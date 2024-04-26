Meta звітує краще за Tesla: чому її акції падають, а компанія Маска зростає

Ринок встиг засмутитися, почувши про те, що ВВП США у першому кварталі виявися набагато гіршим, ніж очікувалося, що може стати чималою проблемою. Почувши про проблеми з економікою, ринки «почервоніли», але до кінця дня майже виправили ситуацію, мабуть, вирішивши дочекатися PCE у п’ятницю і розбиратися з усім разом. Які компанії звітували та які події цікавили інвесторів, розповів засновник First Kyiv Investment Club Іван Компан.

Дуже цікавий тиждень, який став ледь не ідеальною ілюстрацією того, що цінують інвестори, та наскільки їх емоції та психологічний стан впливають на ринок. І якщо перша половина тижня минула під знаком корпоративних новин, то наприкінці — на авансцену вийшли макроекономічні фактори.

Цукербергу до Маска ще далеко

Першою серед технологічних гігантів, які цього тижня звітували про здобутки першого кварталу, стала Tesla.

Піонерка світу електричних автомобілів «промахнулася» повз очікування і щодо виторгу, який знизився, порівнюючи з минулим роком, і щодо чистого прибутку, який за рік зменшився вдвічі, і щодо валової прибутковості, яка теж суттєво зменшилася.

Виглядає все досить сумно: результати погані, нових моделей немає, конкуренти наступають з усіх боків.

Але є Маск та його паства, що готова вірити кожному слову поводиря. Варто йому було наобіцяти, що компанія прискорить випуск нових, дешевших моделей, та доведе до переможного кінця історію з robotaxi, як акції злетіли на 12%. Класична ілюстрація того, як ринок купує очікування, навіть якщо вони нічим не підкріплені.

Наступною стала Мета, результати якої виявилися просто чудовими: і прибуток, і виторг за рік суттєво зросли, та ще й перевищили прогнози.

Але, коли діло дійшло до прогнозів на другий квартал, то чомусь згадалося, як Цукерберг та Маск збиралися битися у «клітці» за правилами ММА, щоб з’ясувати, хто сильніший.

Можливо на рингу Цукерберг і переміг би, він виглядає спортивніше, але ось з огляду роздавання обіцянок, до Маска йому ще дуже й дуже далеко.

Прогнозуючи результати наступного кварталу, засновник Мета просто сказав правду про те, що виторг може бути трохи нижчим, ніж очікували раніше, а витрати на розробку АІ зростуть: «інвестиційний бюджет доведеться значно збільшити, перш ніж отримаємо значний дохід від деяких із нових продуктів».

Після такої прямоти акції Мета провалилися на 15%. «І кому така правда потрібна?!» — міг би з усмішкою запитати Маск, коментуючи провал свого суперника.

Google та Microsoft влаштовують свято

Справжнім дивом «Чудової сімки» став Alphabet, перевищивши очікування і за виторгом, і за прибутком, та оголосивши про рішення виплатити перші в історії компанії дивіденди.

Щобільше, керівники корпорації запевнили, що Google «має хороші перспективи для того, щоб очолити перехід до технологічного світу, орієнтованого на штучний інтелект, і готова до інвестицій, які сприятимуть розробці нових моделей».

Ну, а вишенькою на торті стало оголошення про додаткові $70 мільярдів, що будуть асигновані компанією на зворотний викуп акцій. Ну скажіть, чого ще бажати інвестору?!

На фоні колег, Microsoft виглядав трохи скромнішим, але «хмарний» бізнес компанії посприяв тому, що фактичні результати, виторг та прибуток, виявилися кращими за прогнози.

Також компанія вперше оприлюднила відсоткові внески штучного інтелекту в досягнення «хмарного» Azure: минулого кварталу АІ забезпечив 7 відсоткових пунктів зростання виторгу «хмарного» бізнесу.

У попередніх кварталах це було, відповідно, шість відсоткових пунктів та один. На думку керівників Microsoft, її продукти Сopilot та Copilot stack формують «нову еру трансформації штучного інтелекту». Viva AI!

Чим закінчився тиждень

У п’ятницю Бюро економічного аналізу США оголосило значення РСЕ (Індекс споживчих витрат), яким ФРС вимірює інфляцію.

У березні PCE Index зріс на 0,3% — так само, як і в лютому, і повністю відповідно до прогнозу. В річному вимірі результат виявився трохи вищим за очікування та вищим, ніж у попередньому місяці. З базовим показником історія майже така ж сама, і підтверджує побоювання інвесторів, що, попри дії ФРС, інфляція вже багато місяців ніяк не хоче знижуватися до цільового показника.

Схоже, що, попри чудові корпоративні результати майже всієї «Чудової сімки», яка продовжує штовхати ринки вгору, маємо проблему. І проблема полягає в скороченні ВВП при ще досить високій інфляції.

І що в такій ситуації робити ФРС? Знижувати ставки? Можна отримати повернення інфляції до вищих рівнів, що точно стане мінікатастрофою.

Не знижувати або підвищувати? В цьому випадку економічна криза перетворюється на абсолютно реальну перспективу, а «м'яка посадка» — на недосяжну мрію.

І все це перед виборами Президента США! Всі ми, звісно, розуміємо, що ФРС — це незалежна інституція, але погодьтеся, що подібні подарунки для Білого дому — це вже занадто.

Що робити в такій ситуації? Схоже, що різні сегменти ринку відповіли на це питання по-різному. Казино, на яке поступово перетворюється ринок акцій, летить вперед, без обмежень, «розумні гроші», які домінують на ринку облігацій, демонструють обережність і потроху продають.