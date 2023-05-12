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12 травня 2023, 13:40 Читать на русском

Що має «зламатися», щоб примирити ФРС і інвесторів

Проблема зі стелею американського державного боргу, що все ніяк не вирішиться, змушує фінансові ринки нервувати. Про очікування інвесторів і можливі варіанти розвитку подій, розповів фінансист, засновник First Kyiv Investment Club Іван Компан.

Проблема зі стелею американського державного боргу, що все ніяк не вирішиться, змушує фінансові ринки нервувати.

Чи підніме США 79-ий раз стелю боргу

Часу є лише до 1 червня, а потім дефолт, як попередила Міністр фінансів Еллен ще декілька тижнів тому. Переговори між законодавцями щодо підвищення ліміту державного боргу тривають, партії торгуються, Трамп підливає масла в вогонь, вимагаючи суттєвого скорочення бюджету, а отже, соціальних виплат, що може завадити демократам виграти наступні вибори.

Так, США — не Туреччина, де за кілька днів до виборів можна вдвічі збільшити зарплати виборцям, в надії завоювати їх серця. В Америці таке не пройде, отже, ймовірність того, що протистояння партій продовжиться, поки час спливатиме, дуже висока.

А ринки нервують — ціни на короткі, одномісячні облігації, попадали до рекордних значень, а вартість CDS (страховка від дефолту) навпаки зросла. Якщо спільне рішення в Конгресі США не буде знайдено, то чим ближче до кінця місяця, тим сильніше інвестори будуть нервувати, демонструючи ірраціональну поведінку.

Ну, а якщо дефолт, то на ринок чекатиме справжній хаос! Хоча, чесно кажучи, якось не віриться, що таке станеться, адже за всю історію, США ніколи не відмовлялися виконувати свої зобов’язання і піднімали стелю боргу аж 78 разів, починаючи з 1960 року. Ось тільки не кажіть, що «цього разу буде інакше».

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Інфляція пішла на спад, але ціни продовжують зростати

З очікуваних подій тижня, мабуть, найголовнішими були оголошення даних про споживчу (СРІ) та промислову (РРІ) інфляцію. Обидва показники виявилися меншими, ніж очікувалося. Споживча інфляція знижується вже десять місяців поспіль, з 9.1% минулого червня до 4.9% в квітні.

Що важливо — нарешті ставка ФРС перевищила показник інфляції. І хоча ціни все ж продовжують зростати, і набагато швидше ніж того хочеться ФРС, прогрес є і схоже, що скоро настане той день, коли центральний банк США таки «розвернеться» і почне знижувати ставку. Ринок вважає, що «розворот» відбудеться вже у вересні, а отже, максимальне значення ставки протримається лише протягом чотирьох місяців.

Якщо вірити історії, то це занадто мало — в трьох попередніх циклах, починаючи з 2000 року, ставка трималася на максимумі від 7 до 15 місяців. Може, й зі ставкою «цього разу буде інакше»? Ринок вважає саме так, ФРС намагається переконати інвесторів, що не варто поспішати.

Ось і питання: що таке має трапитися на ринку, щоб позиції ФРС та ринку співпали?

Відповідь є — щось має «зламатися», як це завжди траплялося раніше, і регулятори отримають гарну причину, щоб послабити тиск на ринок. «Зламатися» може що завгодно: банки, державний борг, комерційна нерухомість, вузький ринок, де все тримається на кількох компаніях, больових точок більше ніж досить. І щось мені не віриться, що «цього разу буде інакше» і новий цикл зростання почнеться без болю та паніки.

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Автор:
Компан Іван
Фінансист, засновник First Kyiv Investment Club Компан Іван
First Kyiv Investment Club
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