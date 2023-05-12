Що має «зламатися», щоб примирити ФРС і інвесторів

Проблема зі стелею американського державного боргу, що все ніяк не вирішиться, змушує фінансові ринки нервувати. Про очікування інвесторів і можливі варіанти розвитку подій, розповів фінансист, засновник First Kyiv Investment Club Іван Компан.

Чи підніме США 79-ий раз стелю боргу

Часу є лише до 1 червня, а потім дефолт, як попередила Міністр фінансів Еллен ще декілька тижнів тому. Переговори між законодавцями щодо підвищення ліміту державного боргу тривають, партії торгуються, Трамп підливає масла в вогонь, вимагаючи суттєвого скорочення бюджету, а отже, соціальних виплат, що може завадити демократам виграти наступні вибори.

Так, США — не Туреччина, де за кілька днів до виборів можна вдвічі збільшити зарплати виборцям, в надії завоювати їх серця. В Америці таке не пройде, отже, ймовірність того, що протистояння партій продовжиться, поки час спливатиме, дуже висока.

А ринки нервують — ціни на короткі, одномісячні облігації, попадали до рекордних значень, а вартість CDS (страховка від дефолту) навпаки зросла. Якщо спільне рішення в Конгресі США не буде знайдено, то чим ближче до кінця місяця, тим сильніше інвестори будуть нервувати, демонструючи ірраціональну поведінку.

Ну, а якщо дефолт, то на ринок чекатиме справжній хаос! Хоча, чесно кажучи, якось не віриться, що таке станеться, адже за всю історію, США ніколи не відмовлялися виконувати свої зобов’язання і піднімали стелю боргу аж 78 разів, починаючи з 1960 року. Ось тільки не кажіть, що «цього разу буде інакше».

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Інфляція пішла на спад, але ціни продовжують зростати

З очікуваних подій тижня, мабуть, найголовнішими були оголошення даних про споживчу (СРІ) та промислову (РРІ) інфляцію. Обидва показники виявилися меншими, ніж очікувалося. Споживча інфляція знижується вже десять місяців поспіль, з 9.1% минулого червня до 4.9% в квітні.

Що важливо — нарешті ставка ФРС перевищила показник інфляції. І хоча ціни все ж продовжують зростати, і набагато швидше ніж того хочеться ФРС, прогрес є і схоже, що скоро настане той день, коли центральний банк США таки «розвернеться» і почне знижувати ставку. Ринок вважає, що «розворот» відбудеться вже у вересні, а отже, максимальне значення ставки протримається лише протягом чотирьох місяців.

Якщо вірити історії, то це занадто мало — в трьох попередніх циклах, починаючи з 2000 року, ставка трималася на максимумі від 7 до 15 місяців. Може, й зі ставкою «цього разу буде інакше»? Ринок вважає саме так, ФРС намагається переконати інвесторів, що не варто поспішати.

Ось і питання: що таке має трапитися на ринку, щоб позиції ФРС та ринку співпали?

Відповідь є — щось має «зламатися», як це завжди траплялося раніше, і регулятори отримають гарну причину, щоб послабити тиск на ринок. «Зламатися» може що завгодно: банки, державний борг, комерційна нерухомість, вузький ринок, де все тримається на кількох компаніях, больових точок більше ніж досить. І щось мені не віриться, що «цього разу буде інакше» і новий цикл зростання почнеться без болю та паніки.

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