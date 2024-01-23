BTC пішов нижче $39 тис. і це ще не межа. З початку року перша криптовалюта подешевшала на 10%. До ватри дров докидають поганими новинами й спотові BTC-ETF: вчора чистий відтік склав $76 млн, а з BTC вивели рекордні $640 млн. Однак, «Мінфін» планує сформувати новий криптопортфель і, звичайно, заробити. Розповідаємо, яку стратегію для цього обрали.
«Мінфін» розпродав майже весь криптопортфель: яку стратегію обрали на 2024 рік
2023 рік був для галузі цифрових активів надзвичайно успішним, перша криптовалюта повернула майже 100% втрат, яких зазнала у 2022 році. Зростали токени, які отримали нищівного удару внаслідок банкрутства FTX: та ж Solana додала близько 400%. Вже на початку цього року завдяки узаконенням у США біткоїн-ETF увірвався до вищої інвестиційної ліги.
Щоправда, далеко не всі мешканці Волл-стріт визнають цей факт. Голова Комісії з цінних паперів та бірж США (SEC) Гері Генслер закликав інвесторів «зберігати обережність щодо безлічі ризиків, пов'язаних із біткоїном і продуктами, вартість яких пов'язана з криптовалютою». Денніс Келлехер, співзасновник фінансової спостережної компанії Better Markets, що базується у Вашингтоні, назвав криптовалюту «публічним шахрайством».
Другий за розміром активів під управлінням Vanguard (управляє активами приблизно на $8 трлн) не вважає криптовалюту частиною добре збалансованого інвестиційного портфеля, а тому не дозволив своїм клієнтам купувати жоден із 11 нещодавно запущених біткоїн-ETF.
Маючи таку суперечливу картину, ми сформували дорожню мапу з управління криптопортфелем у 2024 році.
Фундаментальні блокчейни
Після продажів 2023 року у фундаментальній частці нашого криптопортфелю залишилося 4 активи:
- BTC;
- ETH;
- BNB;
- DOT.
За час, що минув із часу останньої публікації, BNB стрімко зростала та досягла цільового рівня прибутку (30%) 27 грудня 2023 року, половину монет найбільшої криптовалютної біржі було продано. Ціна продажу склала $323,4. Вивільнено $37,15, із них $8,57 чистого прибутку.
Далі ми діяли, згідно з планом: продали половину всіх активів фундаментальної частки портфелю при досягненні біткоїном цінової позначки в $47 тис.
Продано:
- BTC у кількості 0,000373 за ціною $47 тис. Отримано $17,54, із них прибутку $6,11;
- ETH у кількості 0,005813 за ціною $2 312,8. Отримано $13,44, із них прибутку $2,01;
- DOT у кількості 2,1 за ціною $7,37. Отримано $15,51, із них прибутку $4,08.
Загальний реалізований прибуток із початку створення портфелю (липень 2023 року) склав 17,3% ($69,35 із $400 інвестованих). Якщо врахувати нереалізований прибуток, то дохід складає 25,8% за півроку.
Зараз фундаментальна частка криптовалютного портфелю «Мінфіну» виглядає так:
Інвестиції «Мінфіну» у фундаментальні блокчейни
Джерело: «Мінфін»
За рахунок фіксації прибутку з портфеля вивільнено $355,09, які в майбутньому буде повторно інвестовано.
Швидкозростаючі криптопроєкти
З 19 грудня до сьогодні нам вдалося зафіксувати запланований прибуток (40%) за більшістю активів, що присутні в цій частині криптовалютного портфелю. З 9 токенів продано 7 із прибутком близько 40%.
Повністю продали:
- FIL,
- GRT,
- SUI,
- SAND,
- AUDIO,
- BAT,
- CHZ.
*FLOW — вартість активу зростала майже на 39%, але лімітний ордер на продаж не було заповнено.
Прибуток від продажу склав $162,51, тобто ми заробили приблизно $20 на кожному токені. Виключення — SUI, за яким у нас були додаткові покупки для усереднення, що дало змогу отримати прибуток за цим активом у розмірі $42,38.
*всі активи, що в таблиці виділені кольором, продані
Загальний реалізований дохід за швидкозростаючою частиною криптопортфелю досяг 38,9%: із інвестованих у липні $600 нам вдалося заробити $233,19 (за півроку).
Нереалізований збиток за токенами, що залишилися в портфелі, складає $3,72.
Зараз частка портфелю з інвестиціями у швидкозростаючі криптопроєкти виглядає так:
Як би не виглядало все позитивно, але наш портфель спорожнів, тож тепер знову його наповнюватимемо.
Зараз за швидкозростаючими криптопроєктами ми маємо $1 335,81 вільного капіталу.
Дорожня мапа на 2024 рік
Попри скептицизм криптокритиків щодо майбутнього криптовалюти та блокчейну, ми зберігаємо оптимістичні погляди на галузь та очікуємо на стрімке зростання протягом 2024−2025 років. Майбутній успіх цифрових активів забезпечать такі фактори:
- Зниження відсоткових ставок ЦБ у всьому світі, що зробить ресурси для інвестицій доступнішими;
- Удосконалення регуляторного середовища;
- Відновлення венчурного інвестування в криптопроєкти.
- Халвінг біткоїна.
- Інвестиції в криптовалюту через ETF.
- Запуск спотового Ethereum-ETF.
- Практичне застосування блокчейну.
На кінець 2025 року ми очікуємо вартість біткоїну в діапазоні $250−300 тис. за монету. На цьому сценарії й побудовано нашу дорожню мапу. У 2024 році ми купуватимемо виключно цифрові активи — фіксацію прибутку не заплановано. Наповнювати портфель будемо покроково, періодично додаючи перспективні активи та усереднюючи позицію за вже купленими активами у разі виникнення дисконту.
У фундаментальній частині нашого криптопортфелю зараз залишилися чотири активи (BTC, ETH, DOT, BNB), за якими плануємо збільшити розмір капіталовкладень методом усереднення позиції. Тригером для здійснення покупок буде падіння першої криптовалюти до $33 тис., на яке ми очікуємо в процесі поточної корекції.
Крім згаданих 4 активів, плануємо додати до цієї частки портфелю ще чотири криптовалюти:
- Cardano (ADA),
- Solana (SOL),
- TRON (TRX),
- Injective (INJ).
Станом на зараз наша фундаментальна частка криптопортфелю — це $869,37 капіталу, включаючи прибуток за 2023 рік та додаткові інвестиції, які не було задіяно.
Їх буде розподілено наступним чином:
- BTC та ETH по $134,68.
- ADA, SOL, DOT, TRX, BNB, INJ по $100.
За швидкозростаючими проєктами маємо $1 335,81 незадіяного капіталу. Позиції за FLOW та KEY неодмінно буде усереднено. Тригер для активації покупок — падіння біткоїну в область $33 тис. За FLOW очікуємо падіння до $0,5 за токен, за KEY не виключаємо зниження вартості до $0,003.
Загалом, плануємо купити до швидкозростаючої частки криптопортфелю від 12 до 16 активів. Неодмінно серед них будуть й ті, які ми вже додавали до портфелю. Покупки здійснюватимемо поступово, орієнтуючись на виникнення на ринку сприятливих умов.
Розмір інвестицій у кожен токен — $100. Залишок $200 — це резерв для усереднення у випадках непередбачуваного падіння вартості та для покупки нових перспективних токенів. Не виключаємо покупки частинами «60%-20%-20%», але рішення щодо приведення в дію цього алгоритму прийматиметься оперативно.
Гра на зниження
Оскільки ми добре заробили на швидкозростаючій частині криптопортфелю та прогнозуємо падіння біткоїну в область $32 тис., було прийняте рішення скористатися ситуацією та заробити на потенційному падінні першої криптовалюти.
$35,81 зі швидкозростаючих проєктів переказано на ф’ючерсний рахунок та відкрито лімітну шорт-угоду з такими параметрами:
- ціна продажу $44 980,
- стоп лосс $48 980 (можливі втрати в $32),
- тейк профіт $32 980 (можливий прибуток $96),
- співвідношення ризику до потенційного прибутку 1:3,
- кредитне плече 1:125,
- обсяг угоди 0,008 BTC.
Гарантій того, що угода спрацює, немає, але ми спробуємо.
Матеріал не є інвестиційною рекомендацією!
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