«Мінфін» розпродав майже весь криптопортфель: яку стратегію обрали на 2024 рік

BTC пішов нижче $39 тис. і це ще не межа. З початку року перша криптовалюта подешевшала на 10%. До ватри дров докидають поганими новинами й спотові BTC-ETF: вчора чистий відтік склав $76 млн, а з BTC вивели рекордні $640 млн. Однак, «Мінфін» планує сформувати новий криптопортфель і, звичайно, заробити. Розповідаємо, яку стратегію для цього обрали.

2023 рік був для галузі цифрових активів надзвичайно успішним, перша криптовалюта повернула майже 100% втрат, яких зазнала у 2022 році. Зростали токени, які отримали нищівного удару внаслідок банкрутства FTX: та ж Solana додала близько 400%. Вже на початку цього року завдяки узаконенням у США біткоїн-ETF увірвався до вищої інвестиційної ліги.

Щоправда, далеко не всі мешканці Волл-стріт визнають цей факт. Голова Комісії з цінних паперів та бірж США (SEC) Гері Генслер закликав інвесторів «зберігати обережність щодо безлічі ризиків, пов'язаних із біткоїном і продуктами, вартість яких пов'язана з криптовалютою». Денніс Келлехер, співзасновник фінансової спостережної компанії Better Markets, що базується у Вашингтоні, назвав криптовалюту «публічним шахрайством».

Другий за розміром активів під управлінням Vanguard (управляє активами приблизно на $8 трлн) не вважає криптовалюту частиною добре збалансованого інвестиційного портфеля, а тому не дозволив своїм клієнтам купувати жоден із 11 нещодавно запущених біткоїн-ETF.

Маючи таку суперечливу картину, ми сформували дорожню мапу з управління криптопортфелем у 2024 році.

Фундаментальні блокчейни

Після продажів 2023 року у фундаментальній частці нашого криптопортфелю залишилося 4 активи:

BTC;

ETH;

BNB;

DOT.

За час, що минув із часу останньої публікації, BNB стрімко зростала та досягла цільового рівня прибутку (30%) 27 грудня 2023 року, половину монет найбільшої криптовалютної біржі було продано. Ціна продажу склала $323,4. Вивільнено $37,15, із них $8,57 чистого прибутку.

Далі ми діяли, згідно з планом: продали половину всіх активів фундаментальної частки портфелю при досягненні біткоїном цінової позначки в $47 тис.

Продано:

BTC у кількості 0,000373 за ціною $47 тис. Отримано $17,54, із них прибутку $6,11;

ETH у кількості 0,005813 за ціною $2 312,8. Отримано $13,44, із них прибутку $2,01;

DOT у кількості 2,1 за ціною $7,37. Отримано $15,51, із них прибутку $4,08.

Загальний реалізований прибуток із початку створення портфелю (липень 2023 року) склав 17,3% ($69,35 із $400 інвестованих). Якщо врахувати нереалізований прибуток, то дохід складає 25,8% за півроку.

Зараз фундаментальна частка криптовалютного портфелю «Мінфіну» виглядає так:

Інвестиції «Мінфіну» у фундаментальні блокчейни

Джерело: «Мінфін»

За рахунок фіксації прибутку з портфеля вивільнено $355,09, які в майбутньому буде повторно інвестовано.

Швидкозростаючі криптопроєкти

З 19 грудня до сьогодні нам вдалося зафіксувати запланований прибуток (40%) за більшістю активів, що присутні в цій частині криптовалютного портфелю. З 9 токенів продано 7 із прибутком близько 40%.

Повністю продали:

FIL,

GRT,

SUI,

SAND,

AUDIO,

BAT,

CHZ.

*FLOW — вартість активу зростала майже на 39%, але лімітний ордер на продаж не було заповнено.

Прибуток від продажу склав $162,51, тобто ми заробили приблизно $20 на кожному токені. Виключення — SUI, за яким у нас були додаткові покупки для усереднення, що дало змогу отримати прибуток за цим активом у розмірі $42,38.

*всі активи, що в таблиці виділені кольором, продані

Загальний реалізований дохід за швидкозростаючою частиною криптопортфелю досяг 38,9%: із інвестованих у липні $600 нам вдалося заробити $233,19 (за півроку).

Нереалізований збиток за токенами, що залишилися в портфелі, складає $3,72.

Зараз частка портфелю з інвестиціями у швидкозростаючі криптопроєкти виглядає так:

Як би не виглядало все позитивно, але наш портфель спорожнів, тож тепер знову його наповнюватимемо.

Зараз за швидкозростаючими криптопроєктами ми маємо $1 335,81 вільного капіталу.

Дорожня мапа на 2024 рік

Попри скептицизм криптокритиків щодо майбутнього криптовалюти та блокчейну, ми зберігаємо оптимістичні погляди на галузь та очікуємо на стрімке зростання протягом 2024−2025 років. Майбутній успіх цифрових активів забезпечать такі фактори:

Зниження відсоткових ставок ЦБ у всьому світі, що зробить ресурси для інвестицій доступнішими;

Удосконалення регуляторного середовища;

Відновлення венчурного інвестування в криптопроєкти.

Халвінг біткоїна.

Інвестиції в криптовалюту через ETF.

Запуск спотового Ethereum-ETF.

Практичне застосування блокчейну.

На кінець 2025 року ми очікуємо вартість біткоїну в діапазоні $250−300 тис. за монету. На цьому сценарії й побудовано нашу дорожню мапу. У 2024 році ми купуватимемо виключно цифрові активи — фіксацію прибутку не заплановано. Наповнювати портфель будемо покроково, періодично додаючи перспективні активи та усереднюючи позицію за вже купленими активами у разі виникнення дисконту.

У фундаментальній частині нашого криптопортфелю зараз залишилися чотири активи (BTC, ETH, DOT, BNB), за якими плануємо збільшити розмір капіталовкладень методом усереднення позиції. Тригером для здійснення покупок буде падіння першої криптовалюти до $33 тис., на яке ми очікуємо в процесі поточної корекції.

Крім згаданих 4 активів, плануємо додати до цієї частки портфелю ще чотири криптовалюти:

Cardano (ADA),

Solana (SOL),

TRON (TRX),

Injective (INJ).

Станом на зараз наша фундаментальна частка криптопортфелю — це $869,37 капіталу, включаючи прибуток за 2023 рік та додаткові інвестиції, які не було задіяно.

Їх буде розподілено наступним чином:

BTC та ETH по $134,68.

ADA, SOL, DOT, TRX, BNB, INJ по $100.

За швидкозростаючими проєктами маємо $1 335,81 незадіяного капіталу. Позиції за FLOW та KEY неодмінно буде усереднено. Тригер для активації покупок — падіння біткоїну в область $33 тис. За FLOW очікуємо падіння до $0,5 за токен, за KEY не виключаємо зниження вартості до $0,003.

Загалом, плануємо купити до швидкозростаючої частки криптопортфелю від 12 до 16 активів. Неодмінно серед них будуть й ті, які ми вже додавали до портфелю. Покупки здійснюватимемо поступово, орієнтуючись на виникнення на ринку сприятливих умов.

Розмір інвестицій у кожен токен — $100. Залишок $200 — це резерв для усереднення у випадках непередбачуваного падіння вартості та для покупки нових перспективних токенів. Не виключаємо покупки частинами «60%-20%-20%», але рішення щодо приведення в дію цього алгоритму прийматиметься оперативно.

Гра на зниження

Оскільки ми добре заробили на швидкозростаючій частині криптопортфелю та прогнозуємо падіння біткоїну в область $32 тис., було прийняте рішення скористатися ситуацією та заробити на потенційному падінні першої криптовалюти.

$35,81 зі швидкозростаючих проєктів переказано на ф’ючерсний рахунок та відкрито лімітну шорт-угоду з такими параметрами:

ціна продажу $44 980,

стоп лосс $48 980 (можливі втрати в $32),

тейк профіт $32 980 (можливий прибуток $96),

співвідношення ризику до потенційного прибутку 1:3,

кредитне плече 1:125,

обсяг угоди 0,008 BTC.

Гарантій того, що угода спрацює, немає, але ми спробуємо.

Матеріал не є інвестиційною рекомендацією!