Як інвестують українці під час війни

Війна — це величезний стрес-тест для всіх: для економіки, для бізнесу, для кожної родини. Від початку вторгнення в 2022 році не менш як третина працездатного населення втратила звичні джерела доходу: комусь довелось поїхати, когось скоротили, хтось відчув погіршення матеріального доходу через суттєвий ріст інфляції.

Такі випробування вимагають більшої адаптивності, творчого мислення та пошуку нових джерел прибутку. Тому питання грамотного інвестування, особистих фінансів, пасивного доходу зараз актуальні як ніколи раніше.

З одного боку криза — це шок для інвестора, з іншого — час перезавантажити портфелі та віднайти нові можливості. Бо саме зараз можна придбати перспективні активи із суттєвим дисконтом.

Яку ж стратегію інвестування обирають українці під час війни?

В яких інструментах шукають захисту від інфляції, на що спираються приймаючи інвестиційні рішення? Наша редакція спільно з партнерами: Твоє коло, IPlan, УкрІнвестКлуб, HUGS'FUND, шукала відповіді на ці та інші питання за допомогою анонімного опитування. Далі поділимося з вами свіжими інсайтами.

В досліджені прийняло участь майже 500 респондентів. Серед тих, хто активно цікавиться інвестиційною тематикою, переважають представники чоловічої статі їх приблизно 80%. Здебільшого віком від 20 до 50 років. https://www.project.minfin.com.ua/invest-talk-summit

На момент, коли проводилось дослідження більшість вже спробувала на собі такі популярні інструменти як: банківський вклад — 78,5%, гривневі ОВДП — близько 52%. Акції і криптовалюти майже в рівній частці придбали приблизно 42% опитуваних. Трохи більше 36% вже інвестували в нерухомість, а 16 % — в землю сільгосппризначення. Близько 10% випробували вдачу в пайових інвестиційних фондах і дорогоцінних металах. Серед таких, хто не має жодного досвіду інвестування — 5,5%.

Як змінилися інвестиційні настрої українців в поточних умовах?

На запитання, які інструменти ви прагнете спробувати найближчим часом, ТОП 3 найпопулярніші відповіді — це акції іноземних компаній, українська сільгосп земля і нерухомість. Порівняно з попереднім досвідом суттєво зменшилась кількість бажаючи експериментувати з криптовалютами. Також слід відмітити, що фокус уваги інвесторів певною мірою змістився на Євробонди. Що й не дивно: сьогодні вони показують прибутковість в сотні відсотків річних і це в євро. Звичайно такий шалений прибуток обумовлений підвищеним ризиком країни, в якій йде повномасштабна війна. Та здається, це саме той випадок, коли шкурка вартує вичинки. Трохи більше 20% потенційного майбутнього інвест портфеля респондентів зайняли б цінні папери українських компаній. Майже 30% придбали б військові облігації. А от продовжувати зберігати заощадження на консервативних депозитах бажають трохи більше 30% опитаних. Причому пропорція між гривневими і валютними вкладами склала приблизно 50% на 50%.

Якщо нерухомість — то яка? Ми запропонували респондентам на вибір декілька варіантів інвестицій в нерухомість і ось як розподілились їх вподобання. Майже 42% обрали сільгосп землю. Такий результат є цілковито очікуваним. Незважаючи на війну ринок землі набирає обертів. Додає хмизу у вогонь і бажання встигнути придбати ділянки за кращою ціною до приходу на ринок великих гравців — юридичних компаній в 2024 році. Тому і поспішають приватні інвестори скористатися законним люфтом можливостей. В первинну житлову нерухомість бажають інвестувати найближчим часом близько 15% респондентів. 14% прагнуть заробити на комерційній нерухомості під роздрібну торгівлю і приблизно 12% розділили сферу уваги інвесторів нерухомість під виробництво і житлова нерухомість вторинного типу.

Найбільш популярною валютою для збереження заощаджень або заробітку на курсі традиційно для українців залишається долар США. На «зеленого» роблять ставки майже 95% опитаних. В той час як в перспективи заробітку на Євро вірять 51%.

Україна чи закордон?

Безперечно гроші, як і люди люблять тишу, а не вибухи та безкінечні повітряні тривоги.

Але українці вірять в перемогу і бажають продовжувати інвестувати в Україну. Менше третини опитаних розглядають виключно закордонні інвестиції. Переважна більшість (близько 80%) дотримуються зваженої стратегії і бажають диверсифікувати активи за рахунок географічної алокації: частину залишити в Україні і частину розмістити в закордонних інструментах.

Які сфери є найбільш перспективними для інвестицій в Україні?

На перший план вибився український агросектор. І знову таки результат цілком передбачуваний. Війна показала всьому світу глобальну роль України у забезпеченні світової продовольчої безпеки. Закриття морських перевезень одразу поставило деякі африканські країни чи не на межу голоду. Тож не дивно що український агрокомпанії отримують максимальну підтримку і від держави і від різних міжнародних донорів. Навіть у надвичайно складному 2022 році аграрний сектор залишився локомотивом української економіки, забезпечивши 35% від усього експорту. А по завершенню війни взагалі очікується бум його розвитку.

На другому місці за популярністю серед опитаних опинилась сфера IT та інновації. В неї готові зараз інвестувати більше 60% респондентів. Далі йдуть військово-промисловий комплекс і будівництво, на які припало близько 50% уваги респондентів. Замикають шістку найбільш перспективних галузей — енергетика та транспорт і логістика.



Обираючи поміж інструментів для інвестування в агро, 56,6% опитаних вважають за доцільне придбати сільгосп землю, близько 22% — акції українських агрохолдингів і приблизно 13% проінвестувалися б в українські аграрні фонди.

На якій максимальний термін готові зараз інвестувати?

Майже половина респондентів розглядають горизонт планування більше 5 ти років. Такий результат цілком корелює з відповідями, на попереднє питання: які інструменти ви бажаєте спробувати найближчим часом. Найбільш затребуваними стали: акції, нерухомість і земля. Всі перелічені інструменти є довгостроковими. І добре що серед опитаних нами інвесторів є цілковите розуміння що інвестування це тривалий процес і тут не слід очікувати швидких прибутків вже сьогодні.

Чи важливо українцям отримувати регулярні виплати від інвестиції?

Майже 60% респондентів хочуть отримувати від свого активу періодичні виплати доходу: дивіденди, відсотки від оренди або вкладу. Для решти 41% це не є важливим критерієм в інвестуванні.

Який рівень дохідності зараз є доцільним для інвестування?

Більшість опитаних (а це 60%) орієнтуються на рівень дохідності 11 — 20% річних. В цьому діапазоні приватний інвестор почуває себе більш-менш впевнено. Все що вище асоціюється з підвищеним ризиком. Лише 13% з хвостиком очікують від своєї інвестиції рівень доходу 20−25%. А в активи з прибутковістю вище 25% готові інвестувати менше ніж 10% опитаних.

Що утримує від інвестування (крім браку грошей)?

Головним стримувальним фактором потенційні інвестори назвали — брак інформації, знань або досвіду. Це заважає інвестувати у приблизно 34% випадках. На другому місті — страх втратити кошти. Дуже цікаво що майже 17% опитаних утримуються від інвестування через податки. Не тому, що не хочуть їх сплачувати, а тому що не розуміють як рахувати, платити і звітувати. Тому обирають більш прості способи інвестування де є податкові агенти, як то банківський вклад. Або, по яким взагалі відсутні податкові зобов’язання, наприклад, ОВДП. На смузі перешкод до активного інвестування каменями спотикання також назвали: складність процедури оформлення і неможливість швидко вийти з активу.





Які джерела інформації допомагають приймати інвестиційні рішення?

Серед найпопулярніших та найзручніших каналів інформації потенційні інвестори відзначили спеціалізовані експертні блоги на тему інвестування. Причому більшість надає перевагу відео формату. Також серед джерел, якими користуються та довіряють, респонденти відмітили: профільні фінансові видання (на кшталт, Bloomberg, Reuters, Financial Times, Forbes, Мінфін, Finance.ua) і пости відомих фахівців з інвестування в соціальних мережах. А от особистого фінансового консультанта зараз мають одиниці.

Супер турбулентні часи з одного боку кидають виклик нашій фінансовій стійкості з іншого надають і безпрецендентні можливості для інвестування. Зараз золотий шанс для розумного інвестора придбати перспективні активи по найнижчій вартості, створити надійну фінансову подушку, яка стане хорошою відправною точкою для подальшого розвитку і успіху. Головне розуміти свої цілі, зважати на ризики, не піддаватися емоціям і не класти всі яйця до одного кошика. Криза може бути часом випробувань, але також і часом можливостей, якими обов'язково варто скористатися.

Розібратися в сучасних трендах інвестування, а також дізнатися на які активи і галузі роблять ставку професійні інвестори в 2023 -2024 роках можна 27 травня на «Invest Talk Summit».



Захід проходить в офлайн форматі живого спілкування. Деталі за посиланням.