ринках цього тижня, розповість інвестиційний аналітик Денис Білий.

Минулого тижня песимістичні настрої інвесторів у Штатах сформували підвищення інфляційних очікувань, які досягли максимуму за понад десятиліття, а також нові побоювання з приводу стабільності регіональних банків США.

Безвихідь у вирішенні питання про підвищення стелі американського держборгу також змушує ринки нервувати.

Цього тижня звітують найбільші роздрібні мережі та універмаги США: Walmart, Home Depot, TJX, Target. Також у п'ятницю розпочнеться саміт G7, а у Штатах виступить із промовою Джером Пауелл.

Злети тижня

First Solar Inc (NASDAQ:FSLR) +33,92%

Серед компаній із капіталізацією понад $10 млрд минулого тижня в центрі уваги опинилася First Solar — американський виробник сонячних батарей. Акції компанії пішли вгору після купівлі шведської Evolar за $80 млн. Акції First Solar зросли на цій новині і спонукали до зростання інші папери у секторі фотовольтаїки.

Evolar — компанія-виробник плівок для сонячних батарей, основного бізнесу First Solar. Гроші буде виплачено у два етапи: «завдаток» — $38 млн — компанія виплатить відразу, решту — після виконання певних технічних умов. Інші умови угоди поки що не розголошуються.

Це придбання дозволить First Solar прискорити розвиток фотовольтаїчних технологій. Компанії поєднають свої дослідницькі зусилля.

Позитивно на сектор також вплинули нові правила надання додаткових податкових пільг для виробників сонячної енергії, опубліковані Мінфіном США минулої п'ятниці.

First Citizens Bankshares (NASDAQ:FCNCA) +13,2%

На фоні передбачень щодо банківської кризи, що поглиблюється в США, та очікування нових банкопадів зростають акції First Citizens Bankshares — банківського холдингу, який надає широкий спектр послуг. Серед фінансових компаній з великою капіталізацією вони — лідери зростання за тиждень.

Як не дивно, загалом банківський сектор США за перший квартал показав непогані результати. Досягнення First Citizens багато в чому пояснюються вдалою скупкою менш щасливих колег за цехом: SVB та Signature Bank. FCNCA забрала собі активи SVB на $110 млрд, депозити — на $56 млрд та кредити — на $72 млрд.

Те, як ведуться справи у банку, приваблює інституційних інвесторів. У першому кварталі це були, щонайменше, п'ять американських хеджів, а цього тижня стало відомо, що FCNCA докуповували й «європейці»: фінансова група Skandinaviska Enskilda Banken додатково викупила 400 акцій FCNCA, збільшивши свою частку на 20,9%. На дату подання заявки 13 °F Skandinaviska Enskilda Banken володів 2 313 акціями First Citizens на суму $1,754 млн.

15 червня FCNCA має виплатити дивіденди, про що холдинг нещодавно заявляв. Річна дохідність становитиме приблизно 0,24%.

Alphabet Inc (Google) (NASDAQ:GOOGL) +12,11%

Акції материнської компанії Google зросли на новині про те, що вона додає дві нові функції до свого пошуку зображень. Це дозволить зменшити поширення дезінформації, що особливо важливо сьогодні, коли інструменти штучного інтелекту зробили створення фотореалістичних фейків повсякденною справою.

Google позначатиме кожне зображення, створене штучним інтелектом або його інструментами, та працюватиме з іншими платформами та службами. Midjourney та Shutterstock є одними з інструментів Google та їхня мета полягає в тому, щоб весь контент Ш, який з'являється в результатах пошуку, був позначений.

Читайте також: Що має «зламатися», щоб примирити ФРС та інвесторів

Падіння тижня

Catalent Inc (NYSE:CTLT) -33,88%

Наразі компанія (пропонує технології доставки лікарських засобів та рішення для розробки ліків) переживає низку поганих новин, у тому числі зниження прогнозів щодо розвитку сектора.

У вівторок щодо ринку спеціалізованих закладів охорони здоров'я з'явилися ще два невтішні прогнози. Аналітик Bank of America Дерік де Брюїн знизив свою рекомендацію на один щабель з нейтральної до низької (тобто продавати), він різко знизив цільову ціну. Тепер він вважає, що акції Catalent коштують 28 доларів за акцію, що значно нижче за їх попередній рівень у 49 доларів.

PayPal Holdings (NASDAQ:PYPL) -18,3%

Серед компаній з капіталізацією понад 10 млрд найбільшим невдахою тижня став PayPal. Це вже давно не просто одна компанія. PayPal Holdings — це ще й Venmo, Zettle, Xoom, Hyperwallet, Honey та Paidy. У понеділок холдинг подав гарний звіт, який здебільшого перевищив очікування інвесторів.

Його виручка за квартал зросла на 9% — до $7,04 млрд, скоригований операційний прибуток — на 19% — до $1,6 млрд. У 2022 році скоригований прибуток на акцію впав на 10%, але менеджмент компанії заявляв, що планує виправити це у 2023 році за рахунок скорочення витрат.

І це поки що вдається. Холдинг зміг скоротити деякі операційні витрати та заявив, що з метою економії звільнить 7% своїх співробітників.

Проте акції пішли донизу. Інвесторів розчарував прогноз щодо операційної маржі та прогнози щодо прибутку на акцію у поточному кварталі.

Холдинг викуповує свої акції, що говорить про те, що вони здаються йому дешевими. У першому кварталі PayPal викупив акції на суму $1,4 млрд і планує викупити ще понад 5% — на $4 млрд.

Airbnb (NASDAQ:ABNB) -16,2%

Звіт за перший квартал перевершив очікування аналітиків: Airbnb отримала чистий прибуток $117 млн, або 18 центів на акцію, порівнюючи з чистими збитками в $19 млн, або 3 центи на акцію, роком раніше. Виторг — $1,82 млрд проти очікуваних $1,79 млрд.

Падіння акцій викликав прогноз на другий квартал. Компанія попередила, що кількість бронювань, порівнюючи з минулим роком, може бути не дуже оптимістичною. Вона очікує меншу кількість бронювань та нижчі середньодобові ставки.

При цьому компанія заінтригувала інвесторів планами про інтеграцію GPT-4 протягом поточного року та обіцянками, що впровадження ШІ принесе багато позитивних змін для користувачів.

Читайте також: Як інвестують українці під час війни

Головні події тижня

15 травня — понеділок

Емітенти виплачують дивіденди: ConocoPhillips (COP), Exxon Mobil (XOM), Welltower (WELL).

Звіти емітентів: Catalent Inc (CTLT).

Об'єм промислового виробництва в Єврозоні м/м (березень).

Індекс виробничої активності США від NY Empire State (травень).

16 травня — вівторок

Емітенти виплачують дивіденди: Marathon Oil (MRO), Marathon Petroleum (MPC), PACCAR (PCAR), Pool (POOL), Target (TGT).

Звіти емітентів: Home Depot (HD), Keysight Technologies (KEYS).

ВВП у Єврозоні за 1-й квартал 2023 року.

Сальдо торгового балансу у Єврозоні (березень).

Обсяг промислового виробництва США р/р (квітень).

17 травня — середа

Емітенти виплачують дивіденди: Amgen (AMGN), Eversource Energy (ES), LKQ (LKQ), Microsoft (MSFT), Zions (ZION).

Звіти емітентів: Cisco (CSCO), TJX (TJX), Target (TGT), Synopsys (SNPS), Take-Two (TTWO), Bath & Body Works (BBWI).

Індекс споживчих цін (ІСЦ) у Єврозоні м/м (квітень).

Число виданих дозволів на будівництво (квітень).

18 травня — четвер

Емітенти виплачують дивіденди: Chevron (CVX), Moody's (MCO), Raytheon Technologies (RTX), Snap-On (SNA), Whirlpool (WHR).

Звіти емітентів: Walmart (WMT), Applied Materials (AMAT), Ross Stores (ROST).

Індекс зайнятості США від ФРБ Філадельфії (травень).

Продаж на вторинному ринку житла м/м (квітень).

19 травня — п'ятниця