Китай «випустив» свого виробника роботаксі в США: Pony.ai виходить на IPO

Минулого тижня індексу S&P 500, як і більшості інших основних маркерів фондового ринку, вдалося перервати серію із тритижневих втрат. Інвесторів вразили звіти компаній про прибутки та збитки за перший квартал. Щобільше, вони знову готові вкладатись у перспективні стартапи, які виходять на IPO.

Солідні звіти Microsoft (MSFT) та материнської компанії Google Alphabet (GOOGL) минулого четверга допомогли індексу S&P 500 зареєструвати найбільший тижневий приріст з листопада. Але деякі з аналогів, такі як Tesla (NASDAQ:TSLA) і батьківські метаплатформи Facebook (NASDAQ:META), показали неоднозначні результати.

Динаміка основних американських індексів

Індекс Закриття п'ятниці Зміна за тиждень Зміна з початку року (%) DJIA 38,239.66 253.26 1.46% S&P 500 5,099.96 132.73 6.92% Nasdaq Composite 15,927.90 645.89 6.11% S&P MidCap 400 2,895.25 58.37 4.09% Russell 2000 2,002.00 54.34 -1.24%

За даними T.RowePrice

Оптимізм панував і на європейських майданчиках. Загальноєвропейський індекс STOXX Europe 600 перервав тритижневу смугу невдач та завершився зростанням на 1,74%. Поліпшенню настроїв сприяли ослаблення напруженості на Близькому Сході та обнадійливі результати корпоративних прибутків.

Також зросли й більшість основних фондових індексів: німецький DAX додав 2,39%, французький CAC 40 — 0,82%, італійський FTSE MIB підвищився на 0,97%, британський FTSE 100 показав новий історичний максимум, додавши за тиждень 3,09%.

Дохідність європейських державних облігацій досягла цього року найвищого рівня. Сильні економічні дані США посилили очікування того, що Федеральна резервна система довше утримуватиме відсоткові ставки на високому рівні, що може змусити інші великі центральні банки наслідувати цей приклад. Дохідність еталонних 10-річних державних облігацій Німеччини ненадовго підвищилася понад 2,6%.

Злети та падіння американського фондового ринку

«Мінфін» відібрав трійку акцій, які продемонстрували найбільший приріст/падіння за минулий тиждень.

Каліфорнійський стартап Astera Labs (ALAB), розробник рішень у сфері штучного інтелекту, — новачок на фондовому ринку. Його перше публічне розміщення відбулося наприкінці березня і стало одним із найбільших цього року. У ході IPO у США 19 березня компанія залучила $713 млн (наступного дня перше розміщення провела соціальна мережа Reddit із результатом у $748 млн).

Рекордний успіх Astera Labs та Reddit підтвердив високий попит інвесторів до нових швидкозростаючих технологічних компаній, які розробляють рішення в галузі штучного інтелекту, що може стати початком нового циклу IPO та відкрити вікно можливостей для багатьох компаній, які вже декілька років готові до розміщення та чекають на відповідний таймінг для лістингу.

Astera розробляє пристрої передачі даних для дата-центрів: кабелі, пристрої для покращення сигналу (ретаймери), а також контролери для модулів пам'яті, йдеться на її сайті. Стартап не забув згадати, що його пристрої «спеціально створені для повного розкриття потенціалу хмарної інфраструктури та інфраструктури штучного інтелекту».

Виходячи з кількості акцій, що знаходяться в обігу, ринкова вартість Astera становить близько $5,5 млрд, підрахував Bloomberg. Цілком розводнена вартість компанії, з урахуванням опціонів на акції та папери з обмеженим доступом, за підрахунками агентства, наближається до $6 млрд.

До числа інвесторів Astera входить венчурний підрозділ Intel. Найбільший акціонер Astera — інвесткомпанія Sutter Hill Ventures — контролює 12,6% акцій компанії, афілійовані з Fidelity фонди володіють 6,4% акцій. Засновникам стартапу — головному виконавчому директору Astera Джітендре Мохан та головному операційному директору Санджаю Гаджендре — належить 6,1% та 5% акцій відповідно.

Провідні аналітики Волл-стріт оптимістично дивляться на майбутнє компанії.

«Astera Labs знаходиться на передньому краї можливостей підключення в центрах обробки даних і, схоже, має гарні можливості для того, щоб скористатися перевагами зростання і динаміки витрат на штучний інтелект у всій галузі», — написав аналітик Barclays Том О'Меллі в записці для клієнтів.

Аналітик JPMorgan Харлан Сур прогнозує, що сукупний річний темп зростання виторгу Astera складе 40% та 60% прибутку на акцію протягом наступних декількох років. Виробник мікросхем виграє від своєї переваги першопрохідника та сильної конкурентної боротьби, сказав Сур у записці для клієнта.

Наступним потенційним каталізатором зростання акцій Astera Labs може бути звіт компанії за перший квартал 7 травня, пише Investors business daily.

Акції власника Snapchat (SNAP) злетіли всупереч задекларованим збиткам у $305 млн. Попит на папери Snap зріс після публікації фінансових результатів і збільшення числа користувачів вище за очікування, повідомив Reuters.

Snapchat — це платформа для обміну фотографіями та відео. Компанія була заснована у 2011 році та вийшла на біржу у березні 2017 року. Додаток Snapchat відрізняється від конкурентів тим, що більше орієнтується на розвинені країни, молоду аудиторію (13−25 років) та використання технології доповненої реальності (AR).

Snap зазначила, що її бізнес зростає швидше, ніж очікувалося, завдяки оновленню рекламної системи та вищому попиту на функції, які допомагають брендам збільшувати продаж або кількість кліків на сайтах. При цьому компанія прозвітувала про чисті збитки в $305 млн за перший квартал.

У лютому в керівництві Snapchat повідомили про плани звільнити 10% співробітників у всьому світі, або близько 500 осіб. Тепер компанія заявила, що чисельність персоналу і витрати на нього «скромно зростатимуть» до кінця року.

Цієї весни ринок IPO переживає справжній ренесанс. Ще одним знаковим дебютом минулого тижня став вихід на ринок каліфорнійського стартапу Rubrik, який спеціалізується на захисті хмарних даних. Попит на акції компанії на Нью-Йоркській Фондовій Біржі приблизно в 20 разів перевищив обсяг акцій, запропонований до розміщення. Це дозволило переглянути параметри IPO: ціна акцій була підвищена на $4 — до $88 за папір, а обсяг розміщення збільшено майже на 17%.

Інше ажіотажне IPO відбулося в Амстердамі: котирування британської CVC Capital Partners, однієї з найбільших інвесткомпаній у Європі, після лістингу підвищилися на 25%. Сильний дебют компанії підтримає європейський ринок IPO, який оживає після двох років затишшя.

Серед найочікуваніших IPO — перше розміщення американсько-китайського стартапу Pony.ai. Минулого тижня стало відомо, що виробник безпілотних автомобілів, оцінений у $8,5 млрд, отримав згоду влади Китаю на лістинг у США. Про це повідомив Bloomberg із посиланням на повідомлення Комісії з регулювання цінних паперів Китаю.

Pony.ai була заснована у 2016 році колишніми розробниками китайського Baidu, Джеймсом Пенгом та Тянченгом Лу. Стартап розробляє безпілотні автомобілі та керує автопарками у США та Китаї. У 2018 році Pony.ai запустила пілотну програму роботаксі в Гуанчжоу, а пізніше — у Каліфорнії.

У 2022 році компанія отримала ліцензію на використання своїх автомобілів як таксі в Китаї. Серед інвесторів Pony.ai — Toyota Motor, китайський автовиробник FAW, венчурний фонд Sequoia Capital та інші компанії. У 2020 році Toyota інвестувала в Pony.ai $400 млн.

Майбутнє IPO — хороший сигнал для інвесторів, у яких відроджується надія на збільшення кількості IPO китайських компаній у США після двох років затишшя.

За останні 30 років компанії з КНР залучили понад $100 млрд за рахунок продажу депозитарних розписок на американських біржах, зазначає агентство. Проте, цей потік вичерпався після 2021 року. Тоді сервіс таксі Didi провів найбільше розміщення серед фірм із Китаю в США і залучив $4,4 млрд, але за декілька днів після цього китайські регулятори звинуватили його в порушеннях.

Вони запідозрили Didi у незаконному зборі та передачі даних користувачів із Китаю за кордон і зажадали прибрати сервіс із місцевих магазинів додатків, заборонили реєструвати нових користувачів та розпочали масштабне розслідування. Через тиск влади Didi ухвалив рішення про делістінг із Нью-Йоркської фондової біржі.

Акції компанії Vertiv Holdings (VRT), яка займається інфраструктурою даних, також зростали на гарному звіті. Компанія повідомила про кращі, ніж очікувалося, результати за перший квартал 2024 фінансового року та підвищила прогноз на 2024 рік.

«Ми фіксуємо моделі замовлень із тривалішими термінами виконання, переважно у 2025 році й далі. Це дозволяє припустити, що ШІ починає масштабуватись. Хоча штучний інтелект все ще перебуває на ранній стадії свого розвитку, він швидко стає всепроникною темою на наших кінцевих ринках», — пояснив успіх компанії її гендиректор Джордано Альбертацці.

Натомість далекобійники продовжують розчаровувати інвесторів своїми слабкими звітами. Цим пояснюється падіння акцій Old Dominion Freight Line (ODFL) та Saia (SAIA).

Останніми роками ціновий рух акцій транспортних компаній нагадує американські гірки. Спершу пандемія знищила попит, але бум електронної комерції, що послідував за нею, викликав значну потребу у вантажних автомобілях для поповнення запасів і здійснення поставок. У 2023 році компанії знову зіткнулися з послабленням попиту, оскільки клієнти відмовилися від розширення через проблеми з економікою.

Якщо вірити коментарям представників JB Hunt Transport Services, Inc., однієї з найбільших американських компаній у сфері вантажоперевезень, за перші три місяці 2024 року ситуація не покращилася. Цей коментар спрямував донизу акції всіх профільних компаній.

Акції LKQ Corp. (LKQ), виробника запчастин для ремонту автомобілів, легких, середніх та важких вантажівок, різко впали після того, як компанія скасувала свої фінансові прогнози на 2024 рік через слабкий попит у першому кварталі і вищі, ніж очікувалося раніше, прогнозовані витрати на реструктуризацію та транзакції.

Акції LKQ менш волатильні, ніж у середньому на ринку, пише Yahoo finance. За останній рік лише раз їхній рух перевищував 5%. Такі великі зміни зараз вказують на те, що ринок зараз надто гостро реагує на подібні негативні новини.

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Головні події цього тижня

Цей тиждень не буде спокійним: увага інвесторів знову буде звернена до меседжів ФРС за результатами засідання 1 травня. Настрій інвесторів також визначить свіжа макростатистика та свіжа порція звітів про прибутки американських компаній. Свою версію головних економічних подій у світі пропонує Investing.

Засідання ФРС

Інвестори чекатимуть на сигнали про те, чи планує і коли цього року Федрезерв перейти до пом'якшення грошово-кредитної політики. Голова ФРС Джером Пауелл вже заявив, що для цього регулятору буде потрібно більше впевненості в тому, що інфляція наближається до цільових 2% на рік.

Свіжі дані щодо інфляції в США за березень знову переконали ринок, що раніше вересня від ФРС не варто очікувати зниження ставок.

Макростатистика США

Щомісячний звіт про зайнятість цієї п'ятниці, 3 травня, дасть уявлення про поточний стан ринку праці США: економісти очікують, що за результатами квітня американська економіка покаже збільшення робочих місць на 243 тис., порівнюючи з 303 тис. у березні, а рівень безробіття залишиться стабільним на рівні 3,8%.

Інвестори також стежитимуть за даними щодо індексу вартості зайнятості, які з'являться у вівторок, 30 квітня. Вони дозволять визначити, чи продовжує остигати інфляційний тиск на ринку праці.

Заробітки «Чудової сімки»

Останніми з «Чудової сімки» цього тижня прозвітують про прибутки Amazon (NASDAQ:AMZN) у вівторок та Apple (NASDAQ:AAPL) у четвер.

Акції Apple цього року вже впали на понад 10%, і від звіту інвестори не чекають гарних новин. За прогнозами, виробник iPhone повідомить про зниження прибутку у першому кварталі після того, як постачання смартфонів у Китаї впало на 19%.

У центрі уваги буде бізнес Amazon з хмарних обчислень, інвестори також стежитимуть за тим, що гігант онлайн-торгівлі говорить про споживчі витрати.

Індекс ділової активності Китаю

Спостерігачі за ринком стежитимуть за виробничими даними Китаю за квітень. Вони покажуть, чи справді довгоочікуване відновлення другої за величиною економіки світу набирає обертів. Надію на це вже дали сильніші, ніж очікувалося, дані останніх місяців.

Офіційні дані щодо індексу менеджерів із закупівель Китаю будуть опубліковані у вівторок, 30 квітня, а незабаром після цього вийдуть глобальні індекси ділової активності у виробничому секторі Caixin/S&P.

Світові інвестиційні дома дедалі оптимістичніше оцінюють перспективи китайських акцій, допомагаючи індексу блакитних фішок підвищитися на понад 10%, порівнюючи з лютневим мінімумом. Але останнім часом Пекін опинився у скрутному становищі через свою валюту. Юань падає щодо сильного долара, але зміцнюється щодо валют своїх основних торгових партнерів, що є небажаним для експортно-залежної економіки Китаю.

Дані єврозони

Єврозона опублікує дані щодо інфляції та економічного зростання у вівторок, 30 квітня, що, ймовірно, зміцнить ринкові прогнози на червневе зниження ставок Європейським центральним банком.

Інфляція швидко знизилася за останній рік, і ЄЦБ дав зрозуміти, що планує знизити ставки у червні, але довгострокові перспективи, як і раніше, затьмарені зростанням цін на енергоносії, стійко високою інфляцією у сфері послуг і геополітичною напруженістю, що загрожує підірвати торгівлю.

Економісти очікують, що валовий внутрішній продукт блоку за підсумками першого кварталу збільшиться лише на 0,2% до аналогічного періоду минулого року.

Аналітики також прогнозують, що прогрес у згасанні інфляції зупиниться, оскільки споживчі ціни, як очікується, зростуть на 2,4% у квітні, що відповідає рівню попереднього місяця на фоні зростання цін на енергоносії.